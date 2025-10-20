НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Немного поработать, а потом «рожать сколько угодно детей»: в Госдуме придумали новые бонусы для мам

Немного поработать, а потом «рожать сколько угодно детей»: в Госдуме придумали новые бонусы для мам

Декрет станет полноценным видом занятости

342
Женщина может поработать совсем недолго, а потом уйти в декретный отпуск | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Женщина может поработать совсем недолго, а потом уйти в декретный отпуск

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Госдума рассматривает законопроект, который может кардинально изменить подход к пенсионным накоплениям женщин. Согласно новой инициативе, россиянки смогут формировать достойную пенсию, воспитывая детей, даже если до декрета работали совсем недолго.

Как это будет работать

Депутат Светлана Бессараб раскрыла детали готовящихся изменений в интервью «Парламентской газете»:

  • женщина сможет рожать столько детей, сколько захочет, и каждый декрет будет идти в пенсионный стаж;

  • за первого ребенка начисляется 1,8 пенсионных балла, за второго — 3,6, за третьего и четвертого — по 5,4 балла;

  • при средней зарплате за год можно заработать около 4,3 балла, а воспитание троих детей даст 10,8 балла.

«Для начисления пенсии достаточно будет, чтобы до первого декрета женщина хоть сколько-то отработала. Дальше она сможет просто работать мамой, рожать сколько угодно детей, быть при этом в декретном отпуске и набирать индивидуальный пенсионный коэффициент для стажа, дающего право на пенсию», — прокомментировала Бессараб.

Сейчас в России к нестраховым периодам, засчитываемым в пенсионный стаж, относятся:

  • военная служба;

  • участие в СВО;

  • уход за ребенком до 1,5 года (но не более 6 лет суммарно и только на четверых детей).

Однако эти ограничения могут уйти в прошлое. Как пояснила Светлана Бессараб, разрабатываемый законопроект предусматривает отмену существующих лимитов. Это значит, что матери смогут получать пенсионные баллы за каждого ребенка без искусственных ограничений по количеству детей или суммарной продолжительности ухода.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Пенсия Мама Декретный отпуск Семья
Комментарии
3
Гость
1 час
Баллы получаешь за рождение. Но не будет же женщина ежегодно рожать?! Хотя бы через год. И того в лучшем случае будет 10,8 баллов за 6 лет на 3их детей. А если работаешь, то 4,3*6=25,8. А самое главное баллами сыт не будешь. На что жить всё это время?
Гость
1 час
Сами слова достойная пенсия уже выглядят очень смешно. Сколько пенсия 20-25 тысяч?
Читать все комментарии
