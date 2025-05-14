Умер основатель бренда «У Палыча»

Андрей Сульдин (слева) был личностью непубличной Источник: Михаил Матвеев / Vk.com











В среду, 14 мая, ушел из жизни создатель одного из известнейших кулинарных брендов — тот самый Палыч, чьи торты, пельмени, колбасы и сосиски любимы многими. Как сообщают наши коллеги из 63.RU, эту информацию подтвердили представители торговой марки «У Палыча».

«Сообщают, что ушёл из жизни Андрей Павлович Сульдин. Знаменитый „Палыч“, легенда Самары», — также писала самарская журналистка Мария Рудой.

История «Палыча» началась с открытия Андреем Сульдиным кафе в 1991 году в Самаре. Кафе переросло в ресторан, ресторанный бизнес перерос в торговлю пельменями на вынос. Название бренд получил по отчеству его основателя. К 1995 году было запущено производство пельменей. Торты от «Палыча» начали выпускать в 1997 году.

В Ярославской области работает восемь магазинов «У Палыча»: шесть из них в Ярославле, по одному — в Рыбинске и Переславле-Залесском. Кроме того, продукция бренда продается в сетевых магазинах.

По информации с официального сайта компании, сейчас «Палыч» производит 1450 видов продукции, которые продаются в Центральном, Приволжском, Северо-Западном и Южном федеральных округах.