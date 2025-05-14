НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

облачно, без осадков

ощущается как +11

4 м/c,

зап.

 744мм 47%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,22
EUR 90,38
Начинают отключать отопление
Продавали опасные продукты
Изменят расписание троллейбусов
Объединят больницы и поликлиники
Расписание «Метеоров»
Что известно об обмелении Волги
«Локомотив» в финале плей-офф
Перерасчет за отопление
Попал под ИВЛ в командировке
Город Умер основатель бренда «У Палыча»

Умер основатель бренда «У Палыча»

Его торты и пельмени известны во всем регионе и за его пределами

815
1 комментарий
Андрей Сульдин (слева) был личностью непубличной | Источник: Михаил Матвеев / Vk.comАндрей Сульдин (слева) был личностью непубличной | Источник: Михаил Матвеев / Vk.com

Андрей Сульдин (слева) был личностью непубличной

Источник:

Михаил Матвеев / Vk.com

В среду, 14 мая, ушел из жизни создатель одного из известнейших кулинарных брендов — тот самый Палыч, чьи торты, пельмени, колбасы и сосиски любимы многими. Как сообщают наши коллеги из 63.RU, эту информацию подтвердили представители торговой марки «У Палыча».

«Сообщают, что ушёл из жизни Андрей Павлович Сульдин. Знаменитый „Палыч“, легенда Самары», — также писала самарская журналистка Мария Рудой.

История «Палыча» началась с открытия Андреем Сульдиным кафе в 1991 году в Самаре. Кафе переросло в ресторан, ресторанный бизнес перерос в торговлю пельменями на вынос. Название бренд получил по отчеству его основателя. К 1995 году было запущено производство пельменей. Торты от «Палыча» начали выпускать в 1997 году.

В Ярославской области работает восемь магазинов «У Палыча»: шесть из них в Ярославле, по одному — в Рыбинске и Переславле-Залесском. Кроме того, продукция бренда продается в сетевых магазинах.

По информации с официального сайта компании, сейчас «Палыч» производит 1450 видов продукции, которые продаются в Центральном, Приволжском, Северо-Западном и Южном федеральных округах.

Однако сам Андрей Сульдин в последние годы уже не являлся хозяином торговой марки, названной в его же честь. Однако в свободном доступе не так много информации об этом, поскольку сам Андрей Сульдин не был публичной личностью.

ПО ТЕМЕ
Денис ЛейкандДенис Лейканд
Денис Лейканд
журналист
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Бизнесмен Пельмени Торты У Палыча Торговая марка
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
23 минуты
Светлая память!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
От альтушки до чиназес. Мама составила словарь, чтобы понимать дочь-подростка
Нина Жабреева
Блогер
Мнение
«Превращает рейс в аттракцион». Бортпроводник назвал топ худших стюардесс
Кирилл Фрош
Мнение
Почему сочинские фавелы не сносят? Журналист пожил в гаражах-небоскребах у моря и рассказывает, как там
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
«Вижу любой развод за версту»: эксперт рассказал, как спастись от мошенников, охотящихся за «Госуслугами»
Дмитрий Ларионов
Мнение
За скорую помощь — автомобиль или вертолет — вы заплатите от 5 до 10 евро: россиянин откровенно рассказал о немецкой медицине
Степан
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление