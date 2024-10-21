Каждый сможет повторить! Показываем, как сделать фотосессию для обложки журнала в Ярославле

Поймали антураж Брагино Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Октябрь — идеальное время для фотосессий. Если кадры в пожелтевшей листве вам наскучили, мы предлагаем новую идею — съемку в стиле «русской хтони».

Хтонь, или хтонические существа во многих религиях — существа, изначально олицетворявшие собой дикую природную мощь земли, духи. В наше время понятие используют для описания меланхоличного, грустного настроения.

В качестве локации в Ярославле мы выбрали Брагино. Серые панельные дома и плотная застройка дополняют концепцию фотосессии. Первая локация — улица Громова, 34.

Чтобы выделяться на фоне однотипных домов, лучше выбрать акцентный элемент в одежде. В нашем случае — красный шарф.

Ветер сыграл в нашу пользу, и получился загадочный кадр Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Не забываем баловаться и кривляться. Серьезные концептуальные кадры, конечно, тематически хорошо подходят под такую фотосессию, но стоит помнить, что живые эмоции украшают кадры.

Ветер несет вверх Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Иногда самые обычные объекты могут послужить классным задним фоном для кадра. Главное — не бояться экспериментировать, а иногда и интегрироваться в социальную среду. Как, например, на фото ниже.

На остановке «Улица Панина» собралась толпа. Местный житель чинил свой велосипед, а остальные, кажется, ждали, когда он закончит. Мы ловим момент и делаем кадр.

Это фото можно подписать «Когда заждалась автобус» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Остановка «Улица Панина» в Брагине Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пройдя метров сто от остановки мы наткнулись на гаражи. Казалось бы, они есть практически в каждом спальном районе. Но именно на фоне шин и бытового мусора, который местные жители складируют прямо на улице, можно получить необычные фото. Как, например, кадр через разбитое зеркало или на фоне пружин от матрасов и кучи стиральных машин и холодильников.

Всё, что кажется странным, можно преобразить в арт-объект.

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Тут же, у гаражей, был обнаружен белый ВАЗ 2103. Конечно, берем его в объектив, делая машину изюминкой кадра.

Если сфотографировать снизу, то визуально модель может смотреться в кадре выше Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Перед выбором дня для фотопрогулки рекомендуем заглянуть в прогноз погоды. Не бойтесь хмурого, затянутого облаками неба. Оно только дополнит настроение съемки в стиле «русской хтони».

Мы специально подбирали облачный день, чтобы фото получились в нужном нам настроении Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Изюминкой фотосессии стала заброшенная теплостанция в Брагине. Она пустует с 2020 года. За время, что предприятие не работает, здание пришло в устрашающий вид: выбиты окна, разрушена часть стен. Внутри — лишь голые опоры и арматура.

Котельная проработала 33 года Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU В 2020 году ее вывели из эксплуатации Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так сейчас снаружи выглядит заброшенная котельная Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Здание охраняется. Чтобы попасть внутрь бывшего предприятия, надо спросить разрешение у охранника.

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Для антуража добавляем черные очки и делаем кадры с разных ракурсов. Пол в бывшей котельной разделяют каналы. Эту особенность используем для создания фотографий с необычных позиций.

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Далее направляемся вдоль улицы Громова. Нас привлек уютный дворик, спрятанный за кустами и деревьями.

Садимся на деревянную скамейку и делаем томное лицо, представляя, как на этом месте по вечерам пенсионеры обсуждают последние новости из личной жизни жителей подъезда и щелкают семечки.

Двор на Громова, 11 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Последней точкой нашей фотопрогулки стала железнодорожная станция «Молот» в Дзержинском районе.

На пути к железнодорожной станции есть деревянная лестница. Это фото сделано там Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Чтобы от улицы Громова перейти к железнодорожной станции «Молот», установлен деревянный переход Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Встаем посередине и делаем фото Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









