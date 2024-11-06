«Песчаные бури на берегу»: в Ярославской области обмелело Рыбинское море

Вода отошла от берега Источник: Никита Цветков / Vk.com











Рыбинское водохранилище продолжает мелеть. Люди публикуют фотографии в социальных сетях, на которых видно высохшее дно водоема.

— Очередной выпуск новостей с побережья Рыбинки. Воды еще меньше, песчаные бури на берегу. Поэтому в этом сезоне нужно будет регулярно править ножи ледобура. Новые находки, и в прошлом чье-то горе: на дне вал с винтом от некого судна, — написал у себя на странице Никита Цветков.

Он рассказал, что фото были сделаны 3 ноября на берегу водохранилища в районе деревни Павлоково Череповецкого района Вологодской области.

Люди переживают, что из-за сложившейся ситуации в водохранилище умрет много рыбы Источник: Никита Цветков / Vk.com











Вода уходит от берега Источник: Никита Цветков / Vk.com











В некоторых местах вода смешалась со снегом и льдом Источник: Никита Цветков / Vk.com











Об обмелении водохранилища ярославцы начали сообщать еще в октябре Источник: Никита Цветков / Vk.com











Такое приспособление обнаружил автор фото Источник: Никита Цветков / Vk.com











В Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области сообщили, что Волжско-Камский каскад готовят к переходу в зимний режим. Власти обсуждали регулирование водохранилищ на ближайший месяц и на зиму.

— В октябре в каскад поступило 9,3 кубометра воды, что составило 62% от нормы. В ноябре ожидается приток в пределах 8,5-12,5 кубометра, это 77% от нормы. Прогноз на четвертый квартал оставили без изменений: 28-36 кубометров при норме 38,4, — рассказали в министерстве.

Также власти направили обращение в Федеральное агентство водных ресурсов об уменьшении сбросов на Рыбинском водохранилище.

— На заседании МРГ предложения Ярославской области были учтены. С учетом прогноза и складывающейся водохозяйственной обстановки, были выработаны рекомендации по режимам работы гидроузлов на период до 10 декабря, — сообщили в Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области. — Установлены следующие сбросные расходы по Рыбинскому гидроузлу — до 20 ноября — средним за период сбросным расходами 650 — 700 куб. м/с, далее — средними за период сбросными расходами 400 — 450 куб. м/с.

Власти пояснили, что зима — это время, когда водохранилища постепенно освобождают перед весенними половодьями. Также в министерстве сообщили, что по данным Росгидромета, водоемы покроются льдом примерно с 20 по 28 ноября.