В России рекордно подорожало сливочное масло. Показываем ценники в магазинах Ярославля

Сливочное масло подорожало Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В России рекордно подорожало сливочное масло. По подсчетам Росстата, только за первый месяц осени цены увеличились на 5,07%, а за 2024 год — почти на 18%.

Мы прошлись по магазинам Ярославля и посмотрели на ценники.

Брикет масла весом в 200 граммов продают за 350 рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В магазине, торгующем молочной продукцией, в том числе маслом и сырами, покупателю предлагают брикеты весом в 170 и 200 граммов. Первый обойдется в 280 рублей, второй — во все 350.

Сливочное масло можно найти по скидке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В одном из сетевых супермаркетов Фрунзенского района цены более щадящие. Здесь брикеты масла можно купить дешевле 200 рублей по акции.

Цены на масло выросли с начала осени Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В другом магазине, тоже сетевом, масло можно найти подешевле. Например, за 154 или за 179 рублей. Правда, и жирность в нем будет ниже.

Чем выше жирность масла, тем выше цена Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В другом супермаркете за масло с процентом жирности больше 80 тоже просят в районе 200 рублей. Есть вариант за 159, но его вес всего 100 граммов. В некоторых местах цены на стандартные брикеты дошли до 300 рублей.

Сливочное масло — дорогое удовольствие Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Масло от местного производителя можно купить по скидке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Как дорожало сливочное масло

Росстат считает цены на масло в килограммах. По данным ведомства, в начале сентября килограмм сливочного масла стоил 977 рублей 76 копеек, а в конце — 1021 рубль 91 копейку. По итогам первой недели октября цена еще поднялась — до 1040 рублей 69 копеек.

В Ярославльстате подсчитали, что, по данным на 21 октября, кило масла в регионе обойдется чуть больше чем в 1004 рубля. Такая цена — результат подорожания с прошлой недели на 1,4%.

Стоимость сливочного масла в России перевалила за тысячу рублей за кило Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











В разговоре о ценах на масло эксперты называют причиной подорожания стоимость коровьего молока. По словам заместителя директора Молочного союза России по экономике, кандидата экономических наук, доцента Александра Рыбина, весной 2023 года цены на сырое молоко опускались ниже 30 рублей за килограмм (производители не измеряют его в литрах), а после средняя закупочная цена дошла до 50 рублей. При этом спрос на молоко также растет.

Александр Рыбин назвал нашим коллегам несколько факторов, которые повлияли на сложившуюся ситуацию. Он рассказал, что до недавнего времени наблюдался спад производства всей молочной продукции, однако ситуация изменилась в 2023 году. В первом полугодии 2024 года производство молочных продуктов (сыров, йогуртов, сметаны и др.) продолжило расти. При этом производство молочной продукции нужно подкреплять производством молока.

По данным Минсельхоза, в 2023 году Россия произвела 33,5 миллиона тонн, на полмиллиона больше, чем в 2022 году.

Россияне стали есть больше молочки

Кроме того, люди просто стали потреблять значительно больше молочной продукции, чем раньше.

— Самообеспеченность по молоку и молочным продуктам в стране не достигла уровня «Доктрины продовольственной безопасности»: в 2022–2023 годах [она составляла] 85,7%, при установленном доктриной уровне 90%, — говорит Александр Рыбин. — Уровень доктрины привязан к потреблению молока и молочных продуктов, которое активно растет. Если 3–4 года назад у нас потребление молока составляло порядка 165 килограммов на душу населения (имеется в виду вся молочная продукция в пересчете на сырое молоко. — Прим. ред.), то сегодня есть оценки, что в 2024 году поднялось до 250–270 кг.

Александр Рыбин рассказал, что, помимо прочего, на ситуацию влияет борьба с подделками. С рынка убирают контрафакт с использованием дешевых заменителей. А это ведет к росту потребности в молочных компонентах. Также эксперт упомянул ситуацию с молочным жиром, который используется для производства сливочного масла и сыра.

По его словам, отечественного производства молочного жира не хватает для закрытия потребностей рынка, около трети всего молочного жира — это продукция, завезенная из других стран. Раньше его поставляли из Южной Америки, но из-за проблем с логистикой крупные импортеры ушли. На помощь пришла Белорусь, поставки приходят оттуда. Молочный жир, кстати, используют еще и в кондитерской промышленности. Эта сфера, по словам Александра Рыбина, тоже активно наращивает объемы.

«Мы производим больше, чем потребляет область»

В то время как эксперты говорят о нехватке молока, власти Ярославской области говорят, что в регионе с этим проблем нет. Жительница региона поинтересовалась под постом губернатора Михаила Евраева в его телеграм-канале, по какой причине выросли цены на масло, предположив, что дело в нехватке поголовья скота.

В ответ министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Дмитрий Фомин написал в своем аккаунте, что дело в инфляции.

— Ярославская область обеспечена молоком на 130%. Мы производим молока больше, чем потребляет область. Но проблема с подорожанием продуктов питания связана в основном с инфляционными процессами в стране и в области. Министерство мониторит цены ежедневно, и они у нас одни из самых низких в ЦФО. Резких скачков цен не ожидаем, — отозвался Дмитрий Фомин.

То есть, судя по ответу Дмитрия Фомина, в ближайшее время большего роста цен можно не ждать. Однако и о снижении стоимости сливочного масла разговора пока не идет.