Семьи с детьми в России получат новую ежегодную выплату. Что о ней известно

Семьи с детьми в России получат новую выплату. Собрали всё, что известно о новой идее.
Выплата будет полагаться только семьям с двумя и более детьми, получать ее можно будет ежегодно. Также среди условий — работающие родители.
Размер выплаты, срок ее законодательного утверждения и прочие условия пока неизвестны. На данный момент в Госдуму еще даже не внесен соответствующий законопроект.
Однако идея выплат прописана в новой программе «Единой России», которую утвердили 14 декабря. Ее переписали с учетом путинских указов о национальных целях до 2030 и 2036 годов.
Выплата вошла в блок «Крепкая семья», также там прописаны положения:
об особом правовом статусе и мерах поддержки для студенческих семей;
комнатах матери и ребенка, а также группах кратковременного пребывания детей в вузах;
расширение сети женских консультаций в сельской местности, поселках городского типа и малых городах;
контроль над программой «Семейная ипотека».