Город в Ярославской области остался без воды. Власти обратились к жителям

В Гаврилов-Яме жители лишились воды Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Андрей Сергеичев / Telegram











Гаврилов-Ям Ярославской области остался без воды — холодной и горячей. Люди пишут в соцсетях, что у кого-то вода течет тонкой струйкой, у кого-то ее нет уже несколько дней.

— На Молодежной, 3, в 10 подъезде вообще нет воды со вчерашнего дня, — жалуются жители.

В списках адресов, которые остались без водоснабжения почти весь город.

Утром 7 декабря глава Гаврилов-Ямского района Андрей Сергеичев записал обращение к жителям, в котором прокомментировал ситуацию.

— Ситуация с водоснабжением осложнилась состоянием источника водоснабжения — реки Которосль, которая насыщена большим количеством органики. В результате происходит затруднение ледостава и по реке течет взвесь, которая в простонародье называется шуга. Этой шугой забивает оголовок, в результате уровень воды в приемном колодце снижается и ее не хватает в полном объеме для поставки потребителям. Поэтому верхние этажи на сегодняшний день без воды, — пояснил чиновник.

В районе 6 декабря прошло заседание оперативного штаба. Было принято решение подвозить воду к домам. К социальным объектам, где есть необходимость, она начала доставляться еще раньше.

Глава Гаврилов-Ямского района записал обращение к жителям Источник: Андрей Сергеичев / Telegram

Сейчас, по данным администрации Гаврилов-Яма ситуация уже начала стабилизироваться.

— Сейчас и я, и глава на водозаборе, ситуация уже близка к норме. Оборудование работает в штатном режиме. Давление в системе повысилось. Всё зависит только от погоды, от состояния реки. Как только лед встанет, ледяная крошка не будет забивать решетки приемного оголовка. По нашим прогнозам, это произойдет в ближайшее время, — рассказал порталу 76.RU заместитель главы Гаврилов-Ямского района Владимир Таганов.

Также он уточнил, что органика, о которой говорил глава в своем обращении, — это чисто природная взвесь, а не слитые кем-то отходы, как качали писать в соцсетях.