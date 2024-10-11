Город фоторепортаж Внутри — пустота и разруха: исследуем заброшенное предприятие в спальном районе Ярославля
Внутри — пустота и разруха: исследуем заброшенное предприятие в спальном районе Ярославля
Изучаем здание теплостанции в Брагине
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На окраине Брагина, между жилыми домами и железной дорогой, возвышается заброшенная котельная. Пустует бывшая теплостанция с 2020 года. За прошедшие годы большинство окон было выбито, часть стен разрушено, внутри лишь голые опоры, свисающие металлические конструкции и мусор.
Котельную построили в 1987 году. Станция поставляла тепло и горячую воду в 12-й и 14-й микрорайоны. В 2020 году ООО «Газпром Теплоэнерго Ярославль» объявили о поиске подрядчика для ликвидации котельной. Но спустя годы здание всё так же стоит и разваливается само по себе.
В этом фоторепортаже изучаем заброшенное здание брагинской котельни.
Ранее мы изучали территорию мукомольного завода, на месте которого планировали построить новенький жилой комплекс. Но работы так и не начались, а исторические здания медленно разрушаются.