Власти назвали причину отключения мобильного интернета в Ярославской области

В Министерстве региональной безопасности Ярославской области объяснили, почему в регионе не работает мобильный интернет.
«В регионе продолжают действовать ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА. Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам. Безопасность жителей и стратегической инфраструктуры региона — главный приоритет», — сообщили в Министерстве вечером 2 июня.
Напомним, что проблемы в работе мобильного интернета ярославцы заметили еще 1 июня. Тогда власти пояснили, что ограничения связаны с предупреждением возможных провокаций с использованием беспилотных аппаратов.
У вас работает мобильный интернет?