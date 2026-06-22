«20 минут и пакет целый»: грибники выносят килограммы лисичек из ярославских лесов — фото

В Ярославской области пошли лисички! Ярославцы хвастаются в соцсетях ведрами и даже коробками с уловом.
Любимые многих грибы заметили в лесах поселка Красный Профинтерн, на Резинотехнике, в Некрасовском, Любимском, Рыбинском и Гаврилов-Ямском районах.
«Сезон открыт!», — написал ярославец Александр в паблике для грибников.
«Выбрались проведать места. Цель была — лисички. Их очень много в Рыбинском районе, 20 минут и пакет целый», — похвастался грибным уловом пользователь.
Уже находили лисички?
Напоминаем, что не все грибы можно срезать в Ярославской области. За редкие виды грозит штраф. Полный список публиковали в этом материале.
Ранее вместе с опытными микологами мы разбирались, какие грибы начинают расти в начале лета. А для тех, кто уже открыл сезон и набрал первые корзинки, представляем восемь простых и вкусных блюд из лесных грибов.
Также мы рассказывали, какие популярные грибы можно перепутать с опасными.