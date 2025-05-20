«По уровню соперничали со столицами»: Борис Корчевников снял фильм про больницу в Ярославской области

Телеведущий показал больницу в Переславле-Залесском Источник: Борис Корчевников / Telegram











Телеведущий, продюсер телеканала «Спас» Борис Корчевников показал состояние бывшей больницы в Переславле-Залеском Ярославской области, где обучают уходу за тяжелобольными.

«Это больница в Переславле-Залесском, в которой до революции служил молодой врач, будущий епископ и профессор Валентин (Войно-Ясенецкий). Больница была построена ещё при отце царя Николая II (императоре Александре III. — Прим. Ред.) и стоит до сих пор. Тогда эта была классическая земская больница», — рассказал звезда федерального канала.

Хирург, доктор медицинских наук, профессор Валентин Войно-Ясенецкий — учёный, автор работ по анестезиологии и гнойной хирургии, деятель Русской Православной церкви, известный как святитель Лука. С 1946 по 1961 год Лука был правящим архиереем Симферопольской и Крымской епархии. Скончался 11 июня 1961 года, канонизирован Русской Православной Церковью в 2000 году.

В здании бывшей земской больницы, а ныне в филиале московского многопрофильного медицинского учреждения, идет ремонт Источник: Борис Корчевников / Telegram











Борис Корчевников приехал в Переславль со съемочной группой для подготовки документального фильма о достижениях дореволюционной России.

«Земские врачи, каким был здесь в Переславле, Валентин (Войно-Ясенецкий) становились образом жертвенного служения, а врачи больших городов по уровню квалификации вполне соперничали с мировыми столицами. На полках многих даже сельских больниц можно было увидеть передовую мировую медицинскую литературу, о чем вспоминал Булгаков в своих „Записках молодого врача“ („Записки юного врача“ (16+). — Прим. Ред.)», — отметил он.

Борис Корчевников в своем блоге рассказал о земской больнице в Переславле Источник: Борис Корчевников / Telegram











С 2020 года здание бывшей больницы передано в безвозмездное пользование Русской Православной Церкви. Здесь находится филиал святителя Луки московского многопрофильного медицинского учреждения РПЦ — АНО Центральная клиническая больница святителя Алексия. В переславском филиале открыта патронажная служба по уходу за тяжелобольными и маломобильными пациентами на дому, а также работает учебный центр по подготовке медсестер и медбратьев по уходу за больными. Филиал ремонтируют за счет благотворителей.