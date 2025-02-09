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Город «Спешу успокоить»: жителям Ярославской области сделают перерасчет за отопление и горячую воду

«Спешу успокоить»: жителям Ярославской области сделают перерасчет за отопление и горячую воду

Кого это коснется

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Жителям Ростовского района сделают перерасчет за отопление | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЖителям Ростовского района сделают перерасчет за отопление | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жителям Ростовского района сделают перерасчет за отопление

Источник:

Жителям Ростовского района сделают перерасчет за отопление и горячую воду по январским начислениям. Об этом заявил глава района Андрей Шатский.

Ранее ростовцы жаловались на крупные суммы в квитанциях, а также платежки пришли тем, кто пользуется индивидуальным отоплением и обычно платит по показателям счетчика.

— Спешу успокоить всех, кому от ГП ЯО «Северный водоканал» пришли платежные квитанции за январь с некорректными суммами начислений за отопление и горячую воду.
При поддержке Правительства области, Министерства строительства и ЖКХ настояли на возврате к прежней системе начислений. Таким образом, рекомендую дождаться новой — актуальной платежки за январь от АО «ЯрОблЕИРЦ». Ранее выставленную Северным водоканалом квитанцию считать недействительной, — рассказал Андрей Шатский.

Также глава Ростовского района пояснил, что предоставлять Северному водоканалу заявления и документы не нужно.

— Актуализация базы данных абонентов — это забота не жителей, а предприятия, которое занимается начислением платы за коммунальные услуги, — уточнил он.

Однако некоторые жители Ростовского района уже успели оплатить квитанции. И поинтересовались, что же им теперь делать.

— Как быть тем, кто уже произвел оплату за отопление по платёжке Северного водоканала? — спросила Елена Корчагина.

— После уточнения необходимых сведений, в платежных документах за новый период будет произведена корректировка начислений, — уточнил Андрей Шатский.

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Комментарии
1
Гость
1 минута
Да что же это такое , 😒 творится то
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