Семьи с детьми в России получат новую ежегодную выплату. Что о ней известно

Рассказываем, что известно о новой выплате Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Семьи с детьми в России получат новую выплату. Собрали всё, что известно о новой идее.

Выплата будет полагаться только семьям с двумя и более детьми, получать ее можно будет ежегодно. Также среди условий — работающие родители.

Размер выплаты, срок ее законодательного утверждения и прочие условия пока неизвестны. На данный момент в Госдуму еще даже не внесен соответствующий законопроект.

Однако идея выплат прописана в новой программе «Единой России», которую утвердили 14 декабря. Ее переписали с учетом путинских указов о национальных целях до 2030 и 2036 годов.

Выплата вошла в блок «Крепкая семья», также там прописаны положения: