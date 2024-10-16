Город фоторепортаж Торгуют вещами с картонки и гуляют, опустив глаза: спальный район Ярославля охватила осень
Торгуют вещами с картонки и гуляют, опустив глаза: спальный район Ярославля охватила осень
Печальный, но атмосферный фоторепортаж с улиц Брагина
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Осень в Брагине ощущается особенно. Серые панельки выгодно оттеняют ярке кроны деревьев: в каждом дворе — рыжие всполохи. Под ними — старенькие автомобили. Местные, кажется, никуда не торопятся — шастают, опустив головы вниз, шуршат листвой. Тут грустно, и красиво одновременно.
В этом материале — фотографии сонного Брагина, где осень окончательно вступила в свои права.