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Город В Ярославской области потратят 18 миллионов, чтобы следить за подсветкой

В Ярославской области потратят 18 миллионов, чтобы следить за подсветкой

Власти ищут компанию, которая подключит камеры

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4 комментария

В Ярославской области будут следить за архитектурной подсветкой

Власти Ярославской области объявили контракт на видеонаблюдение за архитектурной подсветкой в регионе. Аукцион разместили на сайте госзакупок 23 октября.

Согласно контракту, за 18 миллионов потребуется подключить изображение со 238 камер на 156 объектах по всей области. К слову, наблюдение ведется за подсветкой самых разных локаций, в том числе — беседок, усадеб, университетов, храмов, а также памятников, к примеру, монумента Мать-Волга в Рыбинске и других локациях.

Услугу нужно будет оказывать почти год с 1 декабря этого года до 30 ноября 2025 года

— По окончании каждого этапа оказания услуг Исполнитель готовит в электронном виде и предоставляет Заказчику отчетную документацию: отчет о качестве видеонаблюдения по работе каждой камеры; объекты видеонаблюдения, общее время трансляции за этап, общее время простоя камеры (за исключением простоя, вызванного проведением плановых работ), — уточняется в документе.

Заявки до 31 октября, затем Министерство конкурентной политики определит компанию, которая получит контракт.

Отметим, что на саму подсветку зданий только в Ярославле выделили 300 миллионов рублей.

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Комментарии
4
Гость
40 минут
станет светло и красиво? большие сомнения в этом Ярославец
Гость
41 минута
а почему камеры не следят за наркоторговцами и бандитами? или их плохо видно сквозь купюры?
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