100 рублей за пломбир — грабеж или норма? Изучаем цены на мороженое в Ярославских магазинах

Сколько стоит мороженое в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пока одни спасаются от жары под кондиционером и купаются в Волге, другие закупаются мороженым. Лакомство доступно во всех магазинах Ярославля, но глядя на цену любимого стаканчика, хочется плакать. Если раньше мороженое можно было купить за пару десятков рублей, то сейчас ценники все чаще переваливают за 100 рублей.

В июне 2024 года мы уже делали обзор на мороженое и тогда ценники казались завышенными. В этом году мы тоже прошлись по магазинам Ярославля и изучили цены на лакомство.

«Магнит»

Сеть продуктовых есть чуть-ли не у каждого дома. Самое дешевое мороженое от самого магазина — пломбир в вафельном стакане за 19 рублей. Посмотрим на другие ценники:

пломбир в вафельном стаканчике — от 19 рублей до 179 рублей;

пломбир в рожке — от 39 рублей до 144 рублей;

эскимо — от 59 рублей до 239 рублей;

пломбир в больших упаковках — от 229 рублей за 0,25 кило до 799 рублей за кило.

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«ВкусВилл»

Здесь не продают популярное мороженое, как в других сетевых магазинах. Производитель здешнего мороженого сам «ВкусВилл». Выбор большой, но ниже 100 рублей вы найдете пару позиций.

пломбир в вафельном стаканчике — от 84 рублей до 116 рублей;

пломбир в рожке — от 139 рублей до 164 рублей;

эскимо — от 111 рублей до 290 рублей;

мороженое в ведерке (85 грамм) — от 123 рублей до 154 рублей;

пломбир брикет — от 93 рублей до 113 рублей;

сорбет — от 124 рублей до 166 рублей;

лед фруктовый — 134 рубля.

«Перекресток»

В «Перекрестке» такой же хаос с ценниками, как и в других продуктовых, но есть большой выбор мороженого в ведрах. Хотя на их цены лучше не смотреть, может быть больно.

пломбир в вафельном стаканчике — от 55 рублей до 164 рублей;

пломбир в рожке — от 63 рублей до 229 рублей;

эскимо — от 89 рублей до 269 рублей;

мороженое в ведерке — от 239 рублей за 180 грамм до 899 рублей за 276 грамм;

сорбет — от 99 рублей до 279 рублей;

лед фруктовый — от 54 рублей до 299 рублей.

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Тележка с мороженым

С приходом лета на улицах города появились тележки с холодильниками, в которых лежит мороженое. Лакомство продают по 160 за штуку.

Прилавки стоят в разных частях центра Ярославля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Все мороженое по фиксированной цене — 160 рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Гипермаркеты

«Глобус»

батончики — от 64 рублей до 213 рублей;

брикет — от 72 рублей до 362 рублей;

мороженое в ведре — от 295 рублей за 380 грамм до 879 рублей за 600 грамм;

пломбир в рожке — от 53 рублей до 179 рублей;

пломбир в стаканчике — от 41 рубля до 237 рублей;

фруктовый лед — от 34 рублей до 86 рублей;

эскимо — от 49 рублей до 261 рубля.

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«Лента»