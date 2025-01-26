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Город У нас на районе фоторепортаж Построен известным архитектором: гуляем по историческому поселку Ярославля

Построен известным архитектором: гуляем по историческому поселку Ярославля

Новый выпуск рубрики «У нас на районе»

451
3 комментария

Гуляем по историческому поселку Ярославля

Источник:

Улицы Перекопа в Ярославле пропитаны историей: старинная фабрика, столетние жилые дома, советские вывески на фасадах. Одно из значимых мест — поселок Текстилей. Первые дома здесь построили в 1920-х годах для рабочих и служащих фабрики «Красный перекоп». Три краснокирпичных здания, возведенные архитектором Саренко, считаются памятниками регионального значения.

Григорий Саренко — ярославский архитектор. Родился в Саратове в 1876 году в дворянской семье. Окончив институт в 1902 году, он получил распределение в Ярославскую губернию. По проекту Саренко в Ярославле построено множество зданий: гостиница «Бристоль» на улице Кирова, пожарная часть № 1 на Красной площади, кинотеатр «Горн» на улице Свободы и кинотеатр «Арс» на Свердлова, а также здание школы при фабрике «Красный перекоп» и поселок Текстилей. В 1938 году архитектора приговорили к расстрелу.

В наши дни на улицах поселка тишина, изредка появляются прохожие и бегают бесхозные собаки. В новом выпуске рубрики «У нас на районе» гуляем по поселку Текстилей в Красноперекопском районе Ярославля.

Старые двери заколотили и попытались замаскировать под фасад

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Дом будто распилили

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В столетних домах всё еще живут люди

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Летом здесь можно будет отдыхать

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Надписи на стенах, которые радуют

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Детская площадка требует ремонта

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У некоторых жильцов деревянные оконные рамы с оригинальной расстекловкой

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Ночью не хочется наткнуться на эту мышь

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Дома-памятники содержат в себе 36 квартир

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Здания построили в период с 1924 по 1926 года

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В поселке за сто лет уже успели построить новые дома

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Уникальная электрическая будка

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У одного из жильцов обустроена мансарда

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Балконы осовременили

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Между домами натыканы сараи

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Уголок для уединения

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Судя по руинам, в поселке стояли и деревянные дома

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Комментарии
3
Гость &
25 минут
"Вор"здесь снимали
Гость
47 минут
Григорий Саренко ярославский архитектор, родился в Саратове. Мария Горбань родилась в Ярославле и прожила здесь два года является ярославской актрисой. 🤔🤔🤔
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