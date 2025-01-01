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Город После мощной магнитной бури: над Ярославской областью разлилось северное сияние

После мощной магнитной бури: над Ярославской областью разлилось северное сияние

Показываем кадры уникального явления

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Северное сияние в Ярославле

Источник:

В ночь с 31 декабря на 1 января над Ярославской областью разлилось северное сияние. Небо окрасилось в фиолетовые, зеленые, красные и желтые оттенки.

Как объясняют ученые, это явление связано со вспышками на Солнце, вследствие чего возникают магнитные бури. Пик их активности пришелся на 31 декабря.

Прогноз магнитных бурь

Источник:

Интенсивность магнитных бурь 31 декабря практически достигла уровня G3, что считается сильным уровнем. Об этом свидетельствуют данные лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).

Ученые выделяют пять классов магнитных бурь в зависимости от их силы: G1 — слабая буря, G2 — средняя буря, G3 — сильная буря, G4 — очень сильная буря, G5 — экстремально сильная буря.

Фото было сделано в Борисоглебском районе

Источник:

Северное сияние — это оптическое явление, при котором верхний слой атмосферы планеты светится зелеными, красными, желтыми, синими и фиолетовыми цветами. Такой эффект возникает, когда частицы от Солнца сталкиваются с атмосферой Земли, создавая яркие цветные всплески света.

В этом материале опубликовали подробный календарь прогноза магнитных бурь в январе.

ПО ТЕМЕ
Северное сияние Магнитные бури Вспышка на Солнце
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