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Город Власти назвали причину отключения мобильного интернета в Ярославской области

Власти назвали причину отключения мобильного интернета в Ярославской области

В чем дело

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37 комментариев
Почему в Ярославской области не работает мобильный интернет | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUПочему в Ярославской области не работает мобильный интернет | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Почему в Ярославской области не работает мобильный интернет

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Министерстве региональной безопасности Ярославской области объяснили, почему в регионе не работает мобильный интернет.

«В регионе продолжают действовать ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА. Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам. Безопасность жителей и стратегической инфраструктуры региона — главный приоритет», — сообщили в Министерстве вечером 2 июня.

Напомним, что проблемы в работе мобильного интернета ярославцы заметили еще 1 июня. Тогда власти пояснили, что ограничения связаны с предупреждением возможных провокаций с использованием беспилотных аппаратов.

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Комментарии
38
280808018
5 часов
по ТВ -асе хорошо прекрасная маркиза дела идут и жизнь легка, ни одного печального сюрприза, За исключением пустяка
Гость
6 часов
Какие же они временные если вы постоянно стали отключать, это как с глушилками gps в том году. И если без gps еще можно было жить, то на мобильном интернете многое завязано. Сколько можно издеваться над своими жителями. Решайте уже первопричину, а не на понимание своей беспомощностью давите.
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