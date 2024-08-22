Лепешки чуду, пян-се, ботлихские пироги: что поесть на «Пире на Волге». Путеводитель

На «Пире на Волге» состоится большой обед. Но попасть на него можно, только пройдя регистрацию в ВК в аккаунте «Пира на Волге» или ТД «Махеевъ». На каждый обед пригласят по 20 человек. 10 мест будут разыграны в викторине за 10 минут до каждого сета.