«Спешу успокоить»: жителям Ярославской области сделают перерасчет за отопление и горячую воду

Жителям Ростовского района сделают перерасчет за отопление Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Жителям Ростовского района сделают перерасчет за отопление и горячую воду по январским начислениям. Об этом заявил глава района Андрей Шатский.

Ранее ростовцы жаловались на крупные суммы в квитанциях, а также платежки пришли тем, кто пользуется индивидуальным отоплением и обычно платит по показателям счетчика.

— Спешу успокоить всех, кому от ГП ЯО «Северный водоканал» пришли платежные квитанции за январь с некорректными суммами начислений за отопление и горячую воду.

При поддержке Правительства области, Министерства строительства и ЖКХ настояли на возврате к прежней системе начислений. Таким образом, рекомендую дождаться новой — актуальной платежки за январь от АО «ЯрОблЕИРЦ». Ранее выставленную Северным водоканалом квитанцию считать недействительной, — рассказал Андрей Шатский.

Также глава Ростовского района пояснил, что предоставлять Северному водоканалу заявления и документы не нужно.

— Актуализация базы данных абонентов — это забота не жителей, а предприятия, которое занимается начислением платы за коммунальные услуги, — уточнил он.

Однако некоторые жители Ростовского района уже успели оплатить квитанции. И поинтересовались, что же им теперь делать.

— Как быть тем, кто уже произвел оплату за отопление по платёжке Северного водоканала? — спросила Елена Корчагина.