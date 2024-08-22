Лепешки чуду, пян-се, ботлихские пироги: что поесть на «Пире на Волге». Путеводитель

24–25 августа на Стрелке в Ярославле пройдет гастрономический фестиваль «Пир на Волге». Его программа включает концерты, благотворительные мероприятия, мастер-классы, игры, лекции (площадки будут разделены на зоны 0+ и 18+).
Но одной из самых главных на фестивале, безусловно, станет еда. На Стрелке можно будет попробовать блюда разных регионов и стран. Фуд-корты будут работать 24 августа с 12 до 22 часов, 25 августа — с 12 до 20 часов.
Рассказываем, что и где можно будет поесть.
- Фуд-корт № 1 у музыкальной сцены
- Фуд-корт № 2 у кулинарной сцены
- Фуд-корт № 3 у стелы #ЕДУВЯРОСЛАВЛЬ
- Аллея фуд-траков (со стороны Которосли)
- Сделано на Вологодчине
- Фуд-корт (18+)
- Крафт-маркет «Продукты России» у стелы
- Большой обед вместе с «Махеевъ»
Фуд-корт № 1 у музыкальной сцены
«Дагестанская лавка»: дагестанские лепешки чуду с сыром, с мясом, с зеленью, с тыквой, с картошкой и грибами. Пахлава под чай из горных трав, кизиловый лимонад с мятой;
«Чуррос Вооm»: чуррос — испанские пончики;
«Корейские корн-доги»: корейские корн-доги напитки;
«Корейские корн-доги»: корейские корн-доги напитки;
«Пян-се»: корейские паровые пирожки с различными начинками;
RuiRu: кофе, лимонады, сахарная вата и молочные коктейли;
«Чаплин пицца»: авторские римские пиццы.
Фуд-корт № 2 у кулинарной сцены
Дегустация ярославских специалитеты: картофельная запеканка с грибами и грудинкой под горячим сыром раклет; ярушки рыболепные под сыром с судаком и щукой; сбитень; лимонады с огурцом и укропом, малиной и хвоей, крыжовником и апельсином; сыры;
steak house «Честный Стейк»: бургеры, стейки и домашние лимонады;
ресторан «Собрание»: большие блины с сытными начинками;
ресторан «Много Рыбы»: воки и поке-конструктор;
«Шашлык-Машлык»: хачапури и шаверма на углях, шашлык-ролл, кебаб-ролл;
«Дагестанская кухня»: фирменные кебабы «Баранди», ботлихские пироги;
«Мой мясной»: авторские шаурма и блинчики;
«Сила Сибири»: блюда из оленины, а также фирменный сугудай из омуля (блюдо из свежей, термически не обработанной рыбы);
«Удмуртские перепечи»: фирменные удмуртские перепечи (ватрушки) с разными начинками;
«Кларий — рыба дивная»: шашлык из сома;
«Хот-доги регионов России»: авторские ход-доги;
«Дымов Гриль Дог»: фирменные хот-доги с сосисками и с колбасками;
фуд-трак «Помидорка»: кетчуп, который можно добавить к ребрышкам или в хот-дог от фуд-трака «Дымов»;
фуд-трак SuperWok: воки для вегетарианцев и мясоедов, молочные коктейли;
фуд-трак Beetle Chef: авторские хот-доги, кофе и домашний лимонад;
фуд-трак Old Bus Coffee: авторское кофейное меню и корн-доги.
Фуд-корт № 3 у стелы #ЕДУВЯРОСЛАВЛЬ
«Вкусвилл»: бургеры, хот-доги, фруктовые нарезки, мороженое;
«Бульбачка»: жареная картошка-вертушка (Белоруссия);
Coffee Like: авторское кофейное меню — лаванда, бельгийская вафля, малина — кокос;
«PROSPECT гриль»: бургеры и мясо на гриле;
Say cheese от Yarhotel Centre: хачапури на шампуре, сырный суп, сырные шарики фри, сырный попкорн;
«Борода Бар»: ребра, бургеры, колбаски и стейки на гриле;
белгородская сыроварня «Батмановские сыры»: сыры собственного производства, мясо и овощи на офире (многофункциональный очаг, объединяющий в себе функции мангала, гриля и барбекю), стейки с розмарином, жареный сыр халуми;
«РАКОВАРЪ»: раки вареные, лангустины в беконе и креветки, том ям;
«ЭТО ЧУРРОС и КОФЕ!»: авторские чурросы;
ELLEX COFFE: кофе и авторские ПП-пироги;
«Душа»: конструктор вафель и лимонады;
«Пипяо»: корейские корн-доги и поке;
фуд-трак «Скуби Дог»: крафтовые ход-доги и волжские багеты с начинками;
«Чуррос Воом»: испанские пончики;
фуд-трак «Индилайт»: клаб-сэндвич с ветчиной, купаты с багетом и маринованными огурчиками;
фуд-трак «Дальневосточный минтай»: сифуд-боксы, фиш & chips, креветки, рыбные палочки;
фуд-трак «МАГ бургер»: классические бургеры, бургеры в тортилье.
Аллея фуд-траков (со стороны Которосли)
«ПиццаФабрика»: фабричная пицца прямо из печи;
«Роснефть зерно»: авторские ход-доги и пицца на римском тесте;
«Шаварме»: уникальная шаверма;
«Путь детства»: пицца из дровяной печи;
онлайн-магазин «Самокат»: коктейли на основе шорли бренда «Самокат». Хочешь получить коктейль — сыграй в кольцеброс;
«Юнга»: мороженое в гонконгских вафлях, кофе и лимонады;
G-drive: кофе и датские хот-доги.
Сделано на Вологодчине
Lindgren Coffee: авторское кофейное меню, кофе собственной обжарки;
«Светлый Терем»: овсяно-ягодные напитки, квас, гранола с сухофруктами и орехами;
«Кондитерская фабрика»: зефир, пастила, мармелад, конфеты, драже;
«Золото цветов»: медовое изобилие;
«Вкус Севера»: ремесленные сыры, соусы, овощные конфеты;
«Агромясопром»: деликатесы от вологодского производителя, колбаски и купаты на гриле, вологодское мороженое;
«ЕЖИ: еда Жизни»: натуральные фруктовые чипсы ЕЖИ, хлебцы из семян льна;
«ВРЕМЯ ЧАГИ»: оригинальный чага-чай;
«Скородумка»: сладости и напитки из вологодских овощей, ягод, фруктов;
мастерская «Пряник на счастье»: вологодский пряник как гастрономический сувенир;
«Надюшины сладости»: шоколад ручной работы;
«Пряничная Анастасии Маловой»: имбирные фигурные пряники ручной работы, фирменное овсяное печенье.
Фуд-корт (18+)
Пивоварня «ТАРКОС» (Воронеж): пивоварня-замок из Воронежа приглашает поучаствовать в настоящих пивных играх! Керлинг бирдекелями, крышечный баскетбол — настоящий пивной чемпионат!
крафтовая пивоварня MAGNUM: крафтовое пенное;
крафтовая пивоварня HOPMALT: крафтовое пенное;
«Багет, паштет и желтый плед»: узбекский плов, мидии в сливочном соусе, картофель фри;
«Фермерские улитки»: авторские фаршированные улитки из Казани;
ресторан «Дежавю»: игристые и тихие вина от «Кубань-Вина» и «Абрау-Дюрсо»; мидии в сырном соусе; телятина в соусе порто и сыры.
Крафт-маркет «Продукты России» у стелы
«Ферма групп»: объединение фермеров Курской области. Ремесленные сыры от курских сыроваров, знаменитый сыр «Малевич» (победитель конкурса «Вкусы России»);
«ГастроНомик»: мясные деликатесы (Ярославль);
«Дар берез»: березовый квас и березовый сок (Владимирская область);
«Масла холодного отжима»: масла холодного отжима из Краснодарского края;
сыроварни и медоварни «АЛЬДИНИ»: ремесленные сыры, жареный сыр на гриле, сырная паэлья (Орехово-Зуевский район);
«Льговская пасека»: мёд костромского разнотравья;
«Колдаевская Сыроварня»: изысканные благородные сыры из Владимирской области;
«ЛАКОМКА.76»: шоколадные пасты ручной работы (Ростов Великий);
«Колбасник Василий»: крафтовые колбасы ручной работы (Московская область);
«На дровишках»: фермерский цех мясных деликатесов (Москва);
«Хамон и дичь»: мясные и рыбные деликатесы из Ярославской области;
«Территория мармелада»: натуральные и полезные сладости из Перми
«Ремесленный дом Павла Кабанова»: ремесленные сыры, сырные сладости и сырное мороженое (Иваново);
«Домик в Kiselёvo»: пастила, фрипсы, сладости и чай из Ростова-на-Дону;
«Кислородные коктейли»: кислородный коктейли из соков и молока (Ярославль).
Большой обед вместе с «Махеевъ»
На «Пире на Волге» состоится большой обед. Но попасть на него можно, только пройдя регистрацию в ВК в аккаунте «Пира на Волге» или ТД «Махеевъ». На каждый обед пригласят по 20 человек. 10 мест будут разыграны в викторине за 10 минут до каждого сета.
Расписание больших обедов
24 августа
13:00–14:00 — большой медиаобед от бренд-шефа ТД «Махеевъ» Григория Мосина для блогеров и СМИ по предварительной регистрации. В меню: кальмары с соусом свит чили и манго, жареный рис с курицей терияки, творожные шарики с соусом манго — чили и базиликом;
18:00–19:00 — большой ужин от бренд-шефа ТД «Махеевъ» Григория Мосина. В меню: баклажаны терияки, свинина глазированная ВВQ с брусникой и картофелем, жареные бананы с карамелью и сливками.
25 августа
13:00–14:00 — большой обед от бренд-шефа ТД «Махеевъ» Григория Мосина. В меню: салат из курицы в аджике, томатов и зелени, стейк с картофелем, глазированными шампиньонами (с соусом ВВQ), черничный фондан с черничным соусом и молочным киселем;
15:00–16:00 — большой полдник от бренд-шефа ТД «Махеевъ» Григория Мосина. В меню: яйцо бенедикт на французском тосте, с кремом из авокадо и голландским соусом;
17:00–18:00 — большой ужин от бренд-шефа ТД «Махеевъ» Григория Мосина. В меню: судак васаби, рыба терияки с картофелем тархун, трамбл с вишней.