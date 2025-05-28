«Все для людей»: ярославцы показали свалку на главном городском кладбище. Видео

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Что власти ответили на претензии людей

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25 комментариев
Территория оказалась завалена мусором | Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.comТерритория оказалась завалена мусором | Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Территория оказалась завалена мусором

Источник:

ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Жители Ярославля пожаловались на бардак, который они заметили на территории Осташинского кладбища. Неподалеку от сектора № 15 сняли на видео кучи мусора, рассыпанные вдоль дороги.

«Осташинское кладбище. Могилы оцифровали. А это? Красота неземная. Все для людей», — возмутилась местная жительница. Пост она опубликовала 25 мая в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» во «Вконтакте».

На Осташинском кладбище образовалась настоящая свалка

Источник:

ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

В комментариях мнения жителей о том, почему на кладбище образовалась свалка, разделились. Часть ярославцев считает, что в этом виноваты сами посетители погоста.

«А кто эту помойку устроил? „Все для людей“, на кладбище мусорная площадка установлена. До контейнера мусор донести лень? А вот снять и выложить это не лень. И, главное, искренне возмутиться», — написал Святослав Завьялов.

Другие уверены: мест, куда можно выбросить мусор на Осташинском, недостаточно.

«Никого не оправдываю, но на видео хоть одна мусорная площадка есть? Вы там давно были? Там контейнеров по факту очень мало, есть места, где их вообще нет. Вначале-то поставлены, а ближе к Промышленному — единицы, а могил огромное количество», — написала Елена Михайлова.

Тем временем власти отчитались: проблема уже устранена.

«Сотрудниками МКУ „Служба городских кладбищ“ выполнена полная уборка территории», — уточнили в мэрии Ярославля.

Ранее стало известно, что территорию Осташинского кладбища планируют расширить. Власти готовы потратить на подготовку территории больше 1,5 млн рублей.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Осташинское кладбище Мусор Мэрия
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Комментарии
25
Гость
28 мая, 07:15
И кто же это асе устроил? Неужели Молчанов с Евраевым?
Гость
28 мая, 08:42
Как всегда собрала свежие сплетни и выдала их за статью
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