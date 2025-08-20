«Красивый такой развод»: Дмитрий и Полина Дибровы официально разошлись — о чем они договорились

Даже пережив измену, Дмитрий не планирует натянуть злобный оскал и нещадно мстить Источник: polinadibrova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Затянувшаяся пауза в расставании Полины и Дмитрия Дибровых всё же дошла до точки невозврата. Месяц пара оттягивала этот момент: сначала ведущий улетел за границу, после Полина погрузилась в работу в своем женском клубе и обходила щекотливую тему стороной, но теперь она официально подала на развод. Об этом сообщил адвокат Дмитрия — Александр Добровинский.

Как рассказал Добровинский у себя в телеграм-канале, Дибровым удалось решить все вопросы мирно, и разговоры о кровожадной дележке имущества и возможных попытках оставить кого-то у разбитого корыта — только лишь додумки и ничего более.

— Всем, кого это не касается. Полина Диброва подает на развод. Дмитрий Дибров не против расторгнуть отношения официально. Все имущественные вопросы урегулированы. Спора по детям нет, — поделился адвокат.

Супруги уже подписали брачное и алиментное соглашение, по которому будут совместно воспитывать своих троих сыновей.

— Сейчас для нас главное — спокойно и грамотно уладить юридические вопросы по расторжению брака, без судов, — отмечал адвокат Полины Дибровой.

Первые разговоры о распаде 16-летнего брака Дибровых начались в конце июля. Тогда стало известно о том, что Полина нашла себе избранника помоложе, которым оказался друг семьи, бизнесмен Роман Товстик. В этот момент мужчина и сам начал бракоразводный процесс со своей женой, но, в отличие от Дибровых, всё тихо и полюбовно у него сделать не получается: в Сети появилась новость о том, что после начала разводного процесса Елена Товстик спустила своего мужа с лестницы, из-за чего он сломал ногу в двух местах. Якобы скандал разгорелся из-за того, что бизнесмен не хотел помогать и давать деньги на импланты.

Источник: roman_tovstik / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Позже ситуацию прокомментировала адвокат Елены Екатерина Гордон. По ее словам, никакого рукоприкладства не было, а Роман повредился, когда выносил вещи из дома.

— Если пуп надорвет, знайте: потому, что вещи тащил, а не потому, что Лена его избила, — отметила Гордон. — И про грудь. Несколько лет обещал ей на операцию — у нее разрыв импланта и риск заражения крови. Он, обещая годами на операцию денег, подсунул брачник. Кстати, и по брачнику и соглашению о выплате 30 миллионов ни копейки не дал.

Сейчас же, по мнению Гордон, «нас ждет милый публичный спектакль про интеллигентный развод».