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Город В Ярославской области пропал мобильный интернет. Власти озвучили причину

В Ярославской области пропал мобильный интернет. Власти озвучили причину

Рассказываем, почему могут происходить сбои

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92 комментария
Ярославцы заметили сбои в работе мобильного интернета | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы заметили сбои в работе мобильного интернета | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы заметили сбои в работе мобильного интернета

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вечером 1 июня жители Ярославля заметили, что у них возникают сбои в работе мобильного интернета. О проблеме сообщили читатели 76.RU.

«Что происходит с интернетом? Пыталась отправить сообщение — ничего не работает. Получилось подключиться только с домашнего», — рассказала читательница 76.RU Александра.

Власти Ярославской области объяснили — о сбоях известно. Работа мобильного интернета в регионе ограничена в целях безопасности.

«В настоящее время в регионе угрозы БПЛА нет. Работа мобильного интернета в регионе ограничена в связи с предупреждением возможных провокаций с использованием беспилотных аппаратов», — рассказали в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.

Напомним, 1 июня власти сообщили, что в Сибири впервые произошла атака беспилотников. БПЛА заметили в Иркутской области. Губернатор Игорь Кобзев сообщил, что дроны были выпущены из фуры, и источник уже блокирован.

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Комментарии
92
Гость
5 часов
Интернет ограничили, а деньги за него почему берут ?
Гость
19 часов
а почему бы не ввести в связи с отсутствием интернета оповещение по RSCHS? чтобы люди знали о предстоящих "удобствах" с отсутствием связи
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