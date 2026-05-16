Эти ошибки убивают любые отношения: эксперт по этикету назвал главные «ред-флаги» в общении

Почему извинения часто не способствуют разрешению конфликта

Мы думаем, что главное в извинениях само слово «прости», и удивляемся, когда наше раскаяние не принято. Бывают ситуации, в которых один просит прощения, а второй обижается еще сильнее. Проблема кроется не в отсутствии сожаления, а в той форме, в которой мы пытаемся донести наши чувства и слова. В какие ловушки можно попасть в попытке раскаяться и какие ошибки портят извинения, разбираем с экспертом по этикету и коммуникации Ириной Матвеевой.

Самые частые ошибки в извинениях

Использование союза «но» обесценивает само извинение и превращает его в оправдание. Например: «Прошу прощения за задержку отчета, но у меня было слишком много других задач». Перевод в шутку. Например: «На обиженных воду возят», «Да ладно тебе, на такие вещи никто не обижается» или «У тебя что, нет чувства юмора?» Перекладывание ответственности. Например: «Извини, но ты сам виноват», «Так сложились обстоятельства, я тут ни при чем» или «Другие люди ведут себя гораздо хуже, но ты на них не обижаешься». Смещение фокуса с извинения на свои чувства. Человек говорит о том, что испытал сам, не задумываясь, какую боль причинил другому своими действиями или словами. Например: «Мне тоже было плохо», «Я себя чувствовал не в ресурсе», «У меня было плохое настроение», «Я всю ночь не спала и решила всё-таки перед тобой извиниться». Непризнание вины. Человек требует, чтобы все вокруг принимали его таким, какой он есть, не желая работать над собой. Например: «Извини, ну ты же меня знаешь».

«Тот, кто приносит извинения, не учитывает самое главное — глубину чувств другого человека, а ведь именно это нужно постараться понять», — отмечает Ирина Матвеева.

Извинения на работе и дома

По словам эксперта, универсального извинения не существует. Деловая среда и личные отношения требуют противоположных подходов.

На работе говорим сухо и по делу. Эмоции здесь лишние. Признал ошибку — коротко объяснил причину (без «но»!) и предложил конкретное решение. Это не подрывает репутацию, а лишь укрепляет ее. Пример: «Извините за задержку отчета. Признаю ошибку, понимаю, что подвел коллег. Через час отправлю материалы. Еще раз прошу прощения».

Дома, напротив, нужно подробно объяснять причины своего поступка. Близким людям недостаточно сухого извинения. «В нашей культуре принято считать, что родные должны принимать нас такими, какие мы есть, и давать право на ошибку. Но близость не отменяет уважения. Поэтому так важно признавать свои промахи и говорить о них открыто», — подчеркивает Ирина Матвеева.

Родителям приносим извинения через благодарность: «Мама, прости за грубость. Я знаю, что ты хотела помочь и заботишься обо мне. Я не должна была так разговаривать, больше этого не повторится».

Ребенку показываем, что взрослые не роботы: «Я сорвалась и накричала. Прости. У меня неприятности на работе, но впредь постараюсь сдерживаться». Ребенок увидит, что ошибки случаются у всех, и это сближает.

Извиняясь перед партнером, подчеркиваем ценность отношений: «Прости, что не сдержалась. Мне важны твои мысли и чувства, поэтому я постараюсь так больше себя не вести».

Алгоритм извинений: пять шагов, которые работают