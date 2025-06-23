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Лето «Зацепят облачные вихри»: синоптики рассказали о погоде в Центральной России в ближайшую неделю

«Зацепят облачные вихри»: синоптики рассказали о погоде в Центральной России в ближайшую неделю

Какой прогноз дали для Ярославской области

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10 комментариев
В Ярославле в конце июня будет преобладать облачная погода | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле в конце июня будет преобладать облачная погода | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле в конце июня будет преобладать облачная погода

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Синоптики рассказали, какой будет погода в Центральной России на неделе с 23 по 29 июня.

«Облачные вихри зацепят Центральную Россию, не обойдется без кратковременных дождей, но облаков над регионом будет меньше, поэтому солнцу удастся чуть лучше прогреть воздух», — отметили в центре «Фобос».

В Ярославской области обещают преимущественно облачную погоду. Во второй половине недели увеличивается вероятность дождей. Дневная температура в среднем составит 19-22 градуса.

Прогноз погоды от Гидрометцентра России для Ярославской области на неделю по дням:

  • понедельник, 23 июня: облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха днем +15…+20 градусов;

  • вторник, 24 июня: облачно с прояснениями, днем местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +17…+22 градуса;

  • среда, 25 июняа: облачно, небольшой дождь. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +17…+22 градуса;

  • четверг, 26 июня: облачно, дождь. Температура воздуха ночью +12 градусов, днем +19 градусов;

  • пятница, 27 июня: облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью +10 градусов, днем +21 градус;

  • суббота, 28 июня: облачно, небольшой дождь. Температура воздуха ночью +12 градусов, днем +21 градус;

  • воскресенье, 29 июня: облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью +10 градусов, днем +20 градусов.

Кстати, по информации Гидрометцентра России средняя температура в июне в Ярославле составляет 16,4 градуса. Такие данные синоптики приводят, исходя из наблюдений за погодой с 1991 по 2020 год. Если усреднить температуру ночью и днем, то на неделе с 23 по 29 июня она вполне будет соответствовать норме июня.

Актуальную информацию о погоде можно узнать в сервисе «Погода 76.RU».

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Комментарии
10
Гость
18 часов
Кто то обещал жаркое лето и где?
Гость
17 часов
Интересно, уже пора летнюю одежду убирать, или ещё пригодится?
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