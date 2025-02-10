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Город Засыплет снегом? В Центральной России прогнозируют резкое изменение погоды

Засыплет снегом? В Центральной России прогнозируют резкое изменение погоды

Каким будет окончание зимы в Ярославской области

1 759
3 комментария
В конце зимы ожидаются снегопады | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ конце зимы ожидаются снегопады | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В конце зимы ожидаются снегопады

Источник:

Аналитики погоды центра «Фобос» рассказали, каким будет конец зимы в Центральной России.

— Первая половина наступившей недели в Центральной России будет однообразной и до среды включительно метеоусловия благодаря антициклону практически не изменятся — из-за плотных инверсионных облаков изредка будет выглядывать солнце, осадки маловероятны, — сообщили в «Фобосе».

А вот в четверг, 13 февраля, холодный атмосферный фронт может обрушить на регионы ЦФО скоротечные заряды снега. Правда, после них высота снежного покрова не превысит 1–2 см. Незначительные осадки возможны и в оставшиеся дни недели. А вот дальше погода резко изменится.

— Складывается впечатление, что бесснежье уже не переломить. Но это не так! В заключительной декаде февраля на юго-западе России активизируются балканские циклоны, которые принесут обильные снегопады в Черноземье и Поволжье, — сообщили в «Фобосе».

По предварительным прогнозам, снеговые тучи зацепят и часть Центральной России. Например, в Москве в последнюю десятидневку зимы должно выпасть 100% от декадной нормы осадков — это около 9–13 мм. Высота снежного покрова составит 5–10 см.

Прогноз погоды на неделю по дням в Ярославской области

  • понедельник, 10 февраля: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха днем: -1…-6 градусов. На дорогах местами гололедица;

  • вторник, 11 февраля: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: -6…-11 градусов, днем: -1…-6 градусов. На дорогах местами гололедица;

  • среда, 12 февраля: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: -4…-9 градусов, днем: 0…-5 градусов. На дорогах местами гололедица;

  • четверг, 13 февраля: ночью облачно, небольшой кратковременный снег, днем переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью: -3 градуса, днем: -1 градус;

  • пятница, 14 февраля: ночью переменная облачность без осадков, днем облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура воздуха ночью: -7 градусов, днем: -4 градуса;

  • суббота, 15 февраля: ночью малооблачно, днем облачно, в течение всех суток без осадков. Температура воздуха ночью: -10 градусов, днем: -7 градуса;

  • воскресенье, 16 февраля: облачно, небольшой снег. Температура воздуха ночью: -11 градусов, днем: -8 градусов.

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Комментарии
3
Гость
56 минут
Если снега не навали, пи... всем растениям при первом хорошем заморозке
Гость
15 минут
Утро февральское холодом славится: Злится зима, что стремительно старится, Что приближается время прощания. Ей ненавистно на год расставание.
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