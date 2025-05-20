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«По уровню соперничали со столицами»: Борис Корчевников снял фильм про больницу в Ярославской области

Телеведущий посетил медучерждение в Переславле

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1 комментарий
Телеведущий показал больницу в Переславле-Залесском | Источник: Борис Корчевников / TelegramТелеведущий показал больницу в Переславле-Залесском | Источник: Борис Корчевников / Telegram

Телеведущий показал больницу в Переславле-Залесском

Источник:

Борис Корчевников / Telegram

Телеведущий, продюсер телеканала «Спас» Борис Корчевников показал состояние бывшей больницы в Переславле-Залеском Ярославской области, где обучают уходу за тяжелобольными.

«Это больница в Переславле-Залесском, в которой до революции служил молодой врач, будущий епископ и профессор Валентин (Войно-Ясенецкий). Больница была построена ещё при отце царя Николая II (императоре Александре III. — Прим. Ред.) и стоит до сих пор. Тогда эта была классическая земская больница», — рассказал звезда федерального канала.

Хирург, доктор медицинских наук, профессор Валентин Войно-Ясенецкий — учёный, автор работ по анестезиологии и гнойной хирургии, деятель Русской Православной церкви, известный как святитель Лука. С 1946 по 1961 год Лука был правящим архиереем Симферопольской и Крымской епархии. Скончался 11 июня 1961 года, канонизирован Русской Православной Церковью в 2000 году.

В здании бывшей земской больницы, а ныне в филиале московского многопрофильного медицинского учреждения, идет ремонт | Источник: Борис Корчевников / TelegramВ здании бывшей земской больницы, а ныне в филиале московского многопрофильного медицинского учреждения, идет ремонт | Источник: Борис Корчевников / Telegram

В здании бывшей земской больницы, а ныне в филиале московского многопрофильного медицинского учреждения, идет ремонт

Источник:

Борис Корчевников / Telegram

Борис Корчевников приехал в Переславль со съемочной группой для подготовки документального фильма о достижениях дореволюционной России.

«Земские врачи, каким был здесь в Переславле, Валентин (Войно-Ясенецкий) становились образом жертвенного служения, а врачи больших городов по уровню квалификации вполне соперничали с мировыми столицами. На полках многих даже сельских больниц можно было увидеть передовую мировую медицинскую литературу, о чем вспоминал Булгаков в своих „Записках молодого врача“ („Записки юного врача“ (16+). — Прим. Ред.)», — отметил он.

Борис Корчевников в своем блоге рассказал о земской больнице в Переславле | Источник: Борис Корчевников / TelegramБорис Корчевников в своем блоге рассказал о земской больнице в Переславле | Источник: Борис Корчевников / Telegram

Борис Корчевников в своем блоге рассказал о земской больнице в Переславле

Источник:

Борис Корчевников / Telegram

С 2020 года здание бывшей больницы передано в безвозмездное пользование Русской Православной Церкви. Здесь находится филиал святителя Луки московского многопрофильного медицинского учреждения РПЦ — АНО Центральная клиническая больница святителя Алексия. В переславском филиале открыта патронажная служба по уходу за тяжелобольными и маломобильными пациентами на дому, а также работает учебный центр по подготовке медсестер и медбратьев по уходу за больными. Филиал ремонтируют за счет благотворителей.

Ранее мы рассказывали, как оказывают помощь в хосписе для тяжелобольных в Поречье-Рыбном Ростовского района.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Паллиативная помощь РПЦ Больница Борис Корчевников Переславль-Залесский
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Комментарии
1
Гость
3 минуты
В Ярославле многие известные объекты построили купцы, например, церкви. А еще школы, больницы, разные общественные здания, жилье для рабочих, заводы, фабрики. Про себя не забывали, оставив нам красивые особняки и имения. После современных толстосумчатых останутся одни ТЦ и уродливые коттеджи.
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