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Город фоторепортаж Внутри — пустота и разруха: исследуем заброшенное предприятие в спальном районе Ярославля

Внутри — пустота и разруха: исследуем заброшенное предприятие в спальном районе Ярославля

Изучаем здание теплостанции в Брагине

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5 комментариев

Показываем заброшенную котельную изнутри

На окраине Брагина, между жилыми домами и железной дорогой, возвышается заброшенная котельная. Пустует бывшая теплостанция с 2020 года. За прошедшие годы большинство окон было выбито, часть стен разрушено, внутри лишь голые опоры, свисающие металлические конструкции и мусор.

Котельную построили в 1987 году. Станция поставляла тепло и горячую воду в 12-й и 14-й микрорайоны. В 2020 году ООО «Газпром Теплоэнерго Ярославль» объявили о поиске подрядчика для ликвидации котельной. Но спустя годы здание всё так же стоит и разваливается само по себе.

В этом фоторепортаже изучаем заброшенное здание брагинской котельни.

Так сейчас выглядит котельная РК-6 в Брагине

Вокруг очень много хлама

Вход в здание открыт

Местами сохранились стены из стеклоблоков, хоть большинство и разбито

Внутри гуляют сквозняки и эхо

Здание медленно разрушается: постоянно что-то сыпется с потолка, вокруг — кирпичи и песок

Какой-то Васек смог забраться наверх

Пол разделяют каналы, которые теперь завалены песком

Неожиданные находки

Здесь даже клумбы можно найти

Котельная стала свалкой

С потолка свисают и колышутся на ветру металлические конструкции

Наверху, возможно, располагались офисные помещения

Несколько стен отсутствует

На трубе до сих пор висят антенны

Часть конструкции обвалилась

Рядом еще одна небольшая постройка

Внутри пусто — и, кроме надписи «не курить!», ничего нет

Ранее мы изучали территорию мукомольного завода, на месте которого планировали построить новенький жилой комплекс. Но работы так и не начались, а исторические здания медленно разрушаются.

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Комментарии
5
Гость
38 минут
Работаю менеджером, поездил по регионам насмотрелся, разруха, прошлым век. На уровне у нас только концерты в Лужниках и выставки китайского Овна с нашими эмблемами на уровне, ну и тп, и тд.
Гость
1 час
Оно не заброшено а освобождено согласно плану, на очереди продолжение освобождения зданий и домов по мере переселения а рай
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