«20 минут и пакет целый»: грибники выносят килограммы лисичек из ярославских лесов — фото

Ярославцы объявили в области сезон лисичек Источник: Грибы Ярославской области 2026 / vk.com, Грибы Ярославской области / vk.com

В Ярославской области пошли лисички! Ярославцы хвастаются в соцсетях ведрами и даже коробками с уловом.

Любимые многих грибы заметили в лесах поселка Красный Профинтерн, на Резинотехнике, в Некрасовском, Любимском, Рыбинском и Гаврилов-Ямском районах.

«Сезон открыт!», — написал ярославец Александр в паблике для грибников.

«Выбрались проведать места. Цель была — лисички. Их очень много в Рыбинском районе, 20 минут и пакет целый», — похвастался грибным уловом пользователь.

Лисички собирают целыми ведрами Источник: Грибы Ярославской области 2026 / vk.com

Смотрите какие красавцы! Источник: Грибы Ярославской области / vk.com

Кто-то даже собрал коробку грибов Источник: Грибы Ярославской области / vk.com

Уже находили лисички? Да! Нет: ( Не люблю собирать грибы

Напоминаем, что не все грибы можно срезать в Ярославской области. За редкие виды грозит штраф. Полный список публиковали в этом материале.

Ранее вместе с опытными микологами мы разбирались, какие грибы начинают расти в начале лета. А для тех, кто уже открыл сезон и набрал первые корзинки, представляем восемь простых и вкусных блюд из лесных грибов.