В Ярославской области потратят 18 миллионов, чтобы следить за подсветкой

В Ярославской области будут следить за архитектурной подсветкой Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Власти Ярославской области объявили контракт на видеонаблюдение за архитектурной подсветкой в регионе. Аукцион разместили на сайте госзакупок 23 октября.

Согласно контракту, за 18 миллионов потребуется подключить изображение со 238 камер на 156 объектах по всей области. К слову, наблюдение ведется за подсветкой самых разных локаций, в том числе — беседок, усадеб, университетов, храмов, а также памятников, к примеру, монумента Мать-Волга в Рыбинске и других локациях.

Услугу нужно будет оказывать почти год с 1 декабря этого года до 30 ноября 2025 года

— По окончании каждого этапа оказания услуг Исполнитель готовит в электронном виде и предоставляет Заказчику отчетную документацию: отчет о качестве видеонаблюдения по работе каждой камеры; объекты видеонаблюдения, общее время трансляции за этап, общее время простоя камеры (за исключением простоя, вызванного проведением плановых работ), — уточняется в документе.

Заявки до 31 октября, затем Министерство конкурентной политики определит компанию, которая получит контракт.