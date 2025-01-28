«Бьет переменным током»: жители Ярославской области пожаловались на опасный светофор

О необычной проблеме сообщили в соцсетях Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.com











В Рыбинске Ярославской области жители пожаловались на светофор, бьющий их током. Сообщение об этом появилось в городской группе.

— На улице Герцена, рядом с магазином «Кировский», светофор бьет переменным током 164 вольта. Терпим? — задал вопрос местный житель в группе «Подслушано в Рыбинске» во «ВКонтакте».

Оказалось, что проблему заметил не только он. Другие горожане рассказали, что такое встречается и на других улицах.

— На перекрестке улицы Пушкина и Волжской набережной бьет не только от кнопки, но и от земли рядом со светофором. Несколько собак уже дернуло током от земли рядом с ним, обходят этот светофор стороной, — написала в комментариях Светлана Отт.

— От МВД до Волжской набережной с собакой идти вообще некомфортно. Похоже, плохо сделана проводка, так как пес практически на всех пешеходных переходах галопом летит.

Какое удовольствие от прогулки можно получить, когда собаке некомфортно гулять? То же самое, замечу, происходит, когда вообще по проспекту захочется прогуляться или по улице Герцена, — написал другой житель Рыбинска.

— Часто хожу здесь, током прилично бьет, ребенок может испугаться. Мужчина, который увидел, как я испугалась, сказал, что сообщил, куда надо. Это было недели две назад. Потом было всё хорошо. Что, опять? — написала Елена Тутукина.

— Бьет! Теперь я это поняла. У меня собаку так ударило у светофора, что она подпрыгнула и завизжала. На улице шел сырой снег — дождь. И теперь к этому светофору она не идет. Встает, и с места не стащишь, только на руках. А она немаленькая. Я не понимала ее поведения. Теперь всё ясно! — написала Наталья Шумилова.

В комментариях под постом отозвалась администрация Рыбинска. Местной жительнице, сообщившей о проблемах со светофором на перекрестке улицы Пушкина и Волжской набережной, рассказали, что его отремонтировали.

— По информации управления городского хозяйства, объект отремонтирован, — написали представители администрации.

Мы запросили информацию в городской администрации о том, починили ли светофор на улице Герцена. Ответ опубликуем.

Обновление на 28 января 18:02