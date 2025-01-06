«Бульон лучше выливать»: врачи назвали 12 продуктов, из-за которых появляются камни в почках

Камни в почках занимают второе место среди урологических заболеваний, а главная их коварность в том, что человек не почувствует их до тех пор, пока они не начнут двигаться. Вот тогда-то заболевший и познает все «прелести» этой болезни: боли в спине, резкую боль внизу живота, жжение. Само по себе вряд ли что-то рассосется, поэтому выход один — удалять. Чтобы не доводить до неприятных последствий, иногда стоит знать, из-за каких продуктов образуются камни в почках и от чего лучше воздержаться.
Как появляются камни в почках
Камни в почках за один день не появляются. Это процесс долгий и сложный.
— Это могут быть как внутренние поломки организма, приводящие к изменениям в нем, так и внешние, — говорит врач-уролог Анна Коваленко. — И те и другие приводят к изменениям состава мочи в сторону ее перенасыщения солями и минералами.
Анна Коваленко — врач-уролог, УЗИ-диагност, член Российского общества урологов.
Среди внутренних причин появления камней в почках врачи называют:
наследственную предрасположенность;
заболевания, связанные с нарушением обмена веществ;
заболевания щитовидной и паращитовидной желез;
инфекцию мочевых путей;
изменения анатомии мочевых путей;
болезни ЖКТ.
— К внешним факторам относятся особенности питания — потребление большого количества белка, алкоголя, уменьшение потребления жидкости, дефицит витаминов А и В6 или гипервитаминоз D, прием щелочных минеральных вод, — перечисляет Анна Коваленко.
Кстати, по статистике врачей, у мужчин трудоспособного возраста камни в почках находят чаще, чем у женщин.
Из-за каких продуктов появляются камни в почках
Первое, чего врачи советуют избегать тем, кто не хочет превратить свой организм в экспозицию камней, — это газированные напитки. В них содержится фосфорная кислота, и ее избыток и в целом портит работу мочевыделительной системы, и риск образования камней в почках повышает.
— Нельзя злоупотреблять чаем, кофе, — добавляет эндокринолог Зухра Павлова. — Злоупотреблять — это когда четыре, пять и больше чашек в день. Соки тоже сильно стимулируют образование камней.
Зухра Павлова — эндокринолог-андролог, кандидат медицинских наук.
Также не стоит есть много щавеля и шпината.
— Обратилась ко мне женщина 29 лет, — приводит пример из практики гастроэнтеролог Александр Павлов. — Пришла она ко мне после чистки у нутрициолога, к которому обратилась с проблемой неприятного запаха пота. Нутрициолог определил причину — нарушение детокса — и назначил чистку. Чистка эта заключалась в клизмах холодной водой, смузи (сельдерей, кинза, базилик, шпинат), а на ночь фруктовый сок с ананасом, который якобы помогает разрушать токсины. А в анамнезе у пациентки камень в почках. После этой «чистки» камень в почках вырос и ухудшилось состояние кожи. С чем она и пришла ко мне. Сдали анализы, а там высоченный уровень мочевой кислоты и оксалаты в моче, по копрограмме полный бардак, на фоне всех этих смузи разрослась патогенная флора, повышен гомоцистеин, низкий общий белок, поехала лейкоцитарная формула в сторону базофилов (то есть идет аллергизация организма). Сходила за хлебушком, называется.
Александр Павлов — гастроэнтеролог, член ассоциации врачей превентивной медицины, основатель школы здоровья.
Еще один пункт высеченного на камне списка — белковые продукты.
— Если у человека повышена мочевая кислота, то мясные бульоны — нежелательный продукт, — обращает внимание Зухра Павлова. — В целом супы — хорошо, мясные — не очень. Бульон лучше выливать, даже куриный.
Среди других продуктов, которые способствуют образованию камней в почках, врачи называют:
шоколад в избытке;
слишком много фруктов и ягод;
пиво;
субпродукты;
паштеты.
— В зависимости от того, какая природа камней, нельзя есть одно или другое, но сладкие напитки стоит исключить из рациона в любом случае, — подытоживает Зухра Павлова.
Как понять, что пора обращаться к врачу
Как мы уже сказали, камни в почках долгое время не дают о себе знать. Но некоторые признаки могут намекнуть на то, что вам пора собираться к урологу. Это боли в области поясницы или в животе. Они могут быть приступообразными или постоянными, тупыми или острыми. Также обратите внимание на то, как вы ходите в туалет. Если часто и помаленьку, уролог вас ждет. Ложные позывы тоже не стоит оставлять без внимания. Ну а кровь в моче и вовсе уж кричит о том, что пора записываться на прием. Она, к слову, может быть видна невооруженным глазом или выявляться только лабораторно. Так что профилактические анализы не помешают.