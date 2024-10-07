«Это правомочно?»: ярославцы пожаловались на новую строчку в коммунальных квитанциях

Ярославцы пожаловались на новую строчку в квитанциях ЖКХ Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Ярославцы пожаловались на новую строчку в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги — техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Она появилась в листочках от управдома за сентябрь у жильцов дома № 61 по проспекту Ленина.

— Получила сегодня квитанцию ЖКХ и вдруг появилась новая графа — ТО ВДГО. Начислено 264 рубля. Может, кто-то объяснит, это правомочно или нет? Мы платим за газоснабжение 176,10 рубля (за двух человек), техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования — 47,42 рубля. И вдруг прилетело еще! — пожаловалась порталу 76.RU жительница дома Светлана Шмидт.

ТО ВДГО — техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

В управляющей компании Кировского района нам пояснили, что, по законодательству, в многоквартирных домах необходимо не реже раза в год проводить техническое обслуживание как внутриквартирного, так и внутридомового газового оборудования.

— Выполняет эти работы по договору с управдомом подрядная организация, имеющая соответствующую лицензию. Работы в домах проводятся по графику, который составляется в зависимости от степени износа сетей. В каком-то месяце обслуживаются одни дома, в другом — другие. И так далее. В доме № 61 по проспекту Ленина техническое обслуживание провели в августе-сентябре. Соответственно, жильцам разово выставили счет за данные услуги. В следующем месяце такой строчки в квитанциях уже не будет, — рассказала порталу 76.RU руководитель расчетного отдела управдома Кировского района Елена Смирнова.

В Государственной жилищной инспекции Ярославской области отметили, что, если управляющая компания заключила договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, то включение такого платежа законно.

— Более полно оценить правомерность действий управляющей компании возможно только в рамках контрольно-надзорных мероприятий, — добавили в инспекции.

То есть жители, у которых возникли сомнения в законности начисления платежей, могут направить жалобу, в том числе, в Госжилинспекцию. И там помогут разобраться с проблемой.

Также свой комментарий по ситуации дали в компании «Газпром газораспределение Ярославль», которая обслуживает газовые сети на большей территории Ярославской области, в том числе и в доме № 61 по проспекту Ленина.

— По данному адресу договор на ТО ВДГО с 2024 года заключен с АО «Газпром газораспределение Ярославль», ранее работы выполняла другая компания. Работы по техобслуживанию внутридомового (общедомового) газового оборудования проводятся один раз в год. После их фактического выполнения и подписания соответствующего акта управляющей компанией в общей квитанции формируется дополнительная строка с услугой по ТО ВДГО. В данном случае начисление является единоразовым, то есть происходит один раз в год. Возможность осуществления другого формата начислений необходимо уточнять в УК, — пояснили в компании.

Также газовщики добавили, что техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования по федеральному законодательству является обязательным условием поставки газа потребителю.

Что такое внутриквартирное и внутридомовое газовое оборудование

По информации АО «Газпром газораспределение Ярославль», внутри многоквартирных домов газовое оборудование состоит из двух частей. Внутридомовое газовое оборудование — это общее имущество собственников помещений (газопроводы от места присоединения к сети газораспределения до запорного крана в квартирах, в том числе стояки в доме, краны, расположенные в подъезде). Внутриквартирное газовое оборудование — это газопроводы от запорного крана к внутриквартирному газовому оборудованию и само бытовое газовое оборудование, размещенное внутри квартиры (плита, колонка, водонагреватель или отопительный котел).

Техническое обслуживание — это регулярная проверка исправности газового оборудования. На техобслуживание внутридомового газового оборудования договор заключает управляющая компания, товарищество или кооператив, которым собственники квартир доверяют представлять их интересы. В этом случае ответственность несет управляющая компания, товарищество или кооператив. На техобслуживание внутриквартирного газового оборудования договор заключает непосредственно потребитель — собственник (пользователь) квартиры.

Что входит в перечень работ по техническому обслуживанию газового оборудования:

визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;

визуальная проверка наличия свободного доступа к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию;

визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода;

визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений;

проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание);

проверка работоспособности и смазка отключающих устройств, установленных на газопроводах;

разборка и смазка кранов на бытовом газоиспользующем оборудовании;

проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка (предохранительная арматура, системы контроля загазованности);

регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений;

проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа;

проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом;

инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.

Напомним, с 1 сентября 2023 года начали действовать изменения, внесенные в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации», Жилищный кодекс Российской Федерации и Правила пользования газом. Исключительным правом на проведение технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования наделяются газораспределительные организации, главным признаком которых является осуществление транспортировки газа по газораспределительным сетям. На территории Ярославской области в настоящий момент зарегистрировано и действует несколько таких организаций. Самыми крупными являются «Газпром газораспределение Ярославль», обслуживающая большую часть Ярославской области, а также «Рыбинскгазсервис», предоставляющая услуги в Рыбинске, Пошехонье, Рыбинском и Пошехонском районах.

В связи с изменением законодательства до 1 января 2024 года всем собственникам квартир в многоквартирных домах требовалось перезаключить договоры обслуживания. Из-за этого в некоторых населенных пунктах выстроились очереди в газовые организации.