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Город карточки Лепешки чуду, пян-се, ботлихские пироги: что поесть на «Пире на Волге». Путеводитель

Лепешки чуду, пян-се, ботлихские пироги: что поесть на «Пире на Волге». Путеводитель

Публикуем список ресторанов и их меню

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4 комментария

Стало известно меню «Пира на Волге»

24–25 августа на Стрелке в Ярославле пройдет гастрономический фестиваль «Пир на Волге». Его программа включает концерты, благотворительные мероприятия, мастер-классы, игры, лекции (площадки будут разделены на зоны 0+ и 18+).

Но одной из самых главных на фестивале, безусловно, станет еда. На Стрелке можно будет попробовать блюда разных регионов и стран. Фуд-корты будут работать 24 августа с 12 до 22 часов, 25 августа — с 12 до 20 часов.

Рассказываем, что и где можно будет поесть.

  1. Фуд-корт № 1 у музыкальной сцены
  2. Фуд-корт № 2 у кулинарной сцены
  3. Фуд-корт № 3 у стелы #ЕДУВЯРОСЛАВЛЬ
  4. Аллея фуд-траков (со стороны Которосли)
  5. Сделано на Вологодчине
  6. Фуд-корт (18+)
  7. Крафт-маркет «Продукты России» у стелы
  8. Большой обед вместе с «Махеевъ»
1

Фуд-корт № 1 у музыкальной сцены

  • «Дагестанская лавка»: дагестанские лепешки чуду с сыром, с мясом, с зеленью, с тыквой, с картошкой и грибами. Пахлава под чай из горных трав, кизиловый лимонад с мятой;

  • «Чуррос Вооm»: чуррос — испанские пончики;

  • «Корейские корн-доги»: корейские корн-доги напитки;

  • «Корейские корн-доги»: корейские корн-доги напитки;

  • «Пян-се»: корейские паровые пирожки с различными начинками;

  • RuiRu: кофе, лимонады, сахарная вата и молочные коктейли;

  • «Чаплин пицца»: авторские римские пиццы.

2

Фуд-корт № 2 у кулинарной сцены

  • Дегустация ярославских специалитеты: картофельная запеканка с грибами и грудинкой под горячим сыром раклет; ярушки рыболепные под сыром с судаком и щукой; сбитень; лимонады с огурцом и укропом, малиной и хвоей, крыжовником и апельсином; сыры;

  • steak house «Честный Стейк»: бургеры, стейки и домашние лимонады;

  • ресторан «Собрание»: большие блины с сытными начинками;

  • ресторан «Много Рыбы»: воки и поке-конструктор;

  • «Шашлык-Машлык»: хачапури и шаверма на углях, шашлык-ролл, кебаб-ролл;

  • «Дагестанская кухня»: фирменные кебабы «Баранди», ботлихские пироги;

  • «Мой мясной»: авторские шаурма и блинчики;

  • «Сила Сибири»: блюда из оленины, а также фирменный сугудай из омуля (блюдо из свежей, термически не обработанной рыбы);

  • «Удмуртские перепечи»: фирменные удмуртские перепечи (ватрушки) с разными начинками;

  • «Кларий — рыба дивная»: шашлык из сома;

  • «Хот-доги регионов России»: авторские ход-доги;

  • «Дымов Гриль Дог»: фирменные хот-доги с сосисками и с колбасками;

  • фуд-трак «Помидорка»: кетчуп, который можно добавить к ребрышкам или в хот-дог от фуд-трака «Дымов»;

  • фуд-трак SuperWok: воки для вегетарианцев и мясоедов, молочные коктейли;

  • фуд-трак Beetle Chef: авторские хот-доги, кофе и домашний лимонад;

  • фуд-трак Old Bus Coffee: авторское кофейное меню и корн-доги.

3

Фуд-корт № 3 у стелы #ЕДУВЯРОСЛАВЛЬ

  • «Вкусвилл»: бургеры, хот-доги, фруктовые нарезки, мороженое;

  • «Бульбачка»: жареная картошка-вертушка (Белоруссия);

  • Coffee Like: авторское кофейное меню — лаванда, бельгийская вафля, малина — кокос;

  • «PROSPECT гриль»: бургеры и мясо на гриле;

  • Say cheese от Yarhotel Centre: хачапури на шампуре, сырный суп, сырные шарики фри, сырный попкорн;

  • «Борода Бар»: ребра, бургеры, колбаски и стейки на гриле;

  • белгородская сыроварня «Батмановские сыры»: сыры собственного производства, мясо и овощи на офире (многофункциональный очаг, объединяющий в себе функции мангала, гриля и барбекю), стейки с розмарином, жареный сыр халуми;

  • «РАКОВАРЪ»: раки вареные, лангустины в беконе и креветки, том ям;

  • «ЭТО ЧУРРОС и КОФЕ!»: авторские чурросы;

  • ELLEX COFFE: кофе и авторские ПП-пироги;

  • «Душа»: конструктор вафель и лимонады;

  • «Пипяо»: корейские корн-доги и поке;

  • фуд-трак «Скуби Дог»: крафтовые ход-доги и волжские багеты с начинками;

  • «Чуррос Воом»: испанские пончики;

  • фуд-трак «Индилайт»: клаб-сэндвич с ветчиной, купаты с багетом и маринованными огурчиками;

  • фуд-трак «Дальневосточный минтай»: сифуд-боксы, фиш & chips, креветки, рыбные палочки;

  • фуд-трак «МАГ бургер»: классические бургеры, бургеры в тортилье.

4

Аллея фуд-траков (со стороны Которосли)

  • «ПиццаФабрика»: фабричная пицца прямо из печи;

  • «Роснефть зерно»: авторские ход-доги и пицца на римском тесте;

  • «Шаварме»: уникальная шаверма;

  • «Путь детства»: пицца из дровяной печи;

  • онлайн-магазин «Самокат»: коктейли на основе шорли бренда «Самокат». Хочешь получить коктейль — сыграй в кольцеброс;

  • «Юнга»: мороженое в гонконгских вафлях, кофе и лимонады;

  • G-drive: кофе и датские хот-доги.

5

Сделано на Вологодчине

  • Lindgren Coffee: авторское кофейное меню, кофе собственной обжарки;

  • «Светлый Терем»: овсяно-ягодные напитки, квас, гранола с сухофруктами и орехами;

  • «Кондитерская фабрика»: зефир, пастила, мармелад, конфеты, драже;

  • «Золото цветов»: медовое изобилие;

  • «Вкус Севера»: ремесленные сыры, соусы, овощные конфеты;

  • «Агромясопром»: деликатесы от вологодского производителя, колбаски и купаты на гриле, вологодское мороженое;

  • «ЕЖИ: еда Жизни»: натуральные фруктовые чипсы ЕЖИ, хлебцы из семян льна;

  • «ВРЕМЯ ЧАГИ»: оригинальный чага-чай;

  • «Скородумка»: сладости и напитки из вологодских овощей, ягод, фруктов;

  • мастерская «Пряник на счастье»: вологодский пряник как гастрономический сувенир;

  • «Надюшины сладости»: шоколад ручной работы;

  • «Пряничная Анастасии Маловой»: имбирные фигурные пряники ручной работы, фирменное овсяное печенье.

6

Фуд-корт (18+)

  • Пивоварня «ТАРКОС» (Воронеж): пивоварня-замок из Воронежа приглашает поучаствовать в настоящих пивных играх! Керлинг бирдекелями, крышечный баскетбол — настоящий пивной чемпионат!

  • крафтовая пивоварня MAGNUM: крафтовое пенное;

  • крафтовая пивоварня HOPMALT: крафтовое пенное;

  • «Багет, паштет и желтый плед»: узбекский плов, мидии в сливочном соусе, картофель фри;

  • «Фермерские улитки»: авторские фаршированные улитки из Казани;

  • ресторан «Дежавю»: игристые и тихие вина от «Кубань-Вина» и «Абрау-Дюрсо»; мидии в сырном соусе; телятина в соусе порто и сыры.

7

Крафт-маркет «Продукты России» у стелы

  • «Ферма групп»: объединение фермеров Курской области. Ремесленные сыры от курских сыроваров, знаменитый сыр «Малевич» (победитель конкурса «Вкусы России»);

  • «ГастроНомик»: мясные деликатесы (Ярославль);

  • «Дар берез»: березовый квас и березовый сок (Владимирская область);

  • «Масла холодного отжима»: масла холодного отжима из Краснодарского края;

  • сыроварни и медоварни «АЛЬДИНИ»: ремесленные сыры, жареный сыр на гриле, сырная паэлья (Орехово-Зуевский район);

  • «Льговская пасека»: мёд костромского разнотравья;

  • «Колдаевская Сыроварня»: изысканные благородные сыры из Владимирской области;

  • «ЛАКОМКА.76»: шоколадные пасты ручной работы (Ростов Великий);

  • «Колбасник Василий»: крафтовые колбасы ручной работы (Московская область);

  • «На дровишках»: фермерский цех мясных деликатесов (Москва);

  • «Хамон и дичь»: мясные и рыбные деликатесы из Ярославской области;

  • «Территория мармелада»: натуральные и полезные сладости из Перми

  • «Ремесленный дом Павла Кабанова»: ремесленные сыры, сырные сладости и сырное мороженое (Иваново);

  • «Домик в Kiselёvo»: пастила, фрипсы, сладости и чай из Ростова-на-Дону;

  • «Кислородные коктейли»: кислородный коктейли из соков и молока (Ярославль).

8

Большой обед вместе с «Махеевъ»

На «Пире на Волге» состоится большой обед. Но попасть на него можно, только пройдя регистрацию в ВК в аккаунте «Пира на Волге» или ТД «Махеевъ». На каждый обед пригласят по 20 человек. 10 мест будут разыграны в викторине за 10 минут до каждого сета.

Расписание больших обедов

24 августа

  • 13:00–14:00 — большой медиаобед от бренд-шефа ТД «Махеевъ» Григория Мосина для блогеров и СМИ по предварительной регистрации. В меню: кальмары с соусом свит чили и манго, жареный рис с курицей терияки, творожные шарики с соусом манго — чили и базиликом;

  • 18:00–19:00 — большой ужин от бренд-шефа ТД «Махеевъ» Григория Мосина. В меню: баклажаны терияки, свинина глазированная ВВQ с брусникой и картофелем, жареные бананы с карамелью и сливками.

25 августа

  • 13:00–14:00 — большой обед от бренд-шефа ТД «Махеевъ» Григория Мосина. В меню: салат из курицы в аджике, томатов и зелени, стейк с картофелем, глазированными шампиньонами (с соусом ВВQ), черничный фондан с черничным соусом и молочным киселем;

  • 15:00–16:00 — большой полдник от бренд-шефа ТД «Махеевъ» Григория Мосина. В меню: яйцо бенедикт на французском тосте, с кремом из авокадо и голландским соусом;

  • 17:00–18:00 — большой ужин от бренд-шефа ТД «Махеевъ» Григория Мосина. В меню: судак васаби, рыба терияки с картофелем тархун, трамбл с вишней.

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Комментарии
4
Гость
22 августа 2024, 14:24
в нищей Костроме есть рецепт Тошнотиков, пирогов для стабильного безвременья
Гость
22 августа 2024, 15:14
Долой алкоголь с "пира" тех, кто счёл возможным веселиться и пьянствовать в нынешнее время! Идите в свои подворотни, а это общественное место где за распитие спиртных напитков Вы подлежите аресту и штрафу.
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