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Еда Интересно про еду обзор Кто вас только этому научил? Эти 7 пищевых привычек из детства портят вам жизнь

Кто вас только этому научил? Эти 7 пищевых привычек из детства портят вам жизнь

Если они есть у вас, самое время от них избавиться

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2 комментария

На первый взгляд может показаться, что эти пищевые привычки приносят нам радость. Но есть и обратная сторона

Мы и сами об этом не задумываемся, но у большинства наших пищевых пристрастий и привычек ноги растут из одного места — из детства. К ним нас когда-то приучили родители, и мы их до сих пор придерживаемся. Но оказалось, что далеко не все они полезны. Вместе с врачами мы нашли 7 вредных пищевых привычек, от которых неплохо было бы избавиться.

  1. Завтракаем кашей
  2. Плотно обедаем
  3. Едим всё с хлебом
  4. Награждаем себя десертом
  5. Доедаем всё, даже если наелись
  6. Съедаем десерт только после «нормальной» еды
  7. Успокаиваем себя сладким
1

Завтракаем кашей

Редкое утро начинается у нас без каши. Особенность завтрака вообще в том, что если не готовишь его заранее, то утром ешь то, что успеешь приготовить. А это обычно бутерброды, яйца в разных вариациях и каши. Яичницу с бутербродами врачи давно признали худшим завтраком на свете, но и к каше есть вопросы.

— Цельнозерновая каша может быть составляющей завтрака, но если есть нарушения углеводного обмена (избыточный вес, сахарный диабет) и заболевания желудочно-кишечного тракта, то каша на завтрак — не лучший вариант, — говорит диетолог Оксана Выдря.

Оксана Выдря — практикующий врач-диетолог, член Национального общества диетологов.

— Быстрые углеводы на завтрак вызывают «гормональные качели», — добавляет диетолог Анна Лис. — В кровь поступает много глюкозы, и в ответ на это вырабатывается много инсулина. Уровень сахара в крови падает, и через час снова охота есть. Поэтому каша (особенно с медом), мюсли, хлопья — не самый хороший вариант завтрака.

Анна Лис — диетолог, консультант по питанию.

— Здоровый завтрак должен быть прежде всего белковым, — уточняет эндокринолог Ольга Головня. — Идеально подойдут для завтрака яйца, рыба, морепродукты, творог, сыр, киноа и греча. Белок — строительный материал для нашего организма. У него высокий термогенез, это энергия, которую тратит организм для усвоения и переваривания пищи. А это значит, завтракаем и не толстеем.

Ольга Головня — врач-эндокринолог высшей квалификационной категории, диетолог «Новой больницы».

2

Плотно обедаем

Съедать на обед салат, первое блюдо, горячее и выпивать компот или чай — классика, которой и сейчас придерживаются в детских садах и школах. Но объедаться на обед (во всяком случае взрослым, которые в основном сидят в офисах) диетологи не советуют.

— Трехчастная система питания пришла из того периода, когда работы было много, перерывов на отдых практически не было и возникала необходимость быстро получить большое количество калорий для нормальной работоспособности, — говорит врач-гастроэнтеролог Наталья Игнатова. — Поэтому чаще старались съесть именно первое, второе и компот. В настоящее время это неактуально, ведет к перееданию, нарушению моторики желудка и кишечника. Раньше нормой считали 3500 ккал в сутки, сейчас — в среднем 2000 ккал.

Наталья Игнатова — врач-гастроэнтеролог «Новой больницы», врач высшей категории.

—  На самом деле всё зависит от обстоятельств и размера порций, — уточняет Оксана Выдря. —  Вообще человек должен в течение дня получить большое количество витаминов и минералов, а также белки, жиры, углеводы. Если на прием пищи есть что-то одно, например только овощной суп, мы не дополучаем жиров и белков, сложных углеводов, а также витаминов и минералов, которые могут содержаться в гарнирах и т.  д. Поэтому прием пищи должен быть максимально разнообразным.

3

Едим всё с хлебом

Присказка о том, что хлеб всему голова, появилась еще на Руси, и тогда она была актуальной. Во-первых потому, что продуктовая корзина была не такая разнообразная, как сегодня, а во-вторых, сам хлеб раньше был другим — его не делали из муки высшего сорта и с разными добавками, которые позволяли бы ему оставаться в форме долгое время.

Белый хлеб из 100-процентной очищенной пшеничной муки не несет человеческому организму никакой пищевой ценности, зато приводит к повышению уровня сахара и инсулина в крови. У людей, которые не мыслят еды без куска хлеба или булочки, со временем запускается целый каскад реакций — от элементарного нарушения всасывания до нарушения обмена веществ.

Совсем отказываться от хлеба тоже не стоит, но вот сократить его потребление может быть неплохой идеей. Также можно сделать выбор в пользу цельнозернового.

— Ржаной хлеб, конечно, полезней, в нем больше витаминов, но, к сожалению, больше пекарских дрожжей, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — У него более богатый диетический состав, благодаря которому такой хлеб стимулирует работу кишечника. Но по ограничениям — это кислотозависимые заболевания: гастриты, язвенная болезнь, отчасти панкреатопатия, потому что вызовет бродильные процессы, газообразование за счет дрожжей и большого количества клетчатки.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

4

Награждаем себя десертом

Сладкое и сейчас многие родители используют как этакую награду — за то, что ребенок справился с уроками, хорошо поел, прибрал у себя в комнате. Но в дальнейшей перспективе такой подходит приводит к тому, что у человека вырабатывается тяга к сладкому. Во взрослом возрасте это может превратиться в фанатичную любовь к сладостям, которая ни к чему хорошему, понятное дело, не приводит.

Поэтому нужно отследить свое отношение к сладкому и понять: если вы едите его ради положительных эмоций или в качестве вознаграждения, возможно, стоит поискать другие источники радости и счастья.

5

Доедаем всё, даже если наелись

Выбрасывать еду неприлично и накладно. Поэтому чаще всего мы съедаем всё, что положили себе на тарелку. Но это прямой путь к расстройству пищевого поведения.

— Каждый человек интуитивно понимает, когда можно пропустить очередной прием пищи, или наоборот — есть почаще, но порции делать поменьше, — говорит Наталья Игнатова. — Если все-таки присутствует неконтролируемое пищевое поведение, это повод обратиться к диетологу.

Если не хочется есть, то не надо себя заставлять. В этом вопросе диетологи советуют ориентироваться на собственные ощущения — насыщения или голода.

6

Съедаем десерт только после «нормальной» еды

— Употребление сладостей возможно в небольшом количестве в любое время дня, необязательно после основного приема пищи, — говорит Наталья Игнатова. — При жестком запрете сладостей у детей десерты становятся более желанными и недоступными, что ведет к преувеличенной мотивации к их поеданию.

Отказывать себе в сладком, когда очень хочется, и оттягивать время до «после обеда» — лишний стресс. В этом случае проще позволить себе немного десерта — но только чтобы не перебить аппетит. Также важно не допускать сильного голода, чтобы после обеда не появилось желания закрепить результат десертом.

7

Успокаиваем себя сладким

Корни этой привычки тоже стоит искать в детстве. Когда родители, вместо того чтобы успокоить расстроенного ребенка и поговорить с ним, чтобы привести в чувства, дают ему конфету — чтобы он отвлекся и успокоился. Но в итоге это приводит ко всем известному результату — человек начинает заедать стресс сладостями.

В перспективе это грозит булимией, нервной анорексией и другими непривлекательными расстройствами пищевого поведения.

А какие из этих привычек есть у вас?

Завтракаю кашей
Плотно обедаю
Ем всё с хлебом
Награждаю себя десертом
Доедаю всё
Съедаю десерт только после «нормальной» еды
Успокаиваю себя сладким

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Еда Привычки Пищевые привычки Вредные привычки Диета Диетолог Дети Гастроэнтеролог Продукты
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Комментарии
2
Гость
13 сентября 2024, 10:37
35-летний американский защитник «Трактора» Стивен Кэмпфер заявил, что качество продуктов в России выше, чем в США. «Качество продуктов высокое, конечно. В США принято делать покупки на неделю вперёд минимум, и, конечно, в продуктах ещё и есть консерванты. Тут же если не съесть что-то быстро, то оно пропадёт за пару дней. И я, и моя жена ценим качественные продукты. Тут даже у молока вкус другой, у фруктов и овощей вкус тоже отличается в лучшую сторону, ты в прямом смысле наслаждаешься едой.
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