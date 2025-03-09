«Облачность будет уплотняться»: синоптики предупредили ярославцев о погодных качелях

Синоптики рассказали, какой будет погода на грядущей неделе в Ярославле. Судя по прогнозу, стоит готовиться к осадкам.
— Начало недели будет погожим, а со среды облачность над регионом станет уплотняться и не обойдётся без небольших дождей, — объяснили эксперты центра «Фобос».
На неделе дни будут аномально теплыми. Температура будет подниматься от +8 до +13°.
По данным сервиса «Погода 76.RU» 10 марта осадков не будет ни днем, ни ночью.
Прогноз погоды на начало недели по дням:
10 марта ожидается переменная облачность, температура днем от +2..+4°, ветер слабый. Атмосферное давление в пределах нормы.
11 марта ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +1..+3°, днем +7..+9°, ветер южный, сильный, порывы до 11 м/с, давление пониженное.
12 марта ожидается переменная облачность, небольшой дождь, сильный туман; ночью +5..+7°, днем +3..+5°, ветер северо-западный, умеренный.
13 марта, ожидается переменная облачность, сильный туман; ночью 0..-2°, днем +3..+5°, ветер слабый.
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