Всех назвали на одну и ту же букву: как живет семья, в которой шестеро детей

Как живет оренбургская семья Смирновых-Полянцевых, в которой шестеро детей Источник: Анастасия Баринова / 56.RU

Оренбурженка Марина Полянцева подарила жизнь шестерым прекрасным ребятам — двум мальчикам и четырем девочкам. Помимо воспитания, Марина ведет активную жизнь: до рождения шестого ребенка она работала экономистом, а сейчас преподает фитнес в спортклубе и пропагандирует ЗОЖ. Наши коллеги из 56.RU побывали в гостях у Марины и узнали, чем живет ее большая и дружная семья.

Источник: Анастасия Баринова / 56.RU

Семейство Смирновых-Полянцевых живет не в частном доме, а в обычной четырехкомнатной квартире в девятиэтажке. В коридоре нас встречает мама Марина и ее младшие дочки — Марьяна и Михалина.

Я и мой коллега Владислав Митрошин проходим в гостиную, где друг напротив друга стоят светлые диваны. Возле двери — игрушечные многоэтажный дом, кухня, всевозможные игрушки, а также столик с предметами для творчества — это себя пробует в рисовании и лепке 6-летняя Марьяна. Ближе к балкону — массажное кресло (настоящее спасение для спины и ног), а слева от него — разноцветное кресло-мешок.

Мы располагаемся на диване и начинаем беседу с Мариной. В это время муж Михаил и дети занимаются своими делами в других комнатах. Чуть позже они присоединятся к интервью.

Источник: Анастасия Баринова / 56.RU

Всегда в движении

Марина родилась в 1981 году в Оренбурге, детство провела в этом же доме, где сейчас живет с семьей. Раньше они проживали в двухкомнатной квартире, а потом, когда начали рождаться дети, стало понятно, что нужно расширяться. Поскольку этот район супругов очень устраивал, решили жить в этом же доме: рядом школы, детские сады, кружки. И так совпало, что дети ходят в ту же школу, что и Марина в свое время. Более того, и воспитатель в детском садике у них тот же.

Школу Марина Полянцева окончила № 59 в Оренбурге (сейчас это гимназия № 5). Первое высшее образование получила на юрфаке Оренбургского государственного аграрного университета. Там с будущим мужем и познакомилась. Спустя какое-то время женщина поступила в оренбургский филиал Российского экономического университета имени Плеханова. А пошла она туда, так как решила, что в декрете нужно делать что-то еще, помимо ухода за ребенком. То есть в жизни у оренбурженки всегда был какой-то «движ».

Около 14 лет Марина Полянцева держала ателье по ремонту и пошиву одежды. Работать в этой сфере начала, когда родился первенец. Оренбурженка признается, что шитье всегда было их семейным занятием: мама всю жизнь шила, все были красиво и со вкусом одеты, и сама Марина тоже полюбила создание одежды. В ателье она что-то делала сама, что-то — ее сотрудники. Спустя время на смену шитью пришло увлечение спортом.

Кроме того, в детстве и юности женщина занималась в музыкальной школе, которую окончила с отличием. Сейчас в ее с мужем спальне стоит синтезатор, и временами Марина может сыграть что-то из мировой классики.

Спорт помогал быстрее восстанавливаться после родов

— Большую роль в моей жизни всегда играл спорт. Лет с 15 я активно увлеклась фитнесом: мы с девчонками собирались группой и занимались, всё было очень весело. Мне всегда нравилась эта атмосфера, где есть упражнения, громкая музыка, ну и, конечно, всегда хотелось быть в форме. Когда родился первый ребенок (Максим), я поняла, что у меня хорошо получается заниматься фитнесом. Возможно, это природное, ведь мне в целом несложно давалось восстановление, и через несколько недель после родов я уже начинала заниматься, — говорит Марина.

— Затем с таким же настроем родился второй — Матвей, третий ребенок — Матрена. А после рождения четвертого ребенка — Марфы — я влилась в спорт уже как профессионал. И подумала: ну что ж, у меня уже достаточно знаний и навыков, поскольку я и в тренажерном зале занималась, и фитнесом, и пилатесом, и стретчинг, и групповые занятия проводила. И решила осваивать это как новую профессию, ведь экономическое образование у меня уже было. Я отправила свое резюме в «Т Плюс», и уже около 10 лет там работаю, не считая декрета, в котором сейчас нахожусь. Когда я родила пятого, из декрета вышла через полтора года, а сейчас немного засиделась, — смеется оренбурженка.

— У вас есть братья и сестры?

— У меня есть младший брат, он на четыре года младше. Вся моя семья — вокруг детей. Папа занимался бизнесом, а мама всю жизнь дома: ухаживала за детьми и вела хозяйство. Папа живет за городом, мама в Оренбурге, здесь, недалеко от нас, помогает нам.

— У вас это не первый брак?

— Да, второй брак. В первом родился старший Максим, а уже когда я вышла замуж повторно, родились остальные пятеро детей.

Все на букву М Источник: Елена Вахрушева — Городские медиа / Владислав Митрошин — 56.RU

Все дети названы на одну и ту же букву

— Когда мы с моим нынешним мужем Михаилом решили связать судьбу, со мной был Максим. И мы обратили внимание: я Марина, муж — Михаил, сын — Максим. Это натолкнуло на мысль — почему бы не дать будущим детям имена тоже на букву М. Вот так и появились Матвей, Матрена, Марфа, Марьяна и Михалина, — раскрывает секрет Полянцева.

Самый старший — Максим. Ему 22 года, сейчас он учится на пятом курсе Военной академии материально-технического обеспечения имени А. В. Хрулева в Санкт-Петербурге. Поступил туда после Оренбургского президентского кадетского училища.

Максим — по центру в очках Источник: Максим Добровидов / «ВКонтакте»

По словам Марины, это очень яркий, темпераментный, увлекающийся молодой человек. Он сам выбрал учиться в кадетке, причем во времена, когда она только открылась. Родители были в шоке, ведь в их семье до этого не было военных. Женщина его не то чтобы отговаривала, но мягко объясняла, что обучение там не такое и простое, что это сложная самостоятельная жизнь. Но Максим сказал: «Мама, не переживай, всё будет хорошо». В итоге всё благополучно сложилось, он выпустился из президентского училища и поступил в военную академию, которую уже оканчивает.

— Во время обучения в кадетке Максим стал самым читающим учеником: за год прочитал 600 книг! Особый интерес он испытывал к психологии: узнал много информации, закрепил знания и начал находить сильные и слабые места у людей, в том числе у преподавателей. А Дейла Карнеги знает наизусть. У него отличная память, а еще он ездит на олимпиады по психологии. Там для участников проходит деловая игра, где нужно обсуждать какую-либо глобальную проблему, — говорит о сыне Марина.

Второй ребенок — Матвей — родился спустя 7 лет после Максима. Когда он подрос, Матвея тоже заинтересовало президентское училище, и он пошел по стопам старшего брата. На тот момент заведение уже прославилось на всю страну. Ему тоже захотелось самостоятельности, и родители решили отдать его туда на учебу. Конкурс был большой, Матвей тщательно готовился, но был уже психологически готов, потому что с ним работали известные ему педагоги, с которыми в свое время занимался старший брат. Марина и Михаил рады, что всё получилось, он поступил и сейчас учится в 9-м классе.

Слева направо: Марьяна, Матвей и Матрена Источник: Анастасия Баринова / 56.RU

— Матвей у нас более спокойный, позитивный; это такой человек, у которого что бы ни случилось, он всегда настроен оптимистично. Буквально через год после рождения Матвея я родила Матрену, она появилась на свет в сентябре. Она очень серьезная и ответственная девочка, я называю ее своим заместителем. Матрена берет на себя часть хозяйства и воспитание младших. Конечно, и Матвей тоже мог посидеть с малышами, но в основном этим занимается Матрена. Например, когда родилась Марьяна, Матрена могла спокойно с ней остаться, накормить, спать уложить. Она может и некую строгость показать, и младшие ее слушаются, — делится горожанка.

Матрена и Марфа Источник: Анастасия Баринова / 56.RU

— После Марфы мы не думали, что будем еще рожать, ведь получился неплохой набор: два мальчика и две девочки. Но потом всё-таки пошли за пятым. Марфа у нас очень творческая натура: любит рисовать, лепить, изготавливает интересные поделки. Еще она занимается танцами в школе современного танца. Почти каждый год ездит на соревнования, вот сейчас готовимся к большому конкурсу в Москве, где было отобрано 100 лучших коллективов страны. Одними из них стали мы, и теперь поедем выступать в Кремлевский дворец, — рассказала женщина.

— А старший сын Максим еще не женат?

— Еще нет, но выбор уже сделан. Этим летом мы уже познакомились с родителями его избранницы, но свадьбы пока не было. Я сказала им, что пока можно и так пожить, а дальше уже как получится.

В комнату заходят муж Михаил, сын Матвей и дочки — Матрена, Марфа, Марьяна и Михалина. Они уютно размещаются на диване вплотную друг к другу. Дети немного стесняются нас, но общаться настроены.

Источник: Анастасия Баринова / 56.RU

Начинаем с Матвея. Молодой человек признаётся, что настоящие примеры для него — отец и брат. От брата он черпает уверенность, а от папы — чувство юмора.

— Какие у тебя взаимоотношения с сестрами? Приходится их защищать?

— Да, от обидчиков приходится защищать, но чаще девчонок друг от друга, — смеется Матвей, а заодно и смущенно улыбаются его младшие сестры.

На вопрос, хотели бы сами дети большую семью, они отвечают отрицательно. Матвей свой ответ аргументировал тем, что это очень сложно и за всеми нужно следить.

В настоящий декрет ушла только после рождения шестого ребенка

— Когда мне исполнилось 38 лет, мы с мужем подумали, что, наверное, еще можем родить. Процессы рождения ребенка, младенчества всегда доставляли мне радость, суперположительные эмоции. Возможно, это что-то в крови или материнский инстинкт мной завладел. И это при том, что жизнь всегда была активная, бурная: работа, фитнес по вечерам. И тут появляется на свет Марьяна. Слава богу, мне помогали бабушки, и через полтора года я вышла на работу. Позже она пошла в садик, а в следующем году — уже школа. Вслед за Марфой Марьяна тоже начала заниматься танцами, и в той же студии. Пока без выездов, но в конкурсах уже участвует. Марьяна — тоже увлеченная натура, занимается рисованием, играет с Михалиной. В мае нашей младшенькой исполнится три года, — рассказывает Марина.

Марина отмечает, что после рождения Михалины она вышла в «настоящий глубокий декрет», в котором «засиделась», ведь раньше возвращалась к работе намного быстрее — через 1,5 года.

— Просто так сидеть не получается. Сейчас я в длительном декрете, но достаточно много времени уделяю фитнесу. Можно сказать, для меня это подработка и отдушина. Думаю, в этом направлении стоит и дальше развиваться, ведь есть немало хороших отзывов, обратная связь; приходит много женщин разных возрастов. Это направление не стоит на месте и требует от меня профессионализма, когда нужно вникать в вопросы, связанные с телом и здоровьем. Мне всё это очень нравится, особенно сама атмосфера. Ты пришел, прокричался под громкую музыку, а дома рутина уже не так страшна. В зале ты пришел, дал заряд и энергию людям, увидел результат. Особенно это актуально в наше время, бич которого — сидячий образ жизни.

— Как ваши знакомые, друзья, родные отреагировали на вашу, например, пятую или шестую беременность?

— У нас хорошие друзья, они меня поддержали. Мама могла аккуратно сказать, что пора бы уже остепениться, или кто-то из знакомых проронить: «Ну куда тебе столько, Марина?» Но в целом все восприняли положительно. Когда в доме появляется младенец, начинается совсем другая жизнь. Это другие ощущения, другие запахи, ты живешь другими вещами — какими-то вечными, глобальными.

— В детстве, в юности вы мечтали о многодетной семье?

— Да, я мечтала о многодетной семье. Всегда знала, что у меня будет минимум пятеро детей, как будто настраивала себя на это. И всё получилось. В то же время я понимаю своих подруг и знакомых девушек, которые говорят, насколько тяжело даются беременность и роды. Наверное, я бы не решилась на это, если бы процесс не проходил у меня так легко, да и болевой порог у меня высокий.

Вообще, сама беременность — это что-то невероятное: ты носишь в себе маленькое существо, которое шевелится. И к этому ощущению хочется возвращаться снова и снова. Марина Полянцева многодетная мать

— А первый год, когда ребенок еще совсем маленький, мне особенно нравится. Многие боятся и считают, что в этот период женщина забывает про себя и свою жизнь. Но всё остается на месте, если подходить к этому с позитивом. Всё зависит от вашего настроя. Тем более говорят, что после родов организм может омолаживаться, а в наш век есть много бытовой техники, которая очень помогает в хозяйстве, поэтому постарайтесь ее приобрести, — советует Марина.

— В первый год обычно дети кричат, плохо спят, а как соседи к этому относятся?

— Вы знаете, вот у нас дети не кричали. Они все спокойные. Иногда могла кричать Марфа, и я не понимала почему. Однако вскоре она успокаивалась и засыпала.

Источник: Анастасия Баринова / 56.RU

Глава семьи

Глава семейства Михаил тоже признался, что не мечтал о большой семье. Но даже во время первой встречи корреспонденты 56.RU поняли, насколько сильно он любит детей и супругу и самоотверженно заботится о них.

— Миша сыграл огромную роль в моей многодетности. Без него, хоть это и так понятно, я бы не реализовала себя в роли многодетной мамы. Мне с ним всегда весело и легко, поэтому всё получается. С Мишей есть постоянное желание идти вперед, реализовывать свои идеи и продолжаться в детях, — откровенно призналась Марина.

Супруг Марины Михаил сейчас работает водителем в такси. У него свободный график, который устраивает всю семью. Но так было не всегда: в свое время мужчина успел поработать адвокатом, а также замминистра лесного хозяйства Оренбургской области. Это то самое министерство, что прогремело на всю страну в 2018 году из-за скандального ролика. Шуточное видео предназначалось только для внутреннего просмотра, но некто всё же слил его в Сеть, а ведомство пришлось распустить: экс-губернатор Юрий Берг «не простил».

Обычный день в семье Смирновых-Полянцевых

— К следующему дню мы готовимся с вечера, чтобы утром всё было готово и не возникало никаких вопросов. Встаю я в 7 утра, а до Михалины ездила на работу в «Т Плюс» к 8 утра в Степной (район в северной части Оренбурга. — Прим. ред.). К такому режиму я уже привыкла, поэтому просыпаюсь выспавшейся, тем более Михаил помогает собирать и отвозить детей в садик. Затем я работала до 17:00 и на работе не задерживалась, потому что девочек нужно было сразу отводить на кружок, а самой идти на фитнес — он, кстати, в нашем районе находится.

Сейчас, когда Марина в декрете, на работу утром она не ездит, а проводит вечерние занятия в фитнес-клубе.

— Есть группа, которая занимается со мной уже 10 лет. Затем после фитнеса и кружков мы собираемся всей семьей, и быстро ужинаем, и, соответственно, готовимся к следующему дню, — рассказывает женщина.

Источник: Анастасия Баринова

График уборки и распорядок дня у детей Смирновых-Полянцевых. Они составили его себе сами. Мыть полы через день. Всегда чистые столы. Уносить посуду за собой. Вытирать пыль. Убирать за собой вещи. Убирать за собой игрушки. Менять постельное белье раз в неделю (в среду). Чистить зубы каждый день. Мыться через день. Пользоваться дезодорантом. Вечером наносить крем на руки (по своему желанию).

Дети едят то, что мы готовим

— Во сколько вам обходится один поход в магазин?

— Смотря что мы будем есть. Например, на ужин — 2–3 банки тушенки и пачку макарон, но сегодня без фруктов. А завтра купим эти фрукты и купим побольше мяса. Я сварила суп и еще на три кастрюли мяса заморозила. То есть еще почти на неделю у нас есть запас еды. Ну и картошку, морковку, крупы забросить. Примерно 20 тысяч на еду мы выделяем. Еще, знаете, мы не покупаем разные вредности наподобие чипсов, конфет (ну разве что очень редко). Нам важно, чтобы денег хватило на что-то другое, например, на танцевальные конкурсы девочек, а это по 60 тысяч на каждую. В этом плане нам хорошо помогают друзья, например, с вещами, а моя мама может сшить что-нибудь красивое детям.

— С каким запасом вы обычно готовите и спрашиваете ли у детей, что они хотят на ужин?

— Готовлю обычно я в больших кастрюлях. Например, суп — сразу на 3–4 дня вперед. Сейчас мне очень нравится что-то заморозить, а потом отправить на бульон или пожарить, это облегчает процесс: быстро достал, приготовил. Старшие девочки днем едят в школе, а вечером — дома во время ужина. Поскольку я зожник (без фанатизма, конечно), мы стараемся избегать всякой гадости, которая шуршит и хранится больше полугода.

Никого из детей не спрашиваем, нет. Что мы приготовили, то и едят. Марина Полянцева многодетная мать

— Были случаи, когда дети, возможно, после гостей капризничали: это не так, то не эдак. Потом в какой-то момент папа пришел с работы и всем объяснил, что мы едим, а что не едим. С тех пор всё у нас замечательно. Есть еще такое высказывание: «Воспитай старших, и остальных воспитывать не придется». Это правда, потому что они уже всё будут понимать. Матвей, например, быстро усвоил это правило, и с ним никаких вопросов не возникает. И девочки его слушаются, — говорит Марина.

«Хоть одна тройка в четверти — забираю телефон»

— Есть ли в вашей семье запреты на гаджеты и телевизор? Боретесь ли с тем, чтобы дети подолгу не «залипали» в смартфоны?

— «Залипать» им некогда: они всё время заняты. А когда приходят из школы, понятно, что хотят с гаджетами отдохнуть, но здесь разрешаем полчаса максимум. Все эти «ТикТоки» смотрят в меру. Потом надо поужинать, сделать уроки, еще танцы у девочек, затем нужно собрать форму, подготовиться к следующему дню. Все делают уроки сами, а если есть хоть одна тройка в четверти, я забираю телефон. Отбой у нас достаточно поздно — в 12 ночи.

Марина отметила, что в воспитательных целях иногда можно и повысить голос. Достаточно сказать что-то в строгой форме, и ребенку всё становится понятно. При этом, дополняет многодетная мама, здесь недопустимы грубость, жестокость, унижение, то есть всё должно быть в рамках. Все дети разные, и если для одного слово «дурак» будет обидным, то другой вообще внимания не обратит. Поэтому к каждому нужно находить индивидуальный подход.

Источник: Анастасия Баринова / 56.RU

— А как вы поступаете в случаях, когда у детей возникают проблемы в школе или на улице? К кому они идут в первую очередь?

— Это как получится. Если они подошли с проблемой ко мне, я могу обратиться к папе, потому что он у нас более рассудительный. У него меньше слов и больше дела. А так у нас таких проблем обычно не возникает. С девочками я тоже могу что-то обсудить. Если чья-то мама начинает обвинять моего ребенка, якобы он первый начал, я тут же спрашиваю: «А вы там были? И меня там не было, мы с вами ничего не видели». Как правило, стараюсь не развивать конфликт и благодарю за то, что обратили внимание на поведение моего ребенка. Если прямо наезжают, конечно, я защищу своих детей и попытаюсь во всём разобраться.

Мальчики наши уже совсем самостоятельные, предоставлены сами себе и приучены сами решать свои вопросы. Понятно, что, когда твой ребенок тебе жалуется, ты хочешь его поддержать, но нужно и давать возможность самому разобраться. И ведь есть такие дети, которые сами вообще не могут, и таким ты точно обязан помочь. Марина Полянцева многодетная мать

«Во время беременности важно себя правильно настроить»

— Какая беременность далась вам сложнее всего и как вы восстанавливались после родов?

— Первые три беременности и роды были классикой жанра — боли, схватки примерно в течение суток. А уже начиная с Марфы, всё пошло намного быстрее. И с Михалиной всё произошло достаточно быстро. Что касается восстановления, здесь дело, я думаю, в организме. Обычно говорят, что нужно есть за двоих, но это не так — нужно меньше, и лучше отталкиваться от своих ощущений.

Упражнения женщина делала во время всех своих беременностей, а через несколько недель после родов уже возвращалась к тренировкам.

— В этом плане всё индивидуально, нужно найти свои упражнения, которые подходят именно вам, можно пробовать разное, но ни в коем случае не злоупотреблять — потихоньку, в меру. Сейчас много советов в интернете, и в целом они направлены на то, чтобы меньше есть и больше двигаться, и с этим я согласна. Большую роль играет сон, это я по-настоящему поняла после 40 лет. Гормоны влияют как на будущую маму, так и на ребенка.

— Какие были необычные ощущения во время беременности?

— Были сильно заложены уши: как будто я нырнула под воду. Во время всех беременностей сильно тянуло на мясо. Вес могла набрать килограммов 13–15, но потом он уходил достаточно быстро, ведь я быстро начинала заниматься фитнесом.

Пока ты молодая, роды проходят более-менее легко, а уже потом мы получаем то, на что обращаем свое внимание. Марина Полянцева многодетная мать

— Некоторые мои подруги, особенно те, кому за 35, боятся рожать: мол, зачем мне уже, вдруг что-то не так пойдет? Я им говорю, что нужно правильно себя настраивать. А если мысли постоянно в негативе, то можно сидеть и ничего не делать. Я вообще не загонялась, у меня всё шло своим чередом: сдавала анализы, ходила к врачу, на скрининги и так далее. Естественно, в 42 года нужно особое внимание к женщине, готовящейся рожать, но и здесь не было страха.

— Есть стереотип, что много детей рождается в религиозных семьях. А какие у вас отношения с этой темой? И суеверны ли вы, верите в гороскопы?

— Нет, ни в гороскопы, ни в какие-то другие течения мы не верим, и религиозными нас назвать нельзя. Мы рожали, потому что хотели этого, потому что любим наших детей, вот и всё.

Источник: Анастасия Баринова / 56.RU

Пять тысяч на ребенка в год, или не всех мер поддержки от государства хватает

Все необходимые выплаты, связанные с рождением второго, третьего и четвертого, включая материнский капитал, семья Марины получила. Им выдали земельный участок, после рождения пятого и шестого было снижение ставки по кредиту.

Марина признаётся, что ту помощь, которую дает государство, сложно назвать какой-то особенной. Она есть, но имеет больше утешительный характер — скидка 15% на ряд продуктов предоставляется только в «Гипер Ленте» по утрам. Цены постоянно растут, но в следующем году семья Смирновых-Полянцевых получит лишь 20 тысяч на всех детей-школьников. То есть по 5 тысяч рублей каждому. И это не в месяц, а только за год.

— Знаете, нам как будто надо обеднеть, чтобы получать нормальные пособия. Повезло, что квартира родителей, а если бы ипотеку платили, а если бы никакой помощи от родителей не было? В прошлом году, который был объявлен годом семьи, я ездила на женский форум от «Т Плюс» в Нижний Новгород. На нем проводился конкурс, где я заняла первое место среди всех филиалов. Мне вручили награду «Многодетная мать», а также денежный приз 30 тысяч рублей. В Нижнем Новгороде я провела три дня, мне всё очень понравилось: крутая гостиница, вкусная еда, прогулки на яхте, подарки, цветы.

Было бы хорошо, если бы появилась доплата к зарплате многодетным, как в других крупных компаниях. Это предложение я озвучила после Первого женского форума. Мне ответили, что такая льгота не дает бизнес-эффекта и отдачи от увеличения затрат на нас, многодетных. Марина Полянцева многодетная мать

— У нас шестеро детей. Понятно, что старшему уже 22, но остальные еще несовершеннолетние. Было бы хорошо, если бы хватало на мешок продуктов в месяц. Не 5 тысяч рублей в год за каждого, а эту же сумму, но в месяц. Дети ведь хотят не только кушать, а одеваться нормально, путешествовать и так далее. Когда я работала полный день, у нас, естественно, было чуть больше денег, а сейчас хватает не на всё.

Источник: Анастасия Баринова / 56.RU

Семейный альбом

Почти все дети уходят из гостиной, возвращаясь в свою комнату, а Михаил приносит фотокнигу. В ней — профессиональные и трогательные снимки большой семьи Полянцевых-Смирновых. Каждую фотографию комментируют Марина и Михаил, а на колени к маме подсаживается младшенькая Михалина. Именно рождению девочки была посвящена фотосессия.

Михаил и Марина показывают семейный альбом, а на руках сидит младшая Михалина Источник: Анастасия Баринова / 56.RU

Трогательная фотосессия Источник: Анастасия Баринова / 56.RU

Затем Марина начинает для нас экскурсию по квартире, в которой четыре комнаты. Первым делом заходим в комнату с одноярусной и двухъярусной кроватями, где живут Матрена, Марфа и Марьяна. За компьютером сидит Матвей. Когда интервью закончится, юноша вернется обратно в кадетку.

Источник: Анастасия Баринова / 56.RU

Источник: Анастасия Баринова / 56.RU

27 ноября в ДКиС «Газовик» Марина Полянцева и еще 11 многодетных матерей и отцов получила из рук врип главы Оренбурга Альберта Юмадилова награду — медаль «Материнство».

Альберт Юмадилов вручил награду Марине Полянцевой Источник: мэрия Оренбурга

Традиция наряжаться в гномов на Новый год

Приведя нас на кухню, Марина показывает две семейные фотографии в рамках, стоящие над дверью. На снимках — еще маленькие Максим, Матвей, Матрена и Марфа, переодетые в гномов.

Источник: Анастасия Баринова / 56.RU

— У нас есть семейная традиция — каждый Новый год наряжать всех детей в гномов. Старшие эту традицию ненавидят. А началось всё с того, что я решила заняться фотографией и решила использовать синюю фотозону в нашей квартире. Купила разные атрибуты новогодние и народные, водолазки, шапочки. Когда родилась Марьяна, сделали фотосессию и вместе с ней. Моя мама помогла, сшила нам всем новогодние пижамы, — рассказывает Марина.

О своем отношении к традиции рассказал и Матвей. Несмотря на серьезный статус студента кадетского училища, молодой человек всё же поддерживает эту идею, так как это весело и от нее веет теплом.

— Когда наступают праздники наподобие Нового года или дня рождения, как вы дарите подарки?

— Конечно, накануне праздника дети могут рассказать о своих пожеланиях, и мы дарим этот подарок. Например, наушники. И когда мы их подарили Матрене впервые на день рождения, она расплакалась от счастья. А так наши дети неизбалованные, всего мы им купить не можем.

Отдыхаем всей семьей

— В ваших соцсетях есть фотографии, где вы с семьей на природе или на море. Вы любите совместный отдых?

— Да, вот говорят, надо планировать не только работу, но и отдых, — так и есть. Мы всегда планируем, куда поедем, как всем разместиться. В этом плане нам повезло с друзьями: они могут часть детей взять с собой, а другая часть едет с нами.

В 2024 году Смирновы-Полянцевы решили отправиться в Абхазию. И тут возник вопрос: а как добираться, ведь их восемь? Решили, что часть поедет на машине, часть — на самолете. И произошел интересный момент.

— Изначально задумывалось, что я буду лететь с мамой и с младшей Михалиной. А нам в кадетке оплачивают военно-проездной билет, который позволяет бесплатно ездить по России. И так получилось, что этот билет не совпал с рейсом, которым я должен был лететь. В итоге поехали вразброс: папа с Марфой и Марьяной — на машине, я — отдельным рейсом на самолете, а мама с Михалиной — тоже самолетом, но без меня. Закончилось тем, что я приземлился в Адлере, а через пару часов приехали папа с девочками и все остальные, и мы поехали в Абхазию, — рассказывает Матвей.

Не надо бояться рожать

— Что можете посоветовать людям, которые хотели бы родить детей, но боятся?

— Если есть страх, значит, есть на это причины. Но я считаю, что бояться не нужно. С ребенком не получится сначала попробовать, а потом сказать, что не понравилось. Знаете, здесь я смотрю на опыт наших бабушек, они ведь как-то рожали в непростых условиях и потом сразу работать начинали. Например, у моей прабабушки 8 детей было, а времена голодные. И таких семей много.

Если человек боится, ему стоит обратиться к психологу или психотерапевту. Но в женском организме всё предусмотрено, поэтому бояться ничего не надо. Марина Полянцева многодетная мать

— Медицина у нас сейчас развита хорошо, врачей нормальных тоже можно найти. Если ребенок родился раньше, его выхаживают, а если в срок, то всё вообще прекрасно. Кого-то не устраивает, что ребенок орет. Ну и пусть орет — всё равно проорется. Что касается кормления грудью, я каждого кормила максимум 8 месяцев, чтобы себя сохранить, — говорит Марина.

Источник: Анастасия Баринова / 56.RU

Проходим в спальню Марины и Михаила, в которой рядом с их кроватью стоит детская кроватка Михалины. Напротив — телевизор, по которому идет мультфильм, а вокруг него вся стена увешана множеством фотографий детей.