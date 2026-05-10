Детский отдых на юге стал не по карману многим семьям. Дотации от государства не помогают

Детский отдых — дорогое удовольствие Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Политики самых разных толков на этой неделе, как сговорившись, высказались про цены на детский отдых на море. Некогда простой и понятный пионерский лагерь стал стоить, как неплохой отель в Турции. Хотя внутри мало что поменялось — рассказывают те, кто уже побывал там. Однако «Фонтанка» нашла и самые недорогие варианты, доступные любому отважному родителю.

Дорого-богато

Самая дорогая путевка, которую удалось «Фонтанке» отыскать, стоит 456 тысяч за смену с 13 по 27 июня. За эти деньги в четырехзвездочном отеле «Панорама by Mercure» в поселке Эстосадок в 80 км от Сочи частная школа из элитного подмосковского пригорода организует международную тематическую программу «Модель БРИКС». Размещение в двухместных номерах, питание трехразовое — шведский стол + полдник. Авиабилеты не входят в цену, но обещают сопровождающего до лагеря.

Вопреки названию, «Народная школа» в отельном комплексе «Бархатные сезоны» в Сочи с 15 по 27 июня (вряд ли уже можно будет купаться в море) стоит 159 500 рублей. Это тоже без перелета, и размещение уже может быть четырехместным. В программе — 1,5 часа английского в день, «большое внимание развитию навыков коммуникации и прикладным навыкам, отсутствию буллинга в коллективе».

Замыкает топ-3 по ценам лагерь «Ай-Кэмп» в Крыму, в селе Песчаное, примерно посередине между Евпаторией и Севастополем, в 5 км от аэродрома Кача. В самом лагере обещают аквапарк, пляжи — песчаные. Размещение — по четверо на двухярусных кроватях. Темы смен: «Спортивная», «Моя Россия», «Контент» (для блогеров), «Вокально-театральная», «Танцевальная». Цены — от 145 тысяч. «Родители доставляют детей на программу самостоятельно».

Для среднего класса

В диапазоне 90–120 тысяч за смену (без трансфера) число лагерей уже зашкаливает: Сочи, Алушта, Евпатория, Геленджик, Джубга. Для тех, кто не читает новости, есть Туапсе в самых разных видах.

Везде речь идет о частных лагерях с авторскими программами. Впрочем, большим разнообразием они не отличаются. Песни, танцы, творчество, языки (есть китайский), модное блогерство, актерское мастерство. Нишевые предложения для юных айтишников — им надо будет собирать программируемых роботов Lego и учить их чему-то научному.

В целом родители могут найти на «Яндекс.Картах» все детские оздоровительные лагеря на юге, выбирать и оплачивать самостоятельно — вам везде будут рады, и места есть почти везде.

Как сэкономить

Самыми бюджетными можно признать варианты с Азовским морем, на побережье Таганрогского залива. Там есть разные опции, но мы все же советуем сосредоточиться на Ростовской области. Найдите сами их сайты, посмотрите цены — договаривайтесь напрямую и что-то придумывайте с трансфером.

Например, вполне себе нестыдный лагерь «Чумбур-Коса», конечно, без китайского языка и авторских нишевых программ, но зато стоит 35 тысяч за путевку — это обычное государственное муниципальное учреждение, и оно работает по установленным тарифам. Там есть собственный пляж, самые обычные корпуса с самыми обычными комнатами по четыре кровати, самая обычная еда, самые обычные пионерлагерные активности: дискотеки, соревнования, концерты и большой костер на берегу в ночь закрытия смены.

Вообще, чем дальше отходишь от модной детской индустрии, тем все становится проще, понятнее и как-то добрее. Ну и уж точно дешевле. Вот лагерь в пригороде Ейска. Его незамысловатое название «ООО ДОЦ „Ейск“». Он частный, но его основной бизнес — путевки для госсектора. Поэтому нам на сайте сообщается: стоимость одного дня пребывания ребенка — 2 800 рублей. То есть 39 тысяч за две недели. Главное отличие от Сочи — мало народу, море гарантированно чистое и теплое, песок. Ну и, да, цена.

Есть и ныне почти вымершие лагеря, в которых смены длятся, как у нас когда-то, — три недели, а не две. Например, под Таганрогом «Спутник» — 70 тысяч за три недели, что соответствует 46 тысячам в «обычном» лагере на две недели. Там реконструированные корпуса и совсем новые, везде туалеты в номерах, а за дополнительные 4 тысячи за смену будут даже номера с душем. Лагерь как лагерь. Ни плохой, ни хороший. Обычный.

Ищите аналогичные предложения, их полно. Найти самому, договориться, запариться с сертификатом и все организовать, конечно, труднее, чем просто позвонить в петербургскую турфирму и сказать: вот вам номер моей кредитки и свидетельство о рождении ребенка; сделайте все хорошо. Но тут вопрос цели и цены, которую вы готовы заплатить за летний отдых ребенка на море.

Плацкарт по цене самолета

Отдельный вопрос вызывает стоимость трансфера. По умолчанию турфирмы почему-то заряжают какие-то запредельные цены на железнодорожные билеты. Вроде 13 250 на одного ребенка в одну сторону. На всякий случай поинтересуйтесь нормальными ценами на сайте RZD.ru.

Если у вас ребенок силен духом и не очень длинен ногами, то почти на любую дату на южные поезда доступны практически в неограниченном количестве боковые места в плацкарте (а организованно детей в купе вряд ли повезут). Так вот с детской скидкой (до 17 лет) они стоят, вообще-то, 4 200 рублей в один конец — с бельем, но без питания.

Более того, если немного посидеть и поискать, то обязательно наткнетесь на вариант с двухэтажными вагонами. Там детям летом вообще огромные скидки. Например, в купе на нижней полке по умолчанию — 15 тысяч, вводите данные пассажира-ребенка до 17 лет включительно и получаете к оплате счет на 4 400. Попробуйте сами.

цена без скидки Источник: rzd.ru цена со скидкой Источник: rzd.ru

Ответ турфирм на вопрос, почему так дорого, такой.

В стоимость включены: • железнодорожный тариф с детской скидкой; • постельные принадлежности; • сопровождение штатным медицинским работником с аптечкой с функцией старшего сопровождающего; • 4-разовое питание в поезде (трехразовое горячее питание + полдник); • сопровождение педагогом; • сбор за резервирование; • страховой и сервисный сбор; • трансфер на автобусе ж/д вокзал — лагерь.