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Город Власти озвучили количество оштрафованных за плевки и справление нужды ярославцев

Власти озвучили количество оштрафованных за плевки и справление нужды ярославцев

Привели данные за 2024 год

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31 комментарий

189 человек оштрафовали в Ярославской области за плевки и отправление нужды в общественных местах

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В Ярославской области за 2024 год 189 человек были привлечены к ответственности за плевки и справление нужды в общественных местах. Эти данные привел начальник инспекции административно-технического и жилищного надзора правительства области Олег Кузнецов на заседании комитета региональной думы 28 января.

— Такие факты выявляются с помощью средств видеофиксации, впоследствии происходит распознавание лица нарушителя. А также в ходе рейдов. Несколько материалов нам поступило из правоохранительных органов. Лица привлекаются к ответственности, — прокомментировал он.

Общая сумма штрафов за данные нарушения за год составила 298,5 тысячи рублей.

Кузнецов озвучил статистику и по ряду других нарушений. Например, в 2024 году за нарушение тишины и покоя граждан было оформлено 588 постановлений на сумму в размере 1,7 миллиона рублей. За размещение транспорта на газонах и в других запрещенных местах выписано 7338 постановлений с наложением штрафов на сумму в 21,8 млн рублей.

Напомним, Ярославская область стала первым регионом в России, где ввели административную ответственность за плевки. Произошло это в 2023 году. Губернатор Михаил Евраев объяснил решение так:

— Мы хотим, чтобы у нас было чисто, или нет? Туристов к нам приезжает 8 миллионов. А мы рассчитываем, что будет 20 000 000. И вот ответьте, у нас будет обязанность содержать Ярославскую область в чистоте и вести себя достойно, в том числе для туристов, которые к нам приезжают? Если мы себя уважаем и считаем себя столицей Золотого кольца, то и правила поведения должны быть соответствующими.

Наказание за плевки добавили в статью закона об административных правонарушениях, где до этого речь шла только об отправлении естественных надобностей в общественных местах. Штраф за плевки составил 1500 рублей, а при повторном нарушении в течение года — 3000 рублей. За справление нужды придется заплатить 5000 рублей.

К общественным местам в данном случае власти относят места массового пребывания и отдыха граждан (улицы, площади, скверы, парки, дворы, детские площадки, пляжи); места общего пользования многоквартирных домов (лифты, подъезды, лестничные площадки); помещения и территории, предназначенные для проведения культурно-зрелищных, спортивных или иных мероприятий.

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Комментарии
31
rodynamoya
2 часа
Кто хоть к Вам поедет? Туристы бояться, скоро вы за взгляды штрафы строчить будите
Гость
1 час
«Закон о плевках» — это творчество губернатора, так сказать, местечковый закончик. А как насчет соблюдения федерального законодательства, в частности закона о курении в общественных местах и местах общего пользования? Или эти законы побоку?
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