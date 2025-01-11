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Еда Новый год — 2025 обзор Понравится всей семье: три необычных рецепта быстрых салатов

Понравится всей семье: три необычных рецепта быстрых салатов

Рассказываем, чем удивить близких

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1 комментарий

Салаты с необычными сочетаниями продуктов

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Не успели закончиться длинные новогодние праздники, как снова наступили выходные. Это отличная возможность снова порадовать родных необычными кулинарными шедеврами.

Мы подготовили для вас подборку простых рецептов от фуд-блогера из Ярославля Анастасии Кукушкиной. В этих блюдах интересные сочетания сладких и соленых ингредиентов. Даже мандарины пригодятся!

Салат с мандаринами и форелью

Сладость мандарина хорошо сочетается с соленой форелью

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Для салата вам потребуется рукола, слабосоленая форель, творожный сыр, два мандарина, вяленые томаты, красный лук.

Для соуса возьмите 1 чайную ложку меда, 1 чайную ложку зернистой горчицы, сок половины лимона, сок половины мандарина, 3 столовые ложки оливкового масла.

Для начала творожный сыр выложите на кусочки форели и заверните в рулетики. Выбирайте тонко нарезанную форель, чтобы заготовки получились аккуратными и не разваливались.

Салат можно оформить в виде новогоднего венка. Выложите руколу на тарелке так, чтобы в середине было пустое пространство. В этом поможет кружка или небольшая круглая форма. После того как выложите все составляющие салата, предмет можно убрать.

Этот салат будет украшать ваш стол

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Сверху на зелень положите нарезанные кружками мандарины, красный лук и вяленые томаты. Рулетики из форели выкладывайте на зелень между мандаринами.

Для соуса соедините все ингредиенты и полейте заправкой салат.

Бенто-салат с форелью

Используйте круглую форму для торта, чтобы салат выглядел аккуратно

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Этот салат можно приготовить порционно для каждого гостя. Чтобы аккуратно выложить все ингредиенты, возьмите форму для торта диаметром 12 см.

Для салата нам потребуется: небольшая свекла, одна картофелина среднего размера, 2 яйца, форель слабосоленая, майонез, соль, зелень.

Отвариваем овощи и яйца. После натираем на мелкой терке, а форель режем кубиками. Берем форму, ставим на тарелку и слоями выкладываем заготовки. Можно придерживаться такого порядка: свекла, картофель, форель, яйца и сверху еще форель. Каждый слой смазываем майонезом. Украшаем зеленью.

Салат с мясной нарезкой и мандаринами

Смелое сочетание сладких и соленых продуктов удивит гостей

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Для этого салата возьмите руколу, мандарины, мясную нарезку, творожный сыр, горгонзолу.

Для соуса смешайте сок мандарина, 1 чайную ложку меда, оливковое масло и 1 чайную ложку зернистой горчицы.

Выложите руколу, поверх зелени положите нарезанные мандарины, нарезанный на небольшие кусочки сыр. Для рулетиков возьмите любую тонкую мясную нарезку — подойдет ветчина, мортаделла, прошутто — и заверните в нее творожный сыр. Готовые рулетики выложите на руколу.

Для соуса смешиваем мед, горчицу, масло, сок мандарина. Заправкой поливаем салат.

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Комментарии
1
Гость
38 минут
Два идентичных салата с разницей в рулетиках
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