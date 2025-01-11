Понравится всей семье: три необычных рецепта быстрых салатов

Салаты с необычными сочетаниями продуктов Источник: shabrusya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Не успели закончиться длинные новогодние праздники, как снова наступили выходные. Это отличная возможность снова порадовать родных необычными кулинарными шедеврами.

Мы подготовили для вас подборку простых рецептов от фуд-блогера из Ярославля Анастасии Кукушкиной. В этих блюдах интересные сочетания сладких и соленых ингредиентов. Даже мандарины пригодятся!

Салат с мандаринами и форелью

Сладость мандарина хорошо сочетается с соленой форелью Источник: shabrusya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Для салата вам потребуется рукола, слабосоленая форель, творожный сыр, два мандарина, вяленые томаты, красный лук.

Для соуса возьмите 1 чайную ложку меда, 1 чайную ложку зернистой горчицы, сок половины лимона, сок половины мандарина, 3 столовые ложки оливкового масла.

Для начала творожный сыр выложите на кусочки форели и заверните в рулетики. Выбирайте тонко нарезанную форель, чтобы заготовки получились аккуратными и не разваливались.

Салат можно оформить в виде новогоднего венка. Выложите руколу на тарелке так, чтобы в середине было пустое пространство. В этом поможет кружка или небольшая круглая форма. После того как выложите все составляющие салата, предмет можно убрать.

Этот салат будет украшать ваш стол Источник: shabrusya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сверху на зелень положите нарезанные кружками мандарины, красный лук и вяленые томаты. Рулетики из форели выкладывайте на зелень между мандаринами.

Для соуса соедините все ингредиенты и полейте заправкой салат.

Бенто-салат с форелью

Используйте круглую форму для торта, чтобы салат выглядел аккуратно Источник: shabrusya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Этот салат можно приготовить порционно для каждого гостя. Чтобы аккуратно выложить все ингредиенты, возьмите форму для торта диаметром 12 см.



Для салата нам потребуется: небольшая свекла, одна картофелина среднего размера, 2 яйца, форель слабосоленая, майонез, соль, зелень.

Отвариваем овощи и яйца. После натираем на мелкой терке, а форель режем кубиками. Берем форму, ставим на тарелку и слоями выкладываем заготовки. Можно придерживаться такого порядка: свекла, картофель, форель, яйца и сверху еще форель. Каждый слой смазываем майонезом. Украшаем зеленью.

Салат с мясной нарезкой и мандаринами



Смелое сочетание сладких и соленых продуктов удивит гостей Источник: shabrusya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Для этого салата возьмите руколу, мандарины, мясную нарезку, творожный сыр, горгонзолу.



Для соуса смешайте сок мандарина, 1 чайную ложку меда, оливковое масло и 1 чайную ложку зернистой горчицы.

Выложите руколу, поверх зелени положите нарезанные мандарины, нарезанный на небольшие кусочки сыр. Для рулетиков возьмите любую тонкую мясную нарезку — подойдет ветчина, мортаделла, прошутто — и заверните в нее творожный сыр. Готовые рулетики выложите на руколу.