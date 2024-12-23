В Ярославской области с 1 января увеличат пенсии. На сколько

В Ярославской области увеличат размер пенсий Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











В Ярославской области в 2025 году увеличат пенсии для работающих и неработающих граждан. Сколько будут получать ярославские пенсионеры и из чего складывается их выплата — разбираемся в этом материале.

Всего существует два вида пенсий: страховая и социальная. Вторая выплачивается из бюджета государства, а не за счет ранее наработанного рабочего стажа и ежемесячных отчислений из зарплаты. По закону, чтобы получать социальную пенсию, надо прожить в России не менее 15 лет.

В 2025 году проведут индексацию страховой пенсии на 7,3%, а размер фиксированной выплаты, которую гарантированно выплачивают к страховой пенсии, составит 8728,33 рубля (в 2024 году она была 8134,88 рубля).

Как уточнили 76.RU в пенсионном фонде, с 1 января увеличат размер страховых пенсий, а индексация социальных будет проводиться с 1 апреля.

— У работающих пенсионеров сохранится ежегодный перерасчет пенсий за предыдущий календарный год работы, который проводится 1 августа (это увеличение пенсии зависит от уровня зарплаты), — уточнили 76.RU в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по ЯО.

Средний размер пенсий в Ярославской области на 1 ноября 2024 года: Получатели страховой пенсии: — работающие: 19 739,92 рубля; — неработающие: 22 998,68 рубля. Получатели социальной пенсии: — работающие: 9 561,82 рубля; — неработающие: 12 836,93 рубля.

Пенсии для работающих граждан не увеличивались с 2016 года. В 2025 году индексация выплат возобновится. Также будет проведен перерасчет всех видов страховых пенсий, в их число входят пенсии по инвалидности и по потере кормильца. Их индексация будет проводиться независимо от того, трудоустроен получающий или нет.

Сколько будут получать работающие пенсионеры

Индексация выплаты для работающих пенсионеров будет проводиться автоматически. Как уточнили в региональном отделении социального фонда, сумма увеличения пенсии будет определяться от размера выплаты, которую получают неработающие пенсионеры в регионе.

— Индексацию для работающих пенсионеров будут применять к более высокому размеру пенсии, который включает пропущенные индексации. К примеру, гражданину была назначена пенсия в размере 17 тысяч рублей. Пенсия с учетом пропущенных индексаций составляет 23 тысячи рублей. Индексация будет рассчитываться от последней суммы, а полученное при расчете повышение будет прибавляться к пенсии, которую в настоящий момент пенсионер получает, то есть к 17 тысячам рублей, — объяснили в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ярославской области.

В случае увольнения пенсионер начнет получать полный размер выплаты с учетом всех индексаций, прошедших за период его работы.

Как формируются пенсионные выплаты

Большинство россиян получают страховую пенсию. Выплаты бывают трех видов: по старости (женщины могут претендовать на пенсию с 60 лет, мужчины — с 65 лет), по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Для назначения страховой пенсии по старости необходимы:

достижение общеустановленного возраста: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин;

страховой стаж не менее 15 лет и наличие 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). В связи с переходными периодом требования по наличию ИПК и стажа меняются постепенно. В 2024 году возраст для выхода на страховую пенсию по старости составляет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. В этом случае должно соблюдаться дополнительное условие: не менее 15 лет стажа и 28,2 индивидуального пенсионного коэффициента;

в случае если страховой стаж составляет не менее 42 и 37 лет (соответственно у мужчин и женщин), страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее достижения указанного возраста, но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет (соответственно у мужчин и женщин).

Размер страховой пенсии высчитывается и формируется из нескольких показателей.

— Пенсионные коэффициенты, умноженные на стоимость 1 коэффициента, плюс фиксированная выплата. Фиксированная выплата — это установленная законом в твердом размере сумма, которая гарантированно выплачивается к страховой пенсии, — рассказали в отделении социального фонда Ярославской области.

Стоимость одного пенсионного коэффициента после индексации в 2025 году составит 142,76 рубля.

Стоимость одного пенсионного коэффицента после идексации в 2025 году составит 142,76 рубля.

Некоторые могут претендовать на пенсию раньше установленного государством возраста. В их число входят:

— Работники профессий с тяжелыми и опасными условиями труда, педагоги, медработники, многодетные матери, родители детей с инвалидностью, а также работники с северным, специальным стажем и некоторые другие лица, — ответили на запрос 76.RU в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по ЯО.