НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

3 м/c,

с-з.

 760мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,26
EUR 106,08
Неочевидные симптомы рака
Тарифы на свет
Водка от Шамана
Продают столетнюю часовню
Что с недостроенной гостиницей
Остались без отопления
Грибные места в Ярославской области
Новая выплата учителям
Стипендии в вузах Ярославля
Город фоторепортаж Торгуют вещами с картонки и гуляют, опустив глаза: спальный район Ярославля охватила осень

Торгуют вещами с картонки и гуляют, опустив глаза: спальный район Ярославля охватила осень

Печальный, но атмосферный фоторепортаж с улиц Брагина

376
9 комментариев

Для торговли на улице лучше одеться потеплее

Осень в Брагине ощущается особенно. Серые панельки выгодно оттеняют ярке кроны деревьев: в каждом дворе — рыжие всполохи. Под ними — старенькие автомобили. Местные, кажется, никуда не торопятся — шастают, опустив головы вниз, шуршат листвой. Тут грустно, и красиво одновременно.

В этом материале — фотографии сонного Брагина, где осень окончательно вступила в свои права.

Наступило время дождей и холодов

Дворы украшают пожелтевшие листья

Местные играют в телефон, сидя на клумбе

Бабушки выбрали привлекательное место для торговли закрутками

Старую волгу засыпает осенними листьями

Наступил сезон осенних ягод и на прилавках появилась клюква

Заброшенный завод обретает жизнь

На Дзержинском рынке легко потеряться в шерстяных тоннелях

А вот и трамвайные пути меняют

Повезло, что во время ремонта не пошел дождь

Свято-Тихоновский храм всё еще обставлен строительными лесами

Середина дня, а техника стоит на месте

Брагинцы уже приходят за новыми календарями

ПО ТЕМЕ
Осень Панельные дома Фоторепортаж Настроение Район
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
32 минуты
Народ в энергетической сверхдержаве пытается выжить как может. Слава путину и его команде.
Гость
39 минут
да, это вам не дотационый Грозный Сити в золоте мраморе и росскоши
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Палка для битья крапивы, ракоходы и даже шишки: топ придурочных товаров с Wildberries
Любовь Никитина
Мнение
«Остается выкрасть математичку из соседней школы». Отец девятиклассника — о дефиците учителей в стране
Анонимное мнение
Мнение
Бесплатные горячие источники, но дорогая коммуналка: россиянин — о жизни в нетуристической Болгарии
Анонимное мнение
Мнение
50 тысяч на четверых: как семья провела бюджетный отпуск на озерах Казахстана — инструкция
Анонимное мнение
Мнение
«Будто там коровы стоят». Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев — о том, почему на работе так важен туалет
Артемий Лебедев
дизайнер, блогер
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Установка кондиционеров

12 000 ₽

Добавить объявление