После мощной магнитной бури: над Ярославской областью разлилось северное сияние

Северное сияние в Ярославле Источник: «Ярославль с огоньком» / Telegram











В ночь с 31 декабря на 1 января над Ярославской областью разлилось северное сияние. Небо окрасилось в фиолетовые, зеленые, красные и желтые оттенки.

Как объясняют ученые, это явление связано со вспышками на Солнце, вследствие чего возникают магнитные бури. Пик их активности пришелся на 31 декабря.

Прогноз магнитных бурь Источник: Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ)











Интенсивность магнитных бурь 31 декабря практически достигла уровня G3, что считается сильным уровнем. Об этом свидетельствуют данные лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).

Ученые выделяют пять классов магнитных бурь в зависимости от их силы: G1 — слабая буря, G2 — средняя буря, G3 — сильная буря, G4 — очень сильная буря, G5 — экстремально сильная буря.

Фото было сделано в Борисоглебском районе Источник: «Ярославль с огоньком» / Telegram











Северное сияние — это оптическое явление, при котором верхний слой атмосферы планеты светится зелеными, красными, желтыми, синими и фиолетовыми цветами. Такой эффект возникает, когда частицы от Солнца сталкиваются с атмосферой Земли, создавая яркие цветные всплески света.