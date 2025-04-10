«Перед смертью мама заложила царский червонец»: как семья пыталась вернуть из ломбарда семейную реликвию

Андрей хотел вернуть золотую монету в семью Источник: Антон Данилов / 29.RU, Андрей Галашев











Андрей Галашев из Архангельска на протяжении года пытался вернуть в свою семью царскую золотую монету. Дорогую реликвию перед смертью заложила в ломбард его мать, ценность могли продать на аукционе. Наши коллеги из 29.RU рассказывают, почему памятную вещь оказалось не так-то просто выкупить.

Вызволить царский червонец из ломбарда Андрей пытался долгие месяцы. Сейчас золотые 10-рублевые монеты 1899 года выпуска продают в интернете за 80–100 тысяч рублей. Эта монета — семейная реликвия и дорога в первую очередь как память.

«У мамы были финансовые трудности, и она заложила монетку, а потом хотела ее выкупить, но уже не успела. Теперь она досталась в наследство мне и двум моим сестрам. Мы выплатили ломбарду деньги за нее, 15 тысяч рублей. Отдали нотариусу еще 20 тысяч, чтобы он подтвердил, что это наше наследство… но теперь мы всё равно не можем ее забрать», — рассказывал Андрей.

Брат и сестра не могли получить нужные документы Источник: Антон Данилов / 29.RU

Дело в том, что одна из сестер уже год не могла приехать в Архангельск из Москвы. А без нее оплаченную монетку сотрудники выдать не могли.

«Согласно закону, мы можем выдать монету, только если придут все наследники», — объясняли в компании «Просто 585».

Андрей Галашев рассказал, что сестра не против, чтобы монету забрали, но не может приехать и доказать свои слова официально.

«У нее что-то с паспортом. Он недействительный, но она не хочет его обновлять. Она выписала нам доверенность, но подтвердить ее у нотариуса невозможно, так как везде нужен паспорт. Мы пытаемся привезти ее в Архангельск, но она боится поездов. Сейчас договариваемся, чтобы ее на машине сюда довезли», — рассказывал он.

Андрей был убежден, что сотрудники ломбарда поступают несправедливо и уже давно могли отдать монету:

«Прошел год с того момента, как монету заложили. До 6 апреля монета была „заморожена“, а после ломбард мог бы выставить ее на аукцион, и мы бы ее больше не увидели. Я думаю, что это неправильно».

Та самая монета Источник: Андрей Галашев

Что говорит юрист

Мы попросили адвоката Анастасию Нибаракову из коллегии адвокатов «Федерация Права» разобрать эту ситуацию. По ее словам, сотрудники ломбарда действительно соблюдают закон:

«Деятельность ломбарда регулируется Федеральным законом от 19.07.2007 № 195 „О ломбардах“, согласно которому для передачи вещи из ломбарда другому человеку необходимо предоставить нотариальную доверенность . Если доверенности нет, то и предоставить монету сотрудники не могут».

Кроме того, по истечении года с момента займа ломбард действительно может продать вещь, оставленную в залог:

«По условиям договора займа ломбард передает на возвратной и возмездной основе на срок не более одного года заём гражданину (физическому лицу) — заемщику, а заемщик, одновременно являющийся залогодателем, передает ломбарду имущество, являющееся предметом залога. Реализация невостребованной вещи осуществляется путем ее продажи, в том числе с публичных торгов».

При этом, если цена вещи превышает 30 тысяч рублей, то ее могут реализовать только через публичные торги, которые проводятся в форме аукциона.

Адвокат уточняет, что в подобном случае Андрей мог выкупить долю сестры:

«Через суд можно выкупить долю у „ленивого“ наследника, который не принимает меры для получения наследственной вещи».

Червонец вернулся в семью

К счастью, у этой истории случился хеппи-энд. Сестру Андрея привезли из Москвы на машине, и царский червонец вернулся в семью.

«Нам отдали монету, и мы очень рады. Наконец она перешла к нам. Мы заслужили. Было волнительно, один из необходимых документов был очень потрепанным, и мы переживали, что возникнут сложности. Мы много времени провели в ломбарде, но всё сложилось хорошо», — рассказал Андрей 29.RU.

Теперь наследникам нужно поделить монету между собой. Каждый имеет право на 1/3.

«Сейчас мы между собой решаем, у кого она останется, потому что монета — это неделимое имущество. У одной из сестер уже есть другая монета, так что эту мы, наверное, будем делить на двоих. Будем хранить ее по очереди. Естественно, продавать мы ее не будем и закладывать пока тоже не планируем» , — рассказал Андрей.