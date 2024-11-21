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Семья подробности Мама в 53: юмористка Марина Федункив родила первенца

Мама в 53: юмористка Марина Федункив родила первенца

И это не ее новая роль в кино — это ее роль в жизни

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2 комментария

Марина Федункив вышла замуж три года назад, и ее ребенок поистине долгожданный

В августе этого года стало известно, что актриса Марина Федункив ждет ребенка. Сама она об этом никому особо не рассказывала, на съемках носила одежду свободного кроя, а на прямые вопросы отшучивалась: «Кто у нас до старости рожает? Собаки и я, да? Ой, ребят, это не смешно». Однако в окружении 52-летней юмористки всё чаще начали говорить, что она в ожидании первенца. И теперь, как выяснилось, эти разговоры были небезосновательны.

Как рассказали нашим коллегам из издания «СтарХит» в близком окружении Марины Федункив, 53-летняя актриса всё-таки стала мамой.

— Счастливое событие произошло еще в октябре, сейчас Марина познает все радости нового статуса, — поделился новостью о пополнении в семействе Федункив собеседник издания.

При этом если о том, что Марина Федункив стала мамой, в окружении знают, то пол новорожденного остается неизвестным.

В «СтарХите» отмечают, что в последние несколько месяцев актриса перестала появляться на светских мероприятиях.

Личная жизнь у Марины Федункив наладилась три года назад — в возрасте 50 лет она вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи, который на 13 лет младше нее.

Марина и Стефано расписались тайно. Так же тщательно она скрывала и свою беременность

— Мы расписались втихую в МФЦ, в масках, чтобы никто не узнал, — признавалась однажды Федункив. — Думала, если что, так же легко и разбежимся в том же МФЦ. Но мой продюсер меня убедил, что свадьбу нужно играть.

Поначалу многие не верили в их союз, но пара доказала искренность своих чувств, а Маджи не раз публично признавался, как сильно любит актрису.

— У Марины сердце, которое улыбается, — рассказывал как-то Стефано. — Но сначала она была абсолютно тяжелая, всегда спрашивала, почему мне нужна она, а не итальянская женщина.

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Марина Федункив Актриса Мама Беременность Семья Шоу-бизнес Комедия Дети
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Комментарии
2
Гость
39 минут
Это все равно не нормально. Ей 60, а ребенок в школу пойдет. Ей 70, а ребенок только школу заканчивает, когда все вокруг чуть ли не правнуков нянчат.
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