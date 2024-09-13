Кто вас только этому научил? Эти 7 пищевых привычек из детства портят вам жизнь

3

Присказка о том, что хлеб всему голова, появилась еще на Руси, и тогда она была актуальной. Во-первых потому, что продуктовая корзина была не такая разнообразная, как сегодня, а во-вторых, сам хлеб раньше был другим — его не делали из муки высшего сорта и с разными добавками, которые позволяли бы ему оставаться в форме долгое время.

Белый хлеб из 100-процентной очищенной пшеничной муки не несет человеческому организму никакой пищевой ценности, зато приводит к повышению уровня сахара и инсулина в крови. У людей, которые не мыслят еды без куска хлеба или булочки, со временем запускается целый каскад реакций — от элементарного нарушения всасывания до нарушения обмена веществ.

Совсем отказываться от хлеба тоже не стоит, но вот сократить его потребление может быть неплохой идеей. Также можно сделать выбор в пользу цельнозернового.

— Ржаной хлеб, конечно, полезней, в нем больше витаминов, но, к сожалению, больше пекарских дрожжей, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — У него более богатый диетический состав, благодаря которому такой хлеб стимулирует работу кишечника. Но по ограничениям — это кислотозависимые заболевания: гастриты, язвенная болезнь, отчасти панкреатопатия, потому что вызовет бродильные процессы, газообразование за счет дрожжей и большого количества клетчатки.