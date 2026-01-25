«Каждый готов идти своим путем»: 19-летняя Аврора Киба рассталась с 63-летним Григорием Лепсом

Из-за чего произошел разрыв пока неизвестно Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Аврора Киба официально объявила о завершении отношений с певцом Григорием Лепсом. Об этом она сообщила в личных соцсетях, опубликовав соответствующее заявление.

«„Опережая сплетни, слухи и лживые домыслы, мы официально больше не пара. Много всего доброго, теплого и хорошего было на нашем совместном пути. Эта история заканчивается на ноте благодарности и взаимоуважения», — написала Аврора Киба в своей станице в Instagram* (компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Девушка подчеркнула, что между ней и Лепсом не было драмы. При этом причину расставания она не назвала.

«Никакой драмы. Мы всегда будем друг для друга близкими людьми, но теперь каждый готов идти своим путем дальше», — заключила девушка.

Как на эту новость отреагировал Григорий Лепс пока не известно. Певец пока не прокомментировал ситуацию публично.

Впервые о романе Кибы и Лепса заговорили летом 2024-го года. Певец буквально заваливал девушку дорогими подарками: он преподносил ей изысканные украшения и дарил букеты из сотен роз. Музыкант представлял Аврору как свою невесту. Однако конкретной даты церемонии они не называли.