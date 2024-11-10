Эти 5 привычных продуктов круто повышают холестерин — вы едите их каждый день?

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В субпродуктах вообще много неприятных сюрпризов по части холестерина.

— Рекордсменом безоговорочно признается говяжий мозг, — говорит ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Денис Буханцев. — В сыром виде на 100 граммов продукта приходится 3010 мг холестерина. Немного отстает от лидера свиной мозг — в приготовленном виде в 100 г содержится 2552 мг холестерола. Следом за ними — почки с показателем 1126 мг на 100 граммов.

Но всё это мы едим не так уж часто (практически никогда), поэтому переходим сразу к говяжьей печени, которая находится на третьем месте этого субпродуктового рейтинга с показателем 670 мг холестерина на 100 граммов продукта.

Из-за холестерина говяжью печень не рекомендуют есть людям, склонным к образованию тромбов, тем, у кого повышен холестериновый уровень, и пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

— Вообще, все мясные продукты, деликатесы и субпродукты животных и птиц явно опережают по этому показателю остальных. И есть их следует с осторожностью, — предупреждает Денис Буханцев.