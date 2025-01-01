После мощной магнитной бури: над Ярославской областью разлилось северное сияние

В ночь с 31 декабря на 1 января над Ярославской областью разлилось северное сияние. Небо окрасилось в фиолетовые, зеленые, красные и желтые оттенки.
Как объясняют ученые, это явление связано со вспышками на Солнце, вследствие чего возникают магнитные бури. Пик их активности пришелся на 31 декабря.
Интенсивность магнитных бурь 31 декабря практически достигла уровня G3, что считается сильным уровнем. Об этом свидетельствуют данные лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).
Ученые выделяют пять классов магнитных бурь в зависимости от их силы: G1 — слабая буря, G2 — средняя буря, G3 — сильная буря, G4 — очень сильная буря, G5 — экстремально сильная буря.
Северное сияние — это оптическое явление, при котором верхний слой атмосферы планеты светится зелеными, красными, желтыми, синими и фиолетовыми цветами. Такой эффект возникает, когда частицы от Солнца сталкиваются с атмосферой Земли, создавая яркие цветные всплески света.
В этом материале опубликовали подробный календарь прогноза магнитных бурь в январе.