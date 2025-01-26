Построен известным архитектором: гуляем по историческому поселку Ярославля

Улицы Перекопа в Ярославле пропитаны историей: старинная фабрика, столетние жилые дома, советские вывески на фасадах. Одно из значимых мест — поселок Текстилей. Первые дома здесь построили в 1920-х годах для рабочих и служащих фабрики «Красный перекоп». Три краснокирпичных здания, возведенные архитектором Саренко, считаются памятниками регионального значения.

Григорий Саренко — ярославский архитектор. Родился в Саратове в 1876 году в дворянской семье. Окончив институт в 1902 году, он получил распределение в Ярославскую губернию. По проекту Саренко в Ярославле построено множество зданий: гостиница «Бристоль» на улице Кирова, пожарная часть № 1 на Красной площади, кинотеатр «Горн» на улице Свободы и кинотеатр «Арс» на Свердлова, а также здание школы при фабрике «Красный перекоп» и поселок Текстилей. В 1938 году архитектора приговорили к расстрелу.