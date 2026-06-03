«Стыдно и позорно»: сын Децла признался, за чей счет живет и почему не работает

Сын Децла Тони не скрывает, что вынужден экономить на всём и жить у бабушки Источник: juzeppe_junior / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Антоний Толмацкий, сын Кирилла Толмацкого, известного миллионам как Децл, продолжает идти по музыкальному пути отца. Однако громкая фамилия пока не гарантирует ни аншлагов, ни финансовой стабильности. Молодой артист откровенно признался, что сегодня его положение далеко от звездного образа жизни.

«Девушка меня очень балует»

Пока сверстники строят карьеру и обзаводятся собственным жильем, Антоний вынужден считать расходы и довольствоваться тем, что имеет. Главной поддержкой для него остается девушка Диана, отношения с которой продолжаются уже четыре года.

Возлюбленная работает SMM-менеджером и дополнительно зарабатывает вязанием. По словам самого Толмацкого, именно она нередко берет на себя расходы, которые он пока не может покрыть самостоятельно.

«Это стыдно и позорно, но она меня радует, наверное, даже больше, чем я ее», — признался молодой человек.

Диана не ограничивается моральной поддержкой. Недавно она подарила избраннику новый смартфон и наушники. Антоний не скрывает, что очень ценит такое отношение.

«Она меня очень-очень балует, правда, она меня очень любит», — рассказал наследник рэпера.

Окончательно садиться на шею возлюбленной Толмацкий-младший не хочет, но удрученно признаёт, что пока некрепко стоит на ногах:

«Когда у меня есть деньги, конечно, я стараюсь закрыть всё, что могу. Но я, к сожалению, сын музыканта и модели, поэтому у меня бабки — извините. Она, наверное, единственная, кто работает», — пошутил молодой артист.

Девушка Толмацкого Диана на несколько лет его старше Источник: juzeppe_junior / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Я достаточно известный, чтобы не работать»

Сейчас Толмацкий получает образование на факультете журналистики и одновременно пытается пробиться в музыкальной индустрии. Большую часть времени он проводит в студии, работая над собственным материалом. Однако творческие амбиции пока не конвертируются в серьезные доходы.

«Мне приходится много пропускать из-за того, что я по восемь часов на студии. Еще работаю с психологом, — к сожалению, это создает огромную финансовую дыру в моем кармане. Я просто нервный, агрессивный и злой иногда бываю», — объяснил Антоний.

По его словам, постоянной работы у него нет. Деньги появляются лишь время от времени благодаря случайным заработкам.

«Иногда где-то подработка подворачивается. А так, в целом, ничего конкретного вообще», — отметил он.

При этом трудоустройство в сфере обслуживания молодой человек для себя не рассматривает. В эфире программы «Ты не поверишь!» (16+) на НТВ он озвучил позицию, которая вызвала бурную реакцию зрителей.

«Проблема в том, что я недостаточно известный для того, чтобы не позволять себе ездить на общественном транспорте, но достаточно известный, чтобы не работать там где-то в сервисе», — заявил Толмацкий.

Пара вместе с 2023 года Источник: stefany_la_la и juzeppe_junior / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Мама у меня не подарок»

Собственного жилья у музыканта пока тоже нет. Сейчас он живет вместе с бабушкой Ириной Толмацкой — матерью Децла. О переезде в отдельную квартиру он только размышляет и признаёт, что реализовать такую идею пока непросто.

«Думаю об этом. Есть одна возможность, но сложно с этим», — рассказал Антоний.

Не менее запутанной остается и семейная история. Отношения с родственниками у сына Децла давно переживают непростые времена. Особенно болезненными оказались конфликты внутри семьи после смерти артиста.

Сам Антоний признаётся, что уже долгое время не поддерживает общение с матерью и предпочитает не раскрывать подробности публично.

«У меня мама не подарок, и дедушка тоже будь здоров. Достаточно сложная ситуация», — так он охарактеризовал положение дел.

Антоний живет у своей бабушки Ирины — мамы Децла Источник: irinatolmatskaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Тем не менее опускать руки музыкант не собирается. Среди его главных целей — свадьба с Дианой. Правда, торжество он хочет устроить только тогда, когда сможет позволить себе праздник без оглядки на бюджет.

«Когда деньги будут, хочу красиво это сделать. Было бы круто уехать в небольшое путешествие», — поделился планами Антоний.

Есть у него и более масштабные мечты. Молодой человек хотел бы объехать множество стран и в будущем показать мир собственным детям.

«Хочу весь мир объездить, и чтобы дети у меня увидели мир, потому что меня папа по миру свозил, у меня хороший кругозор», — рассказал сын Децла.

Тони — единственный наследник Кирилла Толмацкого, других детей у рэпера не осталось Источник: irinatolmatskaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Чем уже известен Тони

Антоний Толмацкий, которого близкие и поклонники чаще называют Тони, решил продолжить музыкальную династию. Он выступает под псевдонимом Juzeppe Junior — это творческая отсылка к одному из сценических имен его отца, Джузеппе Жестко. В своих работах молодой артист делает ставку на хип-хоп, а также экспериментирует с элементами фанка.

Не меньшую известность, чем музыка Тони, получили его непростые отношения с родственниками. Конфликт с продюсером Александром Толмацким оказался продолжением семейной истории, которая тянется еще со времен жизни Децла. Кирилл Толмацкий более 15 лет не общался со своим отцом и так и не успел помириться с ним до смерти в 2019 году.

Показательно, что первая личная встреча Тони с дедушкой состоялась лишь на похоронах рэпера.

После смерти Децла вспыхнул спор вокруг наследства и авторских прав. В свидетельстве о рождении Антония в графе «отец» стоял прочерк — такое решение при жизни приняли сам музыкант и его супруга Юлия. Александр Толмацкий потребовал провести ДНК-экспертизу, чтобы подтвердить родство наследника. Судебная процедура закончилась признанием Тони законным наследником, однако отношения внутри семьи после этого фактически разрушились.

Парень признаётся, что пока не брезгует пользоваться общественным транспортом Источник: juzeppe_junior / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сам Антоний неоднократно говорил, что воспринял ситуацию как оскорбление памяти отца. Кроме того, он вместе с матерью обвинял продюсера в том, что права на бренд «Децл» оказались вне их контроля, а семья потеряла часть возможных доходов. По словам молодого человека, дед также отказался оказывать ему финансовую поддержку.

Очередной виток противостояния произошел весной 2025 года. Тогда Александр Толмацкий объявил, что прекращает любые контакты с внуком. Причиной стало интервью Тони Ксении Собчак, где молодой артист вновь раскритиковал родственника. Продюсер назвал позицию внука «крайне негативной» и заявил, что тот наговорил в его адрес «гадостей».

Сам Тони позже ответил еще жестче. В одном из интервью конца 2025 года он заявил, что родственники по линии отца, включая деда, «не заслуживают уважения».

Где можно увидеть Толмацкого-младшего

В последние годы Антоний активно пробует себя не только в музыке, но и на телевидении. В 2025 году он стал участником проекта «Выживалити. Наследники» (16+) на телеканале «Пятница!», где дети знаменитостей проходили серьезные испытания в борьбе за главный приз. Любопытно, что другие «наследники» не раз упрекали Тони в излишней эмоциональности, однако в финальный монтаж конфликты не попали. Тем не менее именно Толмацкий выступил в одной из серий настоящим бунтарем, который покинул лагерь и купил на личные деньги еды для себя и соперников, что строго запрещено правилами проекта.

В 2025-м сын Децла снялся в шоу «Выживалити. Наследники» (16+)… Источник: fridaytv и juzeppe_junior / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) …и успел навести суету в лагере Источник: juzeppe_junior / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Вскоре после этого Тони получил приглашение в психологическое шоу «Мастер игры» (16+), съемки которого проходили в Марокко. По словам музыканта, в подобных проектах ему обычно приходится непросто из-за привычки говорить людям всё напрямую. Несмотря на это, участием в программе он остался доволен. Ирония судьбы заключается в том, что годом ранее в том же проекте участвовал и Александр Толмацкий, но покинул игру незадолго до финала.

Семейные конфликты вокруг фамилии Толмацких продолжают обсуждаться спустя годы после смерти Децла Источник: juzeppe_junior / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)