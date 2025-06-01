В Ярославской области пропал мобильный интернет. Власти озвучили причину

Вечером 1 июня жители Ярославля заметили, что у них возникают сбои в работе мобильного интернета. О проблеме сообщили читатели 76.RU.
«Что происходит с интернетом? Пыталась отправить сообщение — ничего не работает. Получилось подключиться только с домашнего», — рассказала читательница 76.RU Александра.
Власти Ярославской области объяснили — о сбоях известно. Работа мобильного интернета в регионе ограничена в целях безопасности.
«В настоящее время в регионе угрозы БПЛА нет. Работа мобильного интернета в регионе ограничена в связи с предупреждением возможных провокаций с использованием беспилотных аппаратов», — рассказали в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.
Напомним, 1 июня власти сообщили, что в Сибири впервые произошла атака беспилотников. БПЛА заметили в Иркутской области. Губернатор Игорь Кобзев сообщил, что дроны были выпущены из фуры, и источник уже блокирован.