Почему в честь балерины Анны Павловой назвали десерт — говорят, она о нем даже не знала

Если увидеть своими глазами балет с участием Анны Павловой уже невозможно, то названный в ее честь десерт можно с удовольствием съесть в антракте Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа











Когда слышишь имя Анны Павловой, первое, что приходит в голову, — изящество, грация и легендарный «Умирающий лебедь». Вместе с тем ее имя стало не только символом балета, но и десерта. Каким образом нежный торт из безе, сливок и фруктов оказался связан с великой русской балериной? Рассказываем, как искусство вдохновило кулинаров на создание сладкого шедевра.

Кто такая Анна Павлова

Анна Павлова — легендарная русская балерина, одна из самых известных артисток начала XX века, чье имя стало синонимом грации и легкости. Она покорила мир своим танцем, сделав классический балет по-настоящему популярным.

Павлова родилась в 1881 году в Санкт-Петербурге и с детства мечтала о сцене. Ее путь в балет не был легким: из-за хрупкого телосложения и нестандартных по тем временам данных педагоги сомневались в перспективах Анны. Однако упорство и огромный талант сделали своё дело — девушка поступила в Императорское театральное училище, а затем стала солисткой Мариинского театра.

Мировую славу Анна Павлова получила благодаря партии в миниатюре «Умирающий лебедь», поставленной специально для нее хореографом Михаилом Фокиным. Ее легкость, грация и невероятная выразительность покорили зрителей по всему миру. Она не ограничилась выступлениями в одном театре, а организовала собственную труппу и отправилась на гастроли, выступая даже в тех странах, где балет не был так популярен, как в Европе и России.

Ее образ лег в основу множества произведений искусства, а имя стало символом неземной грации.

Как появился торт «Павлова»

«Павлова» — это легкий, воздушный торт из безе с хрустящей корочкой, нежных взбитых сливок и свежих фруктов или ягод. Традиционно десерт украшают клубникой, киви, маракуйей или другими сезонными фруктами. Его особенность — контраст текстур: хрустящее безе снаружи и тягучее внутри, в сочетании с мягкими сливками и сочными ягодами.

А вот кто придумал этот рецепт, до сих пор точно не известно. Исследователи десятилетиями бьются над этим вопросом и не могут прийти к общему знаменателю. По одной из версий, впервые десерт появился в Нью-Йорке в 1911 году. Очарованные изяществом Анны Павловой, местные кулинары создали легкий фруктовый сорбет, украшенный свежими ягодами, и назвали его в честь русской балерины. Лакомство быстро завоевало популярность не только в США, но и в других англоязычных странах.

Согласно другой распространенной версии, десерт придумали в Новой Зеландии, которую Анна Павлова посетила в 1926 году. Шеф-повар отеля в Веллингтоне вдохновился образом балерины в легком белом платье и решил создать столь же воздушный и нежный десерт. Безе с мягкой серединкой напоминало слои балетной пачки, а украшение из взбитых сливок и фруктов добавляло утонченности. Некоторые источники заявляют, что Павлова лично попробовала десерт и восхитилась его вкусом, но достоверных исторических свидетельств этому нет.

Антрополог из Новой Зеландии Хелен Лич посвятила знаменитому на весь мир лакомству целую книгу под названием «История десерта „Павлова“. Кусочек новозеландской кулинарной истории». В этом издании самый ранний опубликованный рецепт датирован 1929 годом.

Также в спор вступили австралийцы, утверждающие, что рецепт прославившегося на весь мир десерта принадлежит Герберту Саше — шеф-пофару отеля Esplanade в Перте. Сторонники этой версии утверждают, что, когда угощение подали к столу, Саше воскликнул: «Он такой же воздушный, как балерина Павлова!» Хотя точных доказательств встречи Анны Павловой с кондитером нет, одно бесспорно: ее грация вдохновила поваров на создание десерта, ставшего настоящей легендой.

Пока Австралия и Новая Зеландия отбирали друг у друга лавры первооткрывателей «Павловой», торт стал традиционным рождественским угощением в этих странах. Правда, австралийцы предпочитают более хрустящее безе и в качестве украшения используют маракуйю или клубнику, а новозеландцы любят помягче и украшают десерт ломтиками киви — это намек на символ страны.

Рецепт десерта «Павлова»

Десерт «Павлова» можно приготовить как в виде торта, так и в формате небольших порционных пирожных, каждое из которых украшено индивидуально. Всего же существует более 600 разновидностей этого десерта. Один из них вы с легкостью можете повторить дома — записывайте рецепт.

Ингредиенты для безе:

4 яичных белка;

150 г сахарного песка;

150 г сахарной пудры;

25 г лимонного сока.

Ингредиенты для крема и украшения:

300 г жирных сливок (30–33%);

70 г сахара;

ягоды или фрукты по вкусу (например, на 8 пирожных диаметром 10 см понадобится около 48 ягод малины);

8 небольших веточек мяты или мелиссы для декора;

сироп (по желанию).

Перед началом работы тщательно промойте яйца под теплой водой, вытрите их насухо. Белки аккуратно отделите от желтков, причем лучше делать это по одному, переливая белок в отдельную емкость, а затем уже в основную миску для взбивания. Любая примесь — капля воды, жир или частички желтка — могут испортить результат, и белки просто не взобьются.

Взбейте белки до образования легкой пены, затем начинайте постепенно всыпать сахар, а следом — сахарную пудру. Когда масса станет плотной и воздушной, влейте лимонный сок, не прекращая взбивание. Он придаст десерту легкую кислинку и не даст безе стать приторным. В итоге у вас должна получиться плотная, устойчивая масса, которая держит форму. Проверить это просто: если перевернуть миску, масса останется неподвижной.

Разогрейте духовку до 100 градусов. Противень застелите пергаментом или кондитерским ковриком. Взбитую белковую массу переложите в кондитерский мешок и сформируйте на противне круглые основы для корзиночек диаметром около 10 сантиметров. Затем сделайте на их краях бортики. Если под рукой нет кондитерского мешка, можно использовать пищевой пакет, аккуратно срезав у него уголок — не больше одного сантиметра. Если останется немного массы, капните на противень небольшие безешки — они пригодятся для украшения.

Выпекайте корзиночки в разогретой духовке 2 часа. Готовые изделия должны легко отходить от бумаги или коврика, а их поверхность — быть сухой. В это время взбейте натуральные сливки с сахаром до устойчивых пиков, но не до консистенции масла. Заполните корзиночки кремом с помощью кондитерского мешка. Сверху украсьте свежими ягодами или фруктами, добавьте веточку мяты или мелиссы, а также миниатюрные безе. Иногда десерт дополняют каплями сиропа.