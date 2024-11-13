Монеты 18 века и старинные замки: ярославец показал, что отыскал на дне обмелевшего Рыбинского моря

Житель Ярославской области показал находки со дна обмелевшего Рыбинского водохранилища. Илья Рыбинский обнаружил старинные монеты и даже увесистые замки. Фотографии опубликовали в группе «Это случилось в Рыбинске» во «Вконтакте».
— Находки в обмелевшем Рыбинском водохранилище, — говорится в посте.
На фотографиях видны монеты, датированные разными годами. Некоторые из них дореволюционные. Например, есть 2 копейки 1800 года. Или монета 1794 года. Есть и те, что посвежее — чеканки 1924 года и 1934.
Сам Илья называет себя кладоискателем. У него на странице указана ссылка на ютуб-канал, где мужчина делится находками в разных локациях.
Напомним, жители Рыбинского района стали сообщать об обмелении водохранилища еще в середине октября. Местные публиковали фото обнажившегося дна водоема и делились находками оттуда. Рассказывали даже, что видели фрагменты затопленного города Молога.
Позже люди стали бить тревогу и сообщать, что на побережье стало еще меньше воды. Власти рассказывали, как собираются исправлять ситуацию.