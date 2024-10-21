Каждый сможет повторить! Показываем, как сделать фотосессию для обложки журнала в Ярославле

Октябрь — идеальное время для фотосессий. Если кадры в пожелтевшей листве вам наскучили, мы предлагаем новую идею — съемку в стиле «русской хтони».
Хтонь, или хтонические существа во многих религиях — существа, изначально олицетворявшие собой дикую природную мощь земли, духи. В наше время понятие используют для описания меланхоличного, грустного настроения.
В качестве локации в Ярославле мы выбрали Брагино. Серые панельные дома и плотная застройка дополняют концепцию фотосессии. Первая локация — улица Громова, 34.
Чтобы выделяться на фоне однотипных домов, лучше выбрать акцентный элемент в одежде. В нашем случае — красный шарф.
Не забываем баловаться и кривляться. Серьезные концептуальные кадры, конечно, тематически хорошо подходят под такую фотосессию, но стоит помнить, что живые эмоции украшают кадры.
Иногда самые обычные объекты могут послужить классным задним фоном для кадра. Главное — не бояться экспериментировать, а иногда и интегрироваться в социальную среду. Как, например, на фото ниже.
На остановке «Улица Панина» собралась толпа. Местный житель чинил свой велосипед, а остальные, кажется, ждали, когда он закончит. Мы ловим момент и делаем кадр.
Пройдя метров сто от остановки мы наткнулись на гаражи. Казалось бы, они есть практически в каждом спальном районе. Но именно на фоне шин и бытового мусора, который местные жители складируют прямо на улице, можно получить необычные фото. Как, например, кадр через разбитое зеркало или на фоне пружин от матрасов и кучи стиральных машин и холодильников.
Всё, что кажется странным, можно преобразить в арт-объект.
Тут же, у гаражей, был обнаружен белый ВАЗ 2103. Конечно, берем его в объектив, делая машину изюминкой кадра.
Перед выбором дня для фотопрогулки рекомендуем заглянуть в прогноз погоды. Не бойтесь хмурого, затянутого облаками неба. Оно только дополнит настроение съемки в стиле «русской хтони».
Изюминкой фотосессии стала заброшенная теплостанция в Брагине. Она пустует с 2020 года. За время, что предприятие не работает, здание пришло в устрашающий вид: выбиты окна, разрушена часть стен. Внутри — лишь голые опоры и арматура.
Здание охраняется. Чтобы попасть внутрь бывшего предприятия, надо спросить разрешение у охранника.
Для антуража добавляем черные очки и делаем кадры с разных ракурсов. Пол в бывшей котельной разделяют каналы. Эту особенность используем для создания фотографий с необычных позиций.
Далее направляемся вдоль улицы Громова. Нас привлек уютный дворик, спрятанный за кустами и деревьями.
Садимся на деревянную скамейку и делаем томное лицо, представляя, как на этом месте по вечерам пенсионеры обсуждают последние новости из личной жизни жителей подъезда и щелкают семечки.
Последней точкой нашей фотопрогулки стала железнодорожная станция «Молот» в Дзержинском районе.