Внутри — пустота и разруха: исследуем заброшенное предприятие в спальном районе Ярославля

Показываем заброшенную котельную изнутри Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На окраине Брагина, между жилыми домами и железной дорогой, возвышается заброшенная котельная. Пустует бывшая теплостанция с 2020 года. За прошедшие годы большинство окон было выбито, часть стен разрушено, внутри лишь голые опоры, свисающие металлические конструкции и мусор.

Котельную построили в 1987 году. Станция поставляла тепло и горячую воду в 12-й и 14-й микрорайоны. В 2020 году ООО «Газпром Теплоэнерго Ярославль» объявили о поиске подрядчика для ликвидации котельной. Но спустя годы здание всё так же стоит и разваливается само по себе.

В этом фоторепортаже изучаем заброшенное здание брагинской котельни.

Так сейчас выглядит котельная РК-6 в Брагине Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вокруг очень много хлама Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вход в здание открыт Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Местами сохранились стены из стеклоблоков, хоть большинство и разбито Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Внутри гуляют сквозняки и эхо Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Здание медленно разрушается: постоянно что-то сыпется с потолка, вокруг — кирпичи и песок Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Какой-то Васек смог забраться наверх Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Пол разделяют каналы, которые теперь завалены песком Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Неожиданные находки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Здесь даже клумбы можно найти Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Котельная стала свалкой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











С потолка свисают и колышутся на ветру металлические конструкции Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Наверху, возможно, располагались офисные помещения Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Несколько стен отсутствует Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На трубе до сих пор висят антенны Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Часть конструкции обвалилась Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Рядом еще одна небольшая постройка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Внутри пусто — и, кроме надписи «не курить!», ничего нет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









