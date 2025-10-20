Немного поработать, а потом «рожать сколько угодно детей»: в Госдуме придумали новые бонусы для мам

Женщина может поработать совсем недолго, а потом уйти в декретный отпуск Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Госдума рассматривает законопроект, который может кардинально изменить подход к пенсионным накоплениям женщин. Согласно новой инициативе, россиянки смогут формировать достойную пенсию, воспитывая детей, даже если до декрета работали совсем недолго.

Как это будет работать

Депутат Светлана Бессараб раскрыла детали готовящихся изменений в интервью «Парламентской газете»:

женщина сможет рожать столько детей, сколько захочет, и каждый декрет будет идти в пенсионный стаж;

за первого ребенка начисляется 1,8 пенсионных балла, за второго — 3,6, за третьего и четвертого — по 5,4 балла;

при средней зарплате за год можно заработать около 4,3 балла, а воспитание троих детей даст 10,8 балла.

«Для начисления пенсии достаточно будет, чтобы до первого декрета женщина хоть сколько-то отработала. Дальше она сможет просто работать мамой, рожать сколько угодно детей, быть при этом в декретном отпуске и набирать индивидуальный пенсионный коэффициент для стажа, дающего право на пенсию», — прокомментировала Бессараб.

Сейчас в России к нестраховым периодам, засчитываемым в пенсионный стаж, относятся:

военная служба;

участие в СВО;

уход за ребенком до 1,5 года (но не более 6 лет суммарно и только на четверых детей).