7 блюд с крыжовником: вкусные и простые рецепты

Крыжовник можно есть не только ягодами — из него еще можно приготовить много интересного Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Вы даже не представляете, что можно приготовить из простой ягоды — крыжовника. Это салаты и соусы, мармелад и варенье. Мы собрали для вас 7 простых рецептов, которые будут под силу даже начинающему кулинару. На приготовление некоторых блюд понадобится всего несколько минут. Только не забывайте, что перед началом приготовления у крыжовника с обеих сторон нужно отрезать хвостики. Можно приступать.

Салат с крыжовником, морковью и творогом

На первый взгляд — необычное сочетание. Но кисловатый крыжовник отлично дополнит вкус нейтрального творога. К тому же салат очень полезный. Ягода и морковь содержат много витаминов, а творог укрепит микрофлору кишечника. В целом эти продукты отлично поддерживают иммунитет. Сладкую нотку добавит мед, пикантную — мята.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Ингредиенты:

крыжовник — 1 стакан;

творог — 1 ст. л.;

морковь — 1 шт.

мед — 1 ст. л.;

мята — по вкусу.

Приготовление:

Морковь натрите на крупной терке. Крыжовник помойте, обсушите, разрежьте ягоды на половинки, при желании уберите косточки. Соедините морковь с крыжовником. Перемешайте творог с медом, залейте этой заправкой морковь с крыжовником. Дайте пропитаться 5 минут, аккуратно перемешайте и выложите в салатник. Подавайте, посыпав листьями мяты.

Салат с крыжовником, капустой, огурцом и помидорами

Простой и привычный овощной салат из белокочанной капусты, огурца, помидора, зелени можно освежить крыжовником. Подойдут красные и зеленые сорта. Оливковое масло в качестве заправки придаст блюду легкость и сытность, а спелые ягоды — сочность и неповторимый сладковатый вкус. При желании можно использовать помидорки черри.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Ингредиенты:

крыжовник — 120 г;

капуста — 200 г;

помидор — 1 шт.;

огурец среднего размера — 1 шт.;

базилик свежий;

петрушка свежая;

масло оливковое — 2–3 ст. л.;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Приготовление:

Нашинкуйте капусту. Присыпьте щепоткой соли и слегка помните руками. Помидоры и огурцы нарежьте ломтиками или кусочками, ягоды крыжовника — пополам. Все ингредиенты выложите в салатник. Полейте оливковым маслом. Аккуратно перемешайте. Добавьте соль и молотый перец по вкусу. Листья базилика и петрушки нашинкуйте или порвите руками. Посыпьте сверху. Можно подавать к столу.

Пикантный острый соус из крыжовника к рыбе

Из крыжовника можно приготовить пикантный кисло-сладкий соус с легкой остринкой, который прекрасно подойдет к рыбе. Для приготовления можно использовать ягоды разных сортов крыжовника, главное, чтобы они были спелыми.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Ингредиенты:

крыжовник — 500 г;

чеснок — 100 г;

укроп — 30 г;

острый сушеный перец — 1 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Крыжовник помойте, обсушите и измельчите в блендере или мясорубке. Острый сушеный перец положите в чашку и залейте кипятком, дайте настояться. Выложите в емкость мелко нарезанные чеснок, укроп, острый перец, протертый крыжовник. Всыпьте соль и сахар. Тщательно перемешайте. Соус можно сразу подавать к столу либо закатать в баночки и поставить в холодильник.

Куриное филе с крыжовником

Куриное филе многими любимо и полезно для здоровья благодаря низкому содержанию насыщенных жиров. А в сочетании с крыжовником простое блюдо заиграет новыми красками.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Ингредиенты:

крыжовник — 200 г;

куриное филе — 700 г;

сливки 20% — 200 мл;

сахар — 2 ст. л.;

мука — 2,5 ст. л.;

вода — 2 ст. л.;

масло растительное — 2–3 ст. л.

Приготовление:

Филе разделите на части, посолите и посыпьте небольшим количеством муки для образования корочки. Обжарьте в масле с обеих сторон и снимите с плиты. Крыжовник измельчите в блендере или мясорубке, выложите массу в сотейник, залейте водой, добавьте сахар, соль и доведите до кипения на медленном огне. Снимите с плиты и добавьте сливки. Куриное филе выложите в глубокую сковородку, влейте туда соус из крыжовника и тушите на медленном огне 10 минут. Можно подавать к столу с рисом или другим гарниром.

Бисквитные кексы с крыжовником и шоколадом

Бисквитные кексы любят и дети, и взрослые. Можно приготовить для гостей или просто на каждый день к чаю. Мягкий творог легко заменяется сметаной или йогуртом. Если не хотите разделять тесто на маленькие порции, испеките один большой кекс.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Ингредиенты:

яйца — 4 шт.;

мука — 125 г;

сахар — 180 г;

крыжовник — 100 г;

мягкий творог — 150 г;

шоколад — 50 г;

мускатный орех — по вкусу.

Приготовление:

Тщательно взбейте яйца, добавьте сахар. Добавьте творог и мускатный орех, всё аккуратно перемешайте. Муку просейте, всыпьте в тесто, перемешивая снизу вверх. Силиконовые формочки для кексов смажьте маслом. Чайной ложкой выложите туда немного теста. Посередине положите крыжовник. Сверху накройте тестом, чтобы закрыть ягоды. Посыпьте шоколадной крошкой. Разогрейте духовку до 180 градусов, поставьте туда формочки на 20 минут. Дверцу всё это время не открывайте. Выньте кексы из духовки, дайте им немного остыть. Можно подавать на стол к чаю или кофе.

Варенье из крыжовника с киви

Этот рецепт подойдет тем, кто любит десерты с кислинкой. Оба продукта содержат много витамина С, поэтому способны поддержать иммунитет долгой зимой. Но чтобы насладиться необычным сочетанием, необязательно ждать. Варенье можно подавать на стол и сразу после приготовления. Только дайте ему остыть.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Ингредиенты:

крыжовник — 0,5 кг;

сахар — 300 г;

киви — 2 шт.;

вода — 30 мл.

Приготовление:

Крыжовник вымойте, обсушите. Киви очистите от кожуры, нарежьте кубиками. В кастрюлю всыпьте сахар, положите киви и перемешайте. Добавьте воду, еще раз перемешайте. Включите слабый огонь, варите, помешивая, примерно 10 минут. Выложите в кастрюлю с сиропом крыжовник, перемешайте. Варите на слабом огне около 20 минут, постоянно помешивая и снимая пену. Переложите горячее варенье в емкость, закрутите крышкой и остудите. Уберите в прохладное место.

Мармелад из крыжовника

Простой и быстрый рецепт полезного лакомства. Готовится мармелад всего 15 минут. Вкус получается насыщенным с кислинкой и приятной терпкостью. В процессе варки крыжовник теряет свою яркость, поэтому мармеладки получаются бледноватыми. Это можно исправить, добавив любой пищевой краситель. Готовые мармеладки можно обвалять в сахаре, кокосовой стружке или в молотом орехе.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Ингредиенты:

крыжовник — 600 г;

сахар — 500 г;

загуститель агар-агар — 20 г.

Приготовление:

Крыжовник измельчите в блендере или мясорубке, переложите в кастрюльку. Туда же отправьте сахар. Всё доведите до кипения и варите на слабом огне около 10 минут. Затем добавьте агар-агар и всё хорошенько перемешайте. Загуститель должен полностью раствориться в массе. Варите пюре еще 2–3 минуты и снимите его с огня. Разлейте пюре по подготовленным формам и остудите до полного застывания. Потом обваляйте мармеладки в любой обсыпке — сахаре, кокосовой стружке и т. д. Храните мармелад при комнатной температуре не более 3 дней. В холодильнике такой мармелад может храниться неделю.

А если всего этого вам недостаточно, на этот случай у нас есть и другие рецепты. Например, раньше мы делились обалденными рецептами варенья из крыжовника и рассказывали, что приготовить из крыжовника на зиму.