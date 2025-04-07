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Город истории «Думали, умру, а я вот выжил»: в Ярославле инвалид уже несколько лет живет в доме без крыши

«Думали, умру, а я вот выжил»: в Ярославле инвалид уже несколько лет живет в доме без крыши

История 65-летнего Николая Гусева

16 065
77 комментариев
Ярославец живет в доме без крыши | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославец живет в доме без крыши | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославец живет в доме без крыши

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Пока одни обсуждает новую модель телефона, которая должна выйти ближайшей осенью, а другие гадают, когда же, наконец, иностранные бренды вернутся в Россию, есть те, кто буквально мечтает об элементарных бытовых удобствах.

65-летний Николай Гусев из Ярославля уже несколько лет живет под открытым небом. Крыша в его доме обвалилась. Сил и средств починить кровлю у него нет. Николай — инвалид третьей группы. Приходится выживать в сложившихся условиях.

На кровати он расставил одноразовые контейнеры из-под еды, чтобы дождь и снег скапливались в них. А сам укрывается несколькими слоями резиновых ковриков. Они помогают сохранить тепло.

О том, как пенсионер умудряется выживать в таких условиях и как он оказался фактически на улице — в нашем материале.

История ярославца, который остался без крыши в прямом смысле этого слова

Источник:

Елена Вахрушева / Городские медиа

Работал на заводе

Николай живет один. Семьи и детей у него нет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНиколай живет один. Семьи и детей у него нет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Николай живет один. Семьи и детей у него нет

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Николай Гусев — коренной ярославец. Родился и вырос на Липовой горе, чем очень гордится.

«Я окончил физико-механический техникум и по распределению пошел работать на Шинный завод. 10 лет там отработал. Мне заявку дали на мастера, но работал слесарем. В 1988 году меня сократили. А потом никуда не брали, — начал свой рассказ Николай. — Временно устраивался сторожем. Работал в ресторане. Потом как-то встретил заведующую садика, объяснил свою ситуацию, и она пообещала мне рабочее место. Сказала: „Увольняйся и приходи работать у нас“. Я и уволился. А как оказалось, сотрудница, которая в садике собиралась увольняться, передумала. Больше меня никуда не брали».

Сокращение на заводе и трудности в дальнейшем трудоустройстве стали переломными моментами в жизни Николая. На фоне стресса начались проблемы со здоровьем: врачи, обследования, таблетки. Всё это длилось около шести лет. Было не до работы. А когда ему поставили инвалидность, по мнению Николая, шансы найти себе работу и вовсе свелись к нулю.

<p>Николай Гусев</p><p>Николай Гусев</p>

У меня из близких никого не осталось. Детей нет. Я вообще был парализованный. Думали, умру, а я вот выжил. Но здоровье потерял.

Николай Гусев

Ночью обвалилась крыша

Ежедневно Николаю приходится преодолевать полосу препятствий, чтобы выйти из дома | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕжедневно Николаю приходится преодолевать полосу препятствий, чтобы выйти из дома | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ежедневно Николаю приходится преодолевать полосу препятствий, чтобы выйти из дома

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Дом, в котором живет Николай, находится в его собственности. Переехал он сюда больше 30 лет назад. С улицы сложно определить, что там кто-то может жить. Дорога ко входу обросла кустами и деревьями. Николай их не срезает в целях безопасности, чтобы никто к нему не пробирался.

«Он и раньше был аварийный, но не в таком состоянии, как сейчас. Бывшие владельцы заделали картонными кусками все дыры и щели, что были в жилье. Крышу песком засыпали, а он тяжелый. У меня тут еще и сыро, потолок в итоге и провалился».

Так выглядит обвалившаяся крыша | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак выглядит обвалившаяся крыша | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Прямо над кроватью Николая&nbsp;— такая панорама | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПрямо над кроватью Николая&nbsp;— такая панорама | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Вместе с крышей на кровать обвалилась занавеска | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВместе с крышей на кровать обвалилась занавеска | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
<p>Николай Гусев </p><p>Николай Гусев </p>

Иногда, спишь ночью, что-то тяжелое упадет на голову, а это сосульки сверху или снег.

Николай Гусев

Однажды ночью в доме Николая упал потолок. Вот уже пару лет он живет фактически под открытым небом.

«Потолок рухнул два года назад. Хорошо, он упал на стул, а то меня насмерть бы прибило. Всё случилось вечером, в ноябре», — вспоминает Николай.

<p>Николай Гусев</p><p>Николай Гусев</p>

Мне не пролезть было на крышу, так всю зиму под ней и пролежал.

Николай Гусев

Пока были силы, пенсионер старался самостоятельно заделывать дыры в крыше. Нашел стремянку, по которой забирался и чинил кровлю. Но случилась новая беда.

«Сосед обкрадывает меня. У меня были лопаты, грабли. Он их украл. Последнее, что у меня осталось — лестница. И ту он забрал. Мне теперь не залезть на крышу — высоко. Надо дождаться, когда деревья подрастут, чтобы по ним я хотя бы мог забраться», — объясняет Николай.

«Ослепнуть страшно»

Николай любит читать. На момент нашей встречи он изучал антиутопию Джорджа Оруэлла (18+) | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНиколай любит читать. На момент нашей встречи он изучал антиутопию Джорджа Оруэлла (18+) | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Николай любит читать. На момент нашей встречи он изучал антиутопию Джорджа Оруэлла (18+)

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Николай — пенсионер. Получает выплату — около 14 тысяч рублей. Плюс к этому пенсию по инвалидности. Правда, этих денег только и хватает, что на еду.

«Трачу только на еду. Иногда журнал куплю или книгу. Правда, книги дорогие, — с грустью отметил наш герой. — Я уже привык ко всему. Хожу в магазин два раза в неделю. В одном из сетевых супермаркетов, в единственном на районе, есть полка с журналами, где можно почитать, узнать, что в мире происходит. У меня же ничего нет: ни радио, ни телевидения».

У Николая целая коллекция книг. Любимый автор&nbsp;— Фёдор Достоевский | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУ Николая целая коллекция книг. Любимый автор&nbsp;— Фёдор Достоевский | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Николай также собирает банки. Не для сдачи, а в эстетических целях. «Кто-то собирает картины, иконы, марки, а я вот это собираю»,&nbsp;— объясняет наш герой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНиколай также собирает банки. Не для сдачи, а в эстетических целях. «Кто-то собирает картины, иконы, марки, а я вот это собираю»,&nbsp;— объясняет наш герой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По словам Николая, ему диагностировали недифференцированный васкулит. Особенность этого диагноза заключается в том, что все системы в организме работают, но связь между ними со временем теряется.

«Болят глаза и ноги. И самое страшное — спазмы в голове, микроинсульты. Иногда, бывает, прихватит прямо в магазине. В этот момент и зрение исчезает. Ослепнуть страшно», — поделился Николай.

Добрые люди помогают Николаю. Из соседей — кто еды принесет, кто вещи теплые. Единственное, что сейчас ему правда необходимо — решение вопроса с жильем. Пенсионер готов арендовать комнату в коммуналке.

<p>Николай Гусев </p><p>Николай Гусев </p>

Мне нужно не очень дорогое жилье, а то пенсия маленькая. Мне неважно, на каком этаже. Главное, чтобы ко мне никто не лез и было тепло.

Николай Гусев

Куда можно обратиться

Мы спросили в администрации Фрунзенского района, может ли Николай Гусев претендовать на помощь от города. На запрос 76.RU ответили, что поскольку дом, в котором живет ярославец, находится в частной собственности, ответственность за его содержание полностью лежит на плечах владельца.

«За консультацией по мерам социальной поддержки Гусеву Николаю Леонидовичу необходимо обратиться в территориальный отдел по социальной поддержке населения Красноперекопского и Фрунзенского районов департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, дом 107, кабинет 104, телефоны: 8(4852) 40-93-30, 8(4852) 40-93-31, 8(4852) 40-93-32», — уточнили в территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Ярославля.

Редакция 76.RU также обратилась в региональный аппарат уполномоченного по правам человека. Там нам ответили, что есть возможность встать на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. Но для этого должны быть соблюдены некоторые условия:

«Он должен быть признан малоимущим в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ярославской области, а также должен быть признан нуждающимся в жилом помещении по одному или нескольким основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, в частности, как проживающий в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям», — уточнили в ответ на запрос 76.RU в аппарате омбудсмена.

Если межведомственная комиссия признает жилье непригодным для проживания, гражданин имеет право на внеочередное получение жилья по договору социального найма. Также он может временно проживать в помещении маневренного фонда.

Для постановки на учет и получения жилья необходимо обратиться в жилищно-коммунальный отдел администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов (Московский пр-т, д. 107, тел.: (4852) 40-92-61, 40-92-62). Малоимущие граждане и граждане в трудной жизненной ситуации могут получить социальную помощь согласно Социальному кодексу Ярославской области.

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Кристина Геворкян
корреспондент
Обвалилась крыша Дом Проблема Мэрия Уполномоченный по правам человека
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Комментарии
77
Гость
7 апреля, 08:41
Что это? Человек существует в нечеловеческих условиях!!!!! Депутаты, обратите внимание, необходимо помочь человеку, такого быть не должно! Помогите человеку!!!!!!!!
Гость
7 апреля, 18:36
Жуткая история ,на фоне строительства фонтанов ,подсветки,.Маневренный фонд можно же человеку дать.,послать волонтеров,помочь человеку последние дни дожить в человеческих условиях Забота о людях,должна быть в приоритете у чиновников
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