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«Облачность будет уплотняться»: синоптики предупредили ярославцев о погодных качелях

Какой будет погода на этой неделе

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1 комментарий
Прогноз погоды на неделю в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПрогноз погоды на неделю в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Прогноз погоды на неделю в Ярославле

Источник:

Синоптики рассказали, какой будет погода на грядущей неделе в Ярославле. Судя по прогнозу, стоит готовиться к осадкам.

— Начало недели будет погожим, а со среды облачность над регионом станет уплотняться и не обойдётся без небольших дождей, — объяснили эксперты центра «Фобос».

На неделе дни будут аномально теплыми. Температура будет подниматься от +8 до +13°.

По данным сервиса «Погода 76.RU» 10 марта осадков не будет ни днем, ни ночью.

Прогноз погоды на начало недели по дням:

  • 10 марта ожидается переменная облачность, температура днем от +2..+4°, ветер слабый. Атмосферное давление в пределах нормы.

  • 11 марта ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +1..+3°, днем +7..+9°, ветер южный, сильный, порывы до 11 м/с, давление пониженное.

  • 12 марта ожидается переменная облачность, небольшой дождь, сильный туман; ночью +5..+7°, днем +3..+5°, ветер северо-западный, умеренный.

  • 13 марта, ожидается переменная облачность, сильный туман; ночью 0..-2°, днем +3..+5°, ветер слабый.

Ранее стало известно, когда в 2025 году стоит ожидать магнитные бури.

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Комментарии
1
Гость
9 марта, 22:04
Март - месяц переменчивый весьма: То на дворе весенняя погода, То снова возвращается зима И падают снежинки с небосвода.
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