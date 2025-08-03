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Еда Обзор 100 рублей за пломбир — грабеж или норма? Изучаем цены на мороженое в Ярославских магазинах

100 рублей за пломбир — грабеж или норма? Изучаем цены на мороженое в Ярославских магазинах

на ценниках вас огорчат

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6 комментариев
Сколько стоит мороженое в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСколько стоит мороженое в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сколько стоит мороженое в Ярославле

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU

Пока одни спасаются от жары под кондиционером и купаются в Волге, другие закупаются мороженым. Лакомство доступно во всех магазинах Ярославля, но глядя на цену любимого стаканчика, хочется плакать. Если раньше мороженое можно было купить за пару десятков рублей, то сейчас ценники все чаще переваливают за 100 рублей.

В июне 2024 года мы уже делали обзор на мороженое и тогда ценники казались завышенными. В этом году мы тоже прошлись по магазинам Ярославля и изучили цены на лакомство.

«Магнит»

Сеть продуктовых есть чуть-ли не у каждого дома. Самое дешевое мороженое от самого магазина — пломбир в вафельном стакане за 19 рублей. Посмотрим на другие ценники:

  • пломбир в вафельном стаканчике — от 19 рублей до 179 рублей;

  • пломбир в рожке — от 39 рублей до 144 рублей;

  • эскимо — от 59 рублей до 239 рублей;

  • пломбир в больших упаковках — от 229 рублей за 0,25 кило до 799 рублей за кило.

Самое трудное при покупке мороженого&nbsp;— найти ценник | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСамое трудное при покупке мороженого&nbsp;— найти ценник | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В «Магните» они висят в разнобой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ «Магните» они висят в разнобой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Довольно много желтых ценников, на которых видно прошлую цену | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДовольно много желтых ценников, на которых видно прошлую цену | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Эскимо продают от 59 рублей до 239 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭскимо продают от 59 рублей до 239 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Если убрать скидки, то практически все мороженое будет стоит больше 100 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсли убрать скидки, то практически все мороженое будет стоит больше 100 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Есть варианты подешевле, но насколько в них качественный состав? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсть варианты подешевле, но насколько в них качественный состав? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Цена за пломбир в рожке достигает 144 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЦена за пломбир в рожке достигает 144 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«ВкусВилл»

Здесь не продают популярное мороженое, как в других сетевых магазинах. Производитель здешнего мороженого сам «ВкусВилл». Выбор большой, но ниже 100 рублей вы найдете пару позиций.

  • пломбир в вафельном стаканчике — от 84 рублей до 116 рублей;

  • пломбир в рожке — от 139 рублей до 164 рублей;

  • эскимо — от 111 рублей до 290 рублей;

  • мороженое в ведерке (85 грамм) — от 123 рублей до 154 рублей;

  • пломбир брикет — от 93 рублей до 113 рублей;

  • сорбет — от 124 рублей до 166 рублей;

  • лед фруктовый — 134 рубля.

Здесь вы не найдете привычное мороженое | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдесь вы не найдете привычное мороженое | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Ценники ниже 100 рублей почти не найти | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЦенники ниже 100 рублей почти не найти | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В основном продаются мороженные в ведерках по 85 грамм | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ основном продаются мороженные в ведерках по 85 грамм | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Самое дешевое мороженое продается за 84 рубля, самое дорогое&nbsp;— 290 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСамое дешевое мороженое продается за 84 рубля, самое дорогое&nbsp;— 290 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Мороженое в рожке стоит от 139 рублей до 164 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМороженое в рожке стоит от 139 рублей до 164 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Цена на эскимо начинается с 111 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЦена на эскимо начинается с 111 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Перекресток»

В «Перекрестке» такой же хаос с ценниками, как и в других продуктовых, но есть большой выбор мороженого в ведрах. Хотя на их цены лучше не смотреть, может быть больно.

  • пломбир в вафельном стаканчике — от 55 рублей до 164 рублей;

  • пломбир в рожке — от 63 рублей до 229 рублей;

  • эскимо — от 89 рублей до 269 рублей;

  • мороженое в ведерке — от 239 рублей за 180 грамм до 899 рублей за 276 грамм;

  • сорбет — от 99 рублей до 279 рублей;

  • лед фруктовый — от 54 рублей до 299 рублей.

Цена за мороженое в стаканчике начинается от 55 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЦена за мороженое в стаканчике начинается от 55 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Выбор мороженого большой, но в основном цены на лакомство высокие | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВыбор мороженого большой, но в основном цены на лакомство высокие | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Цена за рожок варьируется от 63 рублей до 229 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЦена за рожок варьируется от 63 рублей до 229 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Есть мороженое в ведерках | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсть мороженое в ведерках | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Тележка с мороженым

С приходом лета на улицах города появились тележки с холодильниками, в которых лежит мороженое. Лакомство продают по 160 за штуку.

Прилавки стоят в разных частях центра Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПрилавки стоят в разных частях центра Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Прилавки стоят в разных частях центра Ярославля

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Все мороженое по фиксированной цене&nbsp;— 160 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВсе мороженое по фиксированной цене&nbsp;— 160 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Все мороженое по фиксированной цене — 160 рублей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Гипермаркеты

«Глобус»

  • батончики — от 64 рублей до 213 рублей;

  • брикет — от 72 рублей до 362 рублей;

  • мороженое в ведре — от 295 рублей за 380 грамм до 879 рублей за 600 грамм;

  • пломбир в рожке — от 53 рублей до 179 рублей;

  • пломбир в стаканчике — от 41 рубля до 237 рублей;

  • фруктовый лед — от 34 рублей до 86 рублей;

  • эскимо — от 49 рублей до 261 рубля.

Самые дешевое&nbsp;— фруктовый лед | Источник: приложение «Купер»Самые дешевое&nbsp;— фруктовый лед | Источник: приложение «Купер»
Цена на эскимо начинается с 49 рублей | Источник: приложение «Купер»Цена на эскимо начинается с 49 рублей | Источник: приложение «Купер»
Мороженое от популярных брендов стоит дорого | Источник: приложение «Купер»Мороженое от популярных брендов стоит дорого | Источник: приложение «Купер»
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В ведрах продается мороженое от самого «Глобуса» | Источник: приложение «Купер»В ведрах продается мороженое от самого «Глобуса» | Источник: приложение «Купер»

«Лента»

  • пломбир в стаканчике — от 14 рублей до 152 рублей;

  • эскимо — от 32 рублей до 185 рублей;

  • пломбир в рожке — от 26 рублей до 196 рублей;

  • фруктовый лед — от 34 рублей до 74 рублей;

  • брикет — от 79 рублей до 840 рублей;

  • сорбет — 131 рубль;

  • мороженое в ведре — 264 рублей до 719 рублей.

В магазине продаются мороженые разных брендов | Источник: приложение «Купер»В магазине продаются мороженые разных брендов | Источник: приложение «Купер»
Мороженое в ведре стоит больших денег | Источник: приложение «Купер»Мороженое в ведре стоит больших денег | Источник: приложение «Купер»
Пломбир в стаканчике в стреднем стоит в районе 70 рублей | Источник: приложение «Купер»Пломбир в стаканчике в стреднем стоит в районе 70 рублей | Источник: приложение «Купер»
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Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
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Комментарии
6
Гость
1 час
Вы специально магазины с конскими ценами выбираете из-за скудной фантазии? Других не знаете?
Гость
5 минут
А власть не смущает цены, и вранье про зарплаты которые они озвучивают, только разница Ростата и реальных зарплат людей что то не сходиться
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