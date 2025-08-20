НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

облачно, без осадков

ощущается как +16

7 м/c,

ю-з.

 743мм 68%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,35
EUR 93,56
Поножовщина в центре
Новый водный маршрут
Ярославский бренд покорил Россию
Отменили маршрутку
Интерес к вторичке
Буланова даст концерт в Ярославле
Блиновскую взломали
Расписание школьных каникул
Семья Обзор «Красивый такой развод»: Дмитрий и Полина Дибровы официально разошлись — о чем они договорились

«Красивый такой развод»: Дмитрий и Полина Дибровы официально разошлись — о чем они договорились

Инициатором стала супруга телеведущего

291
1 комментарий
Даже пережив измену, Дмитрий не планирует натянуть злобный оскал и нещадно мстить | Источник: polinadibrova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Даже пережив измену, Дмитрий не планирует натянуть злобный оскал и нещадно мстить | Источник: polinadibrova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Даже пережив измену, Дмитрий не планирует натянуть злобный оскал и нещадно мстить

Источник:

polinadibrova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Затянувшаяся пауза в расставании Полины и Дмитрия Дибровых всё же дошла до точки невозврата. Месяц пара оттягивала этот момент: сначала ведущий улетел за границу, после Полина погрузилась в работу в своем женском клубе и обходила щекотливую тему стороной, но теперь она официально подала на развод. Об этом сообщил адвокат Дмитрия — Александр Добровинский.

Как рассказал Добровинский у себя в телеграм-канале, Дибровым удалось решить все вопросы мирно, и разговоры о кровожадной дележке имущества и возможных попытках оставить кого-то у разбитого корыта — только лишь додумки и ничего более.

— Всем, кого это не касается. Полина Диброва подает на развод. Дмитрий Дибров не против расторгнуть отношения официально. Все имущественные вопросы урегулированы. Спора по детям нет, — поделился адвокат.

Супруги уже подписали брачное и алиментное соглашение, по которому будут совместно воспитывать своих троих сыновей.

— Сейчас для нас главное — спокойно и грамотно уладить юридические вопросы по расторжению брака, без судов, — отмечал адвокат Полины Дибровой.

Первые разговоры о распаде 16-летнего брака Дибровых начались в конце июля. Тогда стало известно о том, что Полина нашла себе избранника помоложе, которым оказался друг семьи, бизнесмен Роман Товстик. В этот момент мужчина и сам начал бракоразводный процесс со своей женой, но, в отличие от Дибровых, всё тихо и полюбовно у него сделать не получается: в Сети появилась новость о том, что после начала разводного процесса Елена Товстик спустила своего мужа с лестницы, из-за чего он сломал ногу в двух местах. Якобы скандал разгорелся из-за того, что бизнесмен не хотел помогать и давать деньги на импланты.

Источник: roman_tovstik / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: roman_tovstik / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

roman_tovstik / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Позже ситуацию прокомментировала адвокат Елены Екатерина Гордон. По ее словам, никакого рукоприкладства не было, а Роман повредился, когда выносил вещи из дома.

— Если пуп надорвет, знайте: потому, что вещи тащил, а не потому, что Лена его избила, — отметила Гордон. — И про грудь. Несколько лет обещал ей на операцию — у нее разрыв импланта и риск заражения крови. Он, обещая годами на операцию денег, подсунул брачник. Кстати, и по брачнику и соглашению о выплате 30 миллионов ни копейки не дал.

Сейчас же, по мнению Гордон, «нас ждет милый публичный спектакль про интеллигентный развод».

— Красивый такой развод. Красота в том, что Полина живет в доме, купленном на деньги, нажитые в браке Товстиков, с двумя детьми Елены, а Дибров доволен тем, что не обделен в финансовых вопросах, — объяснила Гордон. — Товстик очень старался, чтобы к этому моменту и Лена написала пост о том, что у них все хорошо и он давно якобы ушел любить Полину, — но я не дала.

ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Дмитрий Дибров Семья Развод Любовь Ребенок
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
21 минута
Да пофигу всем! С головой видно проблемы начинаются к старости.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не уходя в глухую оборону». HR-директор объяснила, как отвечать на самый неудобный вопрос
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Мнение
«Если рейс задерживают, нам всё равно платят»: стюардесса рассказала, сколько зарабатывает и как тратит
Анонимный автор
Мнение
«Без диплома ты будешь носить кофе людям с дипломом»: журналист — о том, почему «вышка» переоценена и бесполезна
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление