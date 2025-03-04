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Город Из-за возмущений на Солнце над Россией появится северное сияние. Увидят ли необычное явление ярославцы

Из-за возмущений на Солнце над Россией появится северное сияние. Увидят ли необычное явление ярославцы

Ученые предупредили о новой магнитной буре

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5 комментариев
Ученые предупредили о новой магнитной буре | Источник: Кристина Завидова / Vk.comУченые предупредили о новой магнитной буре | Источник: Кристина Завидова / Vk.com

Ученые предупредили о новой магнитной буре

Источник:

Вечером 4 марта ожидается новая магнитная буря. Об этом предупреждают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ) накануне, 3 марта.

— Наиболее вероятным сценарием, согласно расчетам, являются магнитные бури уровня G1–G2 (слабый и средний уровень. — Прим. Ред.) продолжительностью от 6 до 9 часов, которые могут начаться в районе 20-21 часа по Москве, — пояснили в Лаборатории.

Возмущения магнитосферы могут наблюдаться до середины среды 5 марта.

— Поскольку событие является вечерним, то заметно повышены вероятности полярных сияний в ночь со вторника на среду, — добавили в сообщении, отметив, что вероятность появления сияния мала.

Мы узнали у ярославского фотографа Кристины Завидовой, которой не раз удавалось поймать северное сияние, смогут ли жители Ярославской области увидеть уникальное явление.

— Сияние возможно, но при условии ясного неба. До какой широты разгорится сияние сказать сложно, зависит от мощности и скорости солнечного ветра. На данный момент облачно. Даже если сияние будет, мы не сможем его увидеть, — рассказала в беседе с порталом 76.RU Кристина. — Судя по облачности, а она такая обширная, и учитывая, что параметры ветра средничковые, яркого сияния не будет.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в Ярославской области до утра будет лить дождь, ожидается облачная погода.

Отметим, что на нашей широте такое явление — нередкое. Ранее мы публиковали фотографии роскошного сияния, которое разлилось после магнитных бурь в январе этого года.

Ранее мы публиковали календарь магнитных бурь на март 2025 года.

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Северное сияние Магнитная буря Явление Вспышки на Солнце
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Комментарии
5
Гость
1 час
на Солнце возмущаются а у нас нет
Гость
1 час
в стабильной россии а отличие от Солнца чтобы не творилось по Плану никогда никаких возмущений а только благодарственные письма в адрес власти Таврического и заявления что люди простые люди просили умоляли об этом!
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