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Семья подробности Можно или неприлично? Эксперты — об инициативе Госдумы разрешить молодым мамам кормить детей грудью повсеместно

Можно или неприлично? Эксперты — об инициативе Госдумы разрешить молодым мамам кормить детей грудью повсеместно

Депутаты хотят разрешить это законодательно, но не все согласны с такой инициативой

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Споры о том, уместно ли кормить грудничка в общественных местах, не утихают уже не первый год | Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU Споры о том, уместно ли кормить грудничка в общественных местах, не утихают уже не первый год | Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU

Споры о том, уместно ли кормить грудничка в общественных местах, не утихают уже не первый год

Источник:

В Госдуме прорабатывают вопрос о праве женщины кормить грудью в любом общественном месте, будь то модный ресторан, магазин одежды, салон городского автобуса, сквер, парк и так далее. Зампредседателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая убеждена, что нельзя загонять всех кормящих мам в комнаты матери и ребенка: они могут и вправе сами выбирать, где им кормить.

Пока эта законотворческая инициатива — на стадии обсуждений: в нижней палате парламента еще работают над формулировками. Между тем эта идея сенаторов уже успела стать едва ли не самой обсуждаемой за последнее время. Своим мнением по теме с 72.RU поделились эксперты, а также многодетная мама.

Психолог: «Наличие определенных правил  — это нормально»

Психолог, основатель женского онлайн-сообщества «Между нами» Анна Карпова идею законотворцев в целом поддерживает. И считает, что если люди не могут сойтись во мнении по какому-либо острому вопросу (такой, как этот), то это можно и нужно регламентировать на уровне государства.

— Хорошо, что будут правила, которые защитят интересы кормящих мам. Потому что в современном мире женщина с появлением маленького ребенка как будто остается одна в четырех стенах. К тому же привыкнуть к своему новому статусу без поддержки очень сложно. И когда женщина продолжает вести более-менее привычный образ жизни — посещать общественные места, какие-то мероприятия, совершать поездки, она тем самым минимизирует риск возникновения неприятных, депрессивных состояний, — считает эксперт.

Сама Анна, по ее словам, никогда не сталкивалась с негативом в сторону кормящих матерей. При этом не исключает, что конфликтные ситуации по этому поводу хоть и единичные, но иногда случаются. Иногда причины в том, что сами женщины в споре изначально занимают воинственную позицию, слишком яростно отстаивая свою позицию. Но бывают и другие причины для недовольства окружающих.

Молодым мамам нередко не хватает общения, а поход в кафе&nbsp;— способ этот дефицит восполнить. Но не всегда при этом есть с кем оставить малыша | Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU Молодым мамам нередко не хватает общения, а поход в кафе&nbsp;— способ этот дефицит восполнить. Но не всегда при этом есть с кем оставить малыша | Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU

Молодым мамам нередко не хватает общения, а поход в кафе — способ этот дефицит восполнить. Но не всегда при этом есть с кем оставить малыша

Источник:

— Предположу, что негатив может быть связан с ситуациями, когда женщины как-то слишком открыто и демонстративно кормили, когда была полностью видна грудь, сосок и/или это сопровождалось какими-то звуками и запахами, которые были неприятны для присутствующих рядом людей. Выполняя свои задачи, молодая мама думает прежде всего о своем ребенке, и это правильно. Но также есть и другие люди, и здорово, когда этот процесс происходит бережно к ним, — уверена Анна Карпова.

Она убеждена в том, что в некоторых случаях женщину могут попросить покормить ребенка, например, не в зале музея на выставке, а в комнате матери и ребенка. И в этом нет ничего унизительного и оскорбительного.

— Не вижу никакой проблемы в том, чтобы, последовать этой просьбе, ведь приходя в это место, ты соглашаешься на правила этого места. Свои собственные правила — у нас дома. Кормление грудью — это естественный процесс, но, выполняя свои задачи как мамы в общественном месте, важно помнить о присутствии рядом других людей — со своим мировосприятием. И это абсолютно нормально. Как и нормально наличие определенных правил и ограничений в общественных местах. Это должны понимать все, и кормящие мамы — в том числе, — считает основатель женского онлайн-сообщества «Между нами».

Кормление грудью&nbsp;— процесс естественный, да. Но нелишним будет сделать его более закрытым от посторонних глаз | Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU Кормление грудью&nbsp;— процесс естественный, да. Но нелишним будет сделать его более закрытым от посторонних глаз | Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU

Кормление грудью — процесс естественный, да. Но нелишним будет сделать его более закрытым от посторонних глаз

Источник:

По ее словам, наилучшим вариантом при выходе молодой мамы с грудничком в свет будет покормить его дома перед выходом. Но если такая потребность возникла в публичном пространстве (такое случается), сделать это следует тактично, соблюдая личные границы других людей.

— При необходимости кормящим мамам следует прикрыться накидкой, слингом или шарфиком, есть и специальная одежда. А еще можно держать ребенка таким образом, что ничего не будет видно. Хочешь кормить ребенка грудью в общественном месте? Сделай это незаметно для других. Это моя профессиональная позиция, которая совпадает с моей позицией как мамы. Именно так я сама поступала, и никаких претензий и вопросов ко мне на этот счет никогда не поступало, — резюмировала Анна.

Мама семерых детей: «Кормление грудью на публике — вынужденная мера»

По мнению многодетной мамы Елены Тенегиной, особого смысла в готовящемся законопроекте нет: публичное кормление грудью в общественных местах никогда не было какой-то проблемой. Осуждать женщину, которая так делает, — всё равно, что ругать врачей скорой помощи, которые на глазах у всех раздели пациента для проведения реанимационных действий, — совершенно недопустимо и неправильно.

— К кормлению грудью отношусь положительно: это естественный процесс. Это не нарушает никакой действующий закон, не является какой-то порнографией. У любого действия юридически есть какой-то мотив. Если мужчина в парке показывает свои гениталии — это хулиганство, удовлетворение личных извращенных потребностей. Если женщина на виду у других кормит грудью — это удовлетворение потребностей ребенка. То есть она не ставит целью продемонстрировать окружающим свои прелести. К тому же зачастую женщины прикрываются шарфиком или чем-то еще, — считает Елена Тенегина, руководитель организации многодетных семей «Радость».

В некоторых случаях комнаты матери и ребенка рядом попросту нет. А ребенок хочет есть, и ему не объяснить, что хорошо бы потерпеть до дома | Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU В некоторых случаях комнаты матери и ребенка рядом попросту нет. А ребенок хочет есть, и ему не объяснить, что хорошо бы потерпеть до дома | Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU

В некоторых случаях комнаты матери и ребенка рядом попросту нет. А ребенок хочет есть, и ему не объяснить, что хорошо бы потерпеть до дома

Источник:

Она убеждена: существующих сейчас в общественных пространствах комнат матери и ребенка катастрофически мало. Необходимо, чтобы их стало в разы больше.

— Таких комнат у нас однозначно недостаточно. Даже пеленальные столики есть не везде, то есть тут уже вопрос не в том, чтобы покормить, а банально переодеть. Женщина, которая ходит куда-то c грудным ребенком, — более социально активна, чем другие мамы. Она может сходить с друзьями в кафе, в магазин, в госструктуры, соответственно, не превращается в ту самую «клушу-мать», которая вызывает осуждение в обществе. Но даже в церквях, которые приветствуют наличие детей, не всегда есть пеленальный столик, — говорит собеседница.

Елена убеждена, что кормление грудью в общественных пространствах — скорее вынужденная мера. Однажды, в статусе молодой мамы с младенцем на руках, она сама, совершенно того не планируя, попала в такую ситуацию.

— Мы поехали в отпуск на своей машине. В пути случилась серьезная поломка, и до ближайшего населенного пункта нам пришлось добираться на автобусе. И я вынуждена была кормить четырехмесячного ребенка грудью в дороге. Накинула на себя кофту, потому что каких-то специальных платков у меня с собой не было. В это время на меня пялились трое подростков, от чего было неприятно. И от таких ситуаций никто из кормящих мам не застрахован, — делится многодетная мама.

Сами кормящие мамы, как оказалось, часто далеко не в восторге от необходимости покормить ребенка грудью на людях: это причиняет дискомфорт | Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU Сами кормящие мамы, как оказалось, часто далеко не в восторге от необходимости покормить ребенка грудью на людях: это причиняет дискомфорт | Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU

Сами кормящие мамы, как оказалось, часто далеко не в восторге от необходимости покормить ребенка грудью на людях: это причиняет дискомфорт

Источник:

Уверена она и в том, что нет таких женщин, которые заранее планируют кормить грудью ребенка публично.

— Никто же не планирует выйти и публично кормить. Если есть такая возможность, женщина всегда сделает это спокойно дома. На глазах у посторонних она так поступает только в какой-то критической ситуации: долгая поездка, длинная очередь в поликлинике и так далее, — подытожила наша собеседница.

Эксперт по этикету: «Кормление грудью — интимный процесс»

Руководитель академии стиля и этикета Se, член Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Анастасия Анохина, отвечая на уместность кормления грудью на публике, прежде всего обращает внимание на интимность этого процесса. И необходимость уважительно относиться к окружающим.

— Кормление грудью — это естественный и важный процесс как для матери, так и для ребенка, к тому же это самый здоровый способ питания для младенца. Здесь есть свои правила этикета, позволяющие в этом процессе уважать чувства других людей и, самое главное, никого не ставить в неловкое положение. Помните, пожалуйста, что кормление грудью является достаточно интимным процессом и требует некоторой деликатности, — считает Анастасия Анохина.

Ставить потребности своего ребенка на первое место, уважая чувства случайных свидетелей интимного процесса,&nbsp;— таков главный совет от экспертов мамам | Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU Ставить потребности своего ребенка на первое место, уважая чувства случайных свидетелей интимного процесса,&nbsp;— таков главный совет от экспертов мамам | Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU

Ставить потребности своего ребенка на первое место, уважая чувства случайных свидетелей интимного процесса, — таков главный совет от экспертов мамам

Источник:

Есть, говорит она, общие рекомендации, которые помогут сделать этот процесс более комфортным и для кормящих мам, и для окружающих.

— Так, например, всегда можно выбрать более закрытое, удобное место для кормления. Можно обратиться к персоналу заведения и уточнить, где было бы комфортно покормить ребенка. Великолепно, когда в общественных пространствах существуют небольшие комнаты для этого. Также будет здорово иметь с собой легкий шарф или платок, одноразовую пеленку или покрывало, которые помогут скрыться от заинтересованных взоров, — подытожила эксперт.

О том, что нужно начать штрафовать заведения общепита за то, что выгнали из своего заведения кормящую мать, сенаторы Госдумы обсуждали еще год назад. Но дальше разговоров дело не пошло.

А ранее на тему кормления грудью в общественных пространствах высказалась Мисс Россия Яна Добровольская. Вот ее эмоциональный монолог по теме: жмите на ссылку.

Как считаете, кормить грудью в общественных местах — допустимо?

Конечно! Ничего предосудительного в этом нет
Да, но нужно делать это тактично, незаметно для других
Можно, но лучше все-таки не стоит
Нет. Лучше делать это дома
Сложно сказать. Каждый решает это сам для себя
ПО ТЕМЕ
Общественные места Кормление грудью Кафе и рестораны Младенцы Госдума
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