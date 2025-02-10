Засыплет снегом? В Центральной России прогнозируют резкое изменение погоды

В конце зимы ожидаются снегопады Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Аналитики погоды центра «Фобос» рассказали, каким будет конец зимы в Центральной России.

— Первая половина наступившей недели в Центральной России будет однообразной и до среды включительно метеоусловия благодаря антициклону практически не изменятся — из-за плотных инверсионных облаков изредка будет выглядывать солнце, осадки маловероятны, — сообщили в «Фобосе».

А вот в четверг, 13 февраля, холодный атмосферный фронт может обрушить на регионы ЦФО скоротечные заряды снега. Правда, после них высота снежного покрова не превысит 1–2 см. Незначительные осадки возможны и в оставшиеся дни недели. А вот дальше погода резко изменится.

— Складывается впечатление, что бесснежье уже не переломить. Но это не так! В заключительной декаде февраля на юго-западе России активизируются балканские циклоны, которые принесут обильные снегопады в Черноземье и Поволжье, — сообщили в «Фобосе».

По предварительным прогнозам, снеговые тучи зацепят и часть Центральной России. Например, в Москве в последнюю десятидневку зимы должно выпасть 100% от декадной нормы осадков — это около 9–13 мм. Высота снежного покрова составит 5–10 см.

Прогноз погоды на неделю по дням в Ярославской области

понедельник, 10 февраля: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха днем: -1…-6 градусов. На дорогах местами гололедица;

вторник, 11 февраля: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: -6…-11 градусов, днем: -1…-6 градусов. На дорогах местами гололедица;

среда, 12 февраля: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: -4…-9 градусов, днем: 0…-5 градусов. На дорогах местами гололедица;

четверг, 13 февраля: ночью облачно, небольшой кратковременный снег, днем переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью: -3 градуса, днем: -1 градус;

пятница, 14 февраля: ночью переменная облачность без осадков, днем облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура воздуха ночью: -7 градусов, днем: -4 градуса;

суббота, 15 февраля: ночью малооблачно, днем облачно, в течение всех суток без осадков. Температура воздуха ночью: -10 градусов, днем: -7 градуса;

воскресенье, 16 февраля: облачно, небольшой снег. Температура воздуха ночью: -11 градусов, днем: -8 градусов.