Еда От сырников до конфет: 7 простых блюд, которые можно приготовить из обычной пачки творога

111
Из творога можно приготовить десяток различных блюд | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Все знают, что творог — продукт полезный, но как его готовить, чтобы быстро, просто и вкусно? Мы собрали 7 рецептов, которые сможет повторить каждый. Осторожно: после прочтения бегать в магазин за творогом придется каждый день.

Сырники: секрет успеха

Самое простое и, наверное, банальное блюдо из творога — сырники. Но многие не любят их готовить: то горят, то резиновые, то превращаются в кашу. Секрет успеха прост: заменить муку на манку — она впитает лишнюю влагу и сделает текстуру нежной.

Что нужно:

  • творог 5–9% — 500 г;

  • яйцо — 1 шт.;

  • манка — 2–3 ст. л.;

  • сахар — 1 ст. л.;

  • щепотка соли.

Главное правило — творог должен быть сухим. Если в нем много сыворотки, откиньте продукт на марлю и дайте постоять примерно полчаса. Для приготовления нужно смешать все ингредиенты в миске и дать постоять 15 минут, чтобы манка разбухла. Жарить сырники можно на смеси сливочного и растительного масла на медленном огне или отправить в духовку на 10 минут.

Можно приготовить несладкие сырники с красной рыбой. В тесто кроме основных ингредиентов добавляют тертый твердый сыр, цедру лимона и черный перец. Подавать такие сырники нужно с кусочком слабосоленой форели и авокадо. Блюдо отлично подойдет на завтрак, если не нравится сладкая вариация.

Творог для сырников должен быть сухим | Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Запеканка «как в садике»

Помните эту пышную вкусную запеканку? При приготовлении дома у многих она опадает из-за перевзбитых яиц. Если это ваш случай, попробуйте перемешать массу не миксером, а обычной вилкой.

Что нужно:

  • перетертый через сито творог 9% — 500 г;

  • сметана — 100 г;

  • яйца — 2 шт.;

  • манка — 3 ст. л.;

  • сахар — 100 г.

Приготовление простое: всё смешать, дать постоять 15–20 минут, чтобы манка впитала влагу, и залить в форму для выпечки. В разогретой духовке выпекать при 180 градусах 40–45 минут. Важное правило: не открывать духовку первые полчаса.

ПП-панкейки с бананом и овсянкой

Еще один вариант быстрого завтрака, который уже несколько лет популярен у фитнес-блогеров. Для него нужно только три ингредиента:

  • творог — 100 г;

  • банан (чем мягче, тем слаще) — 1 шт.;

  • яйцо — 1 шт.;

  • при желании можно добавить щепотку разрыхлителя для пышности.

Все ингредиенты нужно смешать блендером до состояния жидкого смузи. Можно не переживать, что в составе панкейков нет муки: функцию «связующего» возьмут на себя яйцо и банан.

Жарить под крышкой на антипригарной сковороде примерно по минуте с каждой стороны.

Ленивый омлет для взрослых

Отличный вариант для обеда, поскольку блюдо получается сытное, соленое и с высоким содержанием белка.

Что нужно на одну порцию:

  • творог — 150 г;

  • яйца — 2 шт.;

  • соль, перец, сухой чеснок — по вкусу;

  • горсть тертого твердого сыра (по желанию).

Творог и яйца смешать в миске вилкой и вылить смесь на сковороду с растопленным на среднем огне кусочком сливочного масла. Через 30 секунд надо начать аккуратно мешать лопаткой, будто готовим яичницу-болтунью. Когда яйца схватились, а творог стал мягким и горячим (примерно через 2 минуты), надо посолить, поперчить, посыпать сыром и выключить огонь. Оставить под крышкой на пару минут, чтобы сыр расплавился. Подавать можно на подушке из рукколы или шпината, на ломте черного хлеба, натертого чесноком, или завернув в лаваш с ломтиком ветчины или слабосоленой рыбы.

Творожные хачапури

Тренд многих кулинарных блогов, который легко повторить дома — и никакой возни с дрожжевым тестом.

Что нужно:

  • творог — 200 г;

  • яйца — 2 шт.;

  • мука — 150–180 г;

  • сыр твердый — 100 г;

  • сыр мягкий (адыгейский, сулугуни, моцарелла) — 150 г;

  • щепотка соли.

Творог разомните вилкой, добавьте яйцо, твердый натертый сыр, соль и муку. Всё перемешайте и оставьте полежать минут 10. После разделите тесто на 4 части, скатайте каждую в форму лодочки, в центр каждой положите сыр, порезанный кубиками или натертый. Выпекать 15 минут при 200 градусах. После готовности в центр каждой лодочки надо аккуратно вылить желток и сразу подавать на стол.

Этот рецепт легко можно повторить дома | Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

ПП-чизкейк

Переходим к десертам, для которых не нужна духовка.

Что нужно:

  • овсяные хлопья или ПП-печенье — 120 г;

  • топленое сливочное масло — 30 г;

  • мягкий творог (или зернистый, пробитый блендером до гладкости)– 400 г;

  • греческий йогурт — 200 г;

  • желатин — 1 ст. л. с горкой;

  • подсластитель по вкусу.

Для основы печенье или хлопья измельчите в блендере и смешайте с растопленным маслом. Масса должна получиться как мокрый песок. Ее выложите на дно формы и утрамбуйте стаканом. После этого нужно убрать в холодильник.

Для крема желатин нужно залить водой и дать набухнуть 10 минут, затем нагреть 15–20 секунд в микроволновке до полного растворения. Творог, йогурт и подсластитель смешать, тонкой струйкой влить желатин, продолжая взбивать. После этого крем нужно вылить на основу, разровнять и убрать в холодильник на 3–4 часа, а лучше на ночь.Сверху можно украсить ягодами.

Конфеты «Рафаэлло»

Десерт без вреда для фигуры, который можно приготовить даже вместе с ребенком. Понадобится только 200 г творога, 100 г кокосовой стружки (половина для обсыпки), сахарозаменитель или мед по вкусу. Все ингредиенты смешать до плотной массы, скатать шарики. Внутрь можно спрятать орешек миндаля или фундук. Получившуюся конфету обвалять в кокосовой стружке — и всё готово.

Анастасия Ильина
