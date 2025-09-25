НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Вот и сказочке конец: Дмитрий и Полина Дибровы официально развелись

Вот и сказочке конец: Дмитрий и Полина Дибровы официально развелись

Теперь телеведущий снова холостяк

89
Еще недавно парочка проводила вместе всё свободное время, а теперь разбежалась в разные стороны | Источник: Полина Диброва / T.meЕще недавно парочка проводила вместе всё свободное время, а теперь разбежалась в разные стороны | Источник: Полина Диброва / T.me

Еще недавно парочка проводила вместе всё свободное время, а теперь разбежалась в разные стороны

Источник:

Полина Диброва / T.me

Вот и подошел к концу сериал под названием «Развод Диброва». О том, что от телеведущего ушла жена, стало известно в конце июля, а сегодня пара, державшаяся вместе 16 лет, официально развелась. Об этом сообщил адвокат Александр Добровинский.

— Сегодня мировой суд Подмосковья официально расторг брак Дмитрия и Полины Дибровых, — рассказал Добровинский у себя в телеграм-канале.

Самих Дибровых на заседании не было, у них есть дела поважнее: Дмитрий занят рабочими вопросами, а Полина участвует в регате в Турции.

Пока адвокаты занимались бракоразводным процессом, Полина Диброва покоряла турецкие просторы | Источник: Полина Диброва / T.meПока адвокаты занимались бракоразводным процессом, Полина Диброва покоряла турецкие просторы | Источник: Полина Диброва / T.me

Пока адвокаты занимались бракоразводным процессом, Полина Диброва покоряла турецкие просторы

Источник:

Полина Диброва / T.me

— Тема регаты — поиск смыслов. «Быть честной при выборе себя, чтобы что…» — тема, выбранная мной. Конечно, я сказала про развод. Сжав всё в груди, отправилась говорить. Так сложно. Опять слезы. Я сказала про хейт и поддержку. Каждый себя ощущает где-то эксом. А когда наступает финал, врывается на первый план начало. Всё начинается с того, что ты понимаешь, что живешь не своей жизнью. А далее — выбор. Он дался непросто, — философствует Полина.

Дмитрий и Полина Дибровы были женаты с 2009 года. За время брака у них родилось три сына, старшему из которых 16 лет.

До недавнего времени семья еще отдыхала вместе | Источник: Полина Диброва / T.meДо недавнего времени семья еще отдыхала вместе | Источник: Полина Диброва / T.me

До недавнего времени семья еще отдыхала вместе

Источник:

Полина Диброва / T.me

Мировое соглашение, которое заключили бывшие супруги, предусматривает, что дети остаются жить с матерью. Чтобы они в любое время могли видеться с отцом, Полина арендовала дом на той же улице, где проживает Дмитрий Дибров.

Стороны достигли соглашения по всем ключевым пунктам. По словам адвокатов, делить супругам особенно нечего. Большую виллу, где жила семья, Дмитрий Дибров купил до брака, так что она остается в его собственности. Другие имущественные вопросы урегулированы по взаимному согласию.

Полина Диброва ушла от мужа к миллиардеру и многодетному отцу Роману Товстику. Что же до Дмитрия Диброва, то он тоже не отчаивается: во время недавнего стрима он признался, что у него уже есть новая дама сердца, и пообещал вскоре раскрыть ее имя.

Дмитрий Дибров Полина Диброва Развод Семья Отношения Елена Товстик Роман Товстик Телеведущий
Гость
13 минут
очень важно для желтушных СМИ с пустоголовой целевой аудиторией
