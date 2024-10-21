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Каждый сможет повторить! Показываем, как сделать фотосессию для обложки журнала в Ярославле

Делимся идеями необычной осенней съемки

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7 комментариев

Поймали антураж Брагино

Октябрь — идеальное время для фотосессий. Если кадры в пожелтевшей листве вам наскучили, мы предлагаем новую идею — съемку в стиле «русской хтони».

Хтонь, или хтонические существа во многих религиях — существа, изначально олицетворявшие собой дикую природную мощь земли, духи. В наше время понятие используют для описания меланхоличного, грустного настроения.

В качестве локации в Ярославле мы выбрали Брагино. Серые панельные дома и плотная застройка дополняют концепцию фотосессии. Первая локация — улица Громова, 34.

Чтобы выделяться на фоне однотипных домов, лучше выбрать акцентный элемент в одежде. В нашем случае — красный шарф.

Ветер сыграл в нашу пользу, и получился загадочный кадр

Не забываем баловаться и кривляться. Серьезные концептуальные кадры, конечно, тематически хорошо подходят под такую фотосессию, но стоит помнить, что живые эмоции украшают кадры.

Ветер несет вверх

Иногда самые обычные объекты могут послужить классным задним фоном для кадра. Главное — не бояться экспериментировать, а иногда и интегрироваться в социальную среду. Как, например, на фото ниже.

На остановке «Улица Панина» собралась толпа. Местный житель чинил свой велосипед, а остальные, кажется, ждали, когда он закончит. Мы ловим момент и делаем кадр.

Это фото можно подписать «Когда заждалась автобус»

Остановка «Улица Панина» в Брагине

Пройдя метров сто от остановки мы наткнулись на гаражи. Казалось бы, они есть практически в каждом спальном районе. Но именно на фоне шин и бытового мусора, который местные жители складируют прямо на улице, можно получить необычные фото. Как, например, кадр через разбитое зеркало или на фоне пружин от матрасов и кучи стиральных машин и холодильников.

Всё, что кажется странным, можно преобразить в арт-объект.

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Тут же, у гаражей, был обнаружен белый ВАЗ 2103. Конечно, берем его в объектив, делая машину изюминкой кадра.

Если сфотографировать снизу, то визуально модель может смотреться в кадре выше

Перед выбором дня для фотопрогулки рекомендуем заглянуть в прогноз погоды. Не бойтесь хмурого, затянутого облаками неба. Оно только дополнит настроение съемки в стиле «русской хтони».

Мы специально подбирали облачный день, чтобы фото получились в нужном нам настроении

Изюминкой фотосессии стала заброшенная теплостанция в Брагине. Она пустует с 2020 года. За время, что предприятие не работает, здание пришло в устрашающий вид: выбиты окна, разрушена часть стен. Внутри — лишь голые опоры и арматура.

Котельная проработала 33 года

В 2020 году ее вывели из эксплуатации

Так сейчас снаружи выглядит заброшенная котельная

Здание охраняется. Чтобы попасть внутрь бывшего предприятия, надо спросить разрешение у охранника.

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Для антуража добавляем черные очки и делаем кадры с разных ракурсов. Пол в бывшей котельной разделяют каналы. Эту особенность используем для создания фотографий с необычных позиций.

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Далее направляемся вдоль улицы Громова. Нас привлек уютный дворик, спрятанный за кустами и деревьями.

Садимся на деревянную скамейку и делаем томное лицо, представляя, как на этом месте по вечерам пенсионеры обсуждают последние новости из личной жизни жителей подъезда и щелкают семечки.

Двор на Громова, 11

Последней точкой нашей фотопрогулки стала железнодорожная станция «Молот» в Дзержинском районе.

На пути к железнодорожной станции есть деревянная лестница. Это фото сделано там

Чтобы от улицы Громова перейти к железнодорожной станции «Молот», установлен деревянный переход

Встаем посередине и делаем фото

Если решите повторить нашу фотопрогулку, присылайте в редакцию свои результаты! Мы во «ВКонтакте», мы в Телеграм.

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Комментарии
7
Гость
2 часа
Граждане дачники! Пружинная панель от дивана не только металлолом. Это готовая отличная арматура для самостоятельного изготовления железобетонной плиты для дорожки у дома, для беседки и т.п..
Гость
1 час
Жд пути не место для сьемок
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