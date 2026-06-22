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Лето «20 минут и пакет целый»: грибники выносят килограммы лисичек из ярославских лесов — фото

«20 минут и пакет целый»: грибники выносят килограммы лисичек из ярославских лесов — фото

Где собирают

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Ярославцы объявили в области сезон лисичек | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / vk.com, Грибы Ярославской области / vk.comЯрославцы объявили в области сезон лисичек | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / vk.com, Грибы Ярославской области / vk.com

Ярославцы объявили в области сезон лисичек

Источник:

Грибы Ярославской области 2026 / vk.com, Грибы Ярославской области / vk.com

В Ярославской области пошли лисички! Ярославцы хвастаются в соцсетях ведрами и даже коробками с уловом.

Любимые многих грибы заметили в лесах поселка Красный Профинтерн, на Резинотехнике, в Некрасовском, Любимском, Рыбинском и Гаврилов-Ямском районах.

«Сезон открыт!», — написал ярославец Александр в паблике для грибников.

«Выбрались проведать места. Цель была — лисички. Их очень много в Рыбинском районе, 20 минут и пакет целый», — похвастался грибным уловом пользователь.

Лисички собирают целыми ведрами | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / vk.comЛисички собирают целыми ведрами | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / vk.com

Лисички собирают целыми ведрами

Источник:

Грибы Ярославской области 2026 / vk.com

Смотрите какие красавцы! | Источник: Грибы Ярославской области / vk.comСмотрите какие красавцы! | Источник: Грибы Ярославской области / vk.com

Смотрите какие красавцы!

Источник:

Грибы Ярославской области / vk.com

Кто-то даже собрал коробку грибов | Источник: Грибы Ярославской области / vk.comКто-то даже собрал коробку грибов | Источник: Грибы Ярославской области / vk.com

Кто-то даже собрал коробку грибов

Источник:

Грибы Ярославской области / vk.com

Ярославцы поделились своими находками | Источник: Грибы Ярославской области / vk.comЯрославцы поделились своими находками | Источник: Грибы Ярославской области / vk.com
Поляны с лисичками обнаружили в разных районах области | Источник: Грибы Ярославской области / vk.comПоляны с лисичками обнаружили в разных районах области | Источник: Грибы Ярославской области / vk.com
Тут уже нужен зоркий глаз | Источник: Грибы Ярославской области / vk.comТут уже нужен зоркий глаз | Источник: Грибы Ярославской области / vk.com
Такой улов обнаружили в Гаврилов-Ямском районе | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / vk.comТакой улов обнаружили в Гаврилов-Ямском районе | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / vk.com
Почти 2 килограмма лисичек! | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / vk.comПочти 2 килограмма лисичек! | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / vk.com
Помимо лисичек находят и другие грибы | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / vk.comПомимо лисичек находят и другие грибы | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / vk.com

Уже находили лисички?

Да!
Нет: (
Не люблю собирать грибы

Напоминаем, что не все грибы можно срезать в Ярославской области. За редкие виды грозит штраф. Полный список публиковали в этом материале.

Ранее вместе с опытными микологами мы разбирались, какие грибы начинают расти в начале лета. А для тех, кто уже открыл сезон и набрал первые корзинки, представляем восемь простых и вкусных блюд из лесных грибов.

Также мы рассказывали, какие популярные грибы можно перепутать с опасными.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Грибы Лисички Сезон
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Комментарии
4
Гость
1 час
Люди хоть поедят пока и это не запретили холопам
Гость
56 минут
Какая богатая у нас земля, красота, обязательно съездим на выходных
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Гость
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