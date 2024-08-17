«У меня нет мамы». Дочь Киркорова публично заявила, что родилась от суррогатной матери

Дочь Филиппа Киркорова — Алла-Виктория — пробует себя в блогинге Источник: kirkorova_allavictoriya / Instagram (деятельность запрещена на территории России), Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Дочь короля российской эстрады Филиппа Киркорова пробует себя в роли блогера. 12-летняя Алла-Виктория публикует фото и видео, которые собирают сотни просмотров и комментариев. На днях девочка пообщалась с подписчиками в соцсетях и сделала неожиданное заявление по поводу своего рождения.

— Открою тайну: у меня нет мамы. Я от суррогатной матери, — заявила дочь артиста.

Публика разделилась на два лагеря: одни оценили откровенность звездного отца с дочерью, другие же стали жалеть девочку.

— Не вижу проблемы, хорошо, что ребенок не живет в сказках. Правильная позиция отца, — написала читательница в комментариях под публикацией наших коллег из «СтарХит».

— А что смешного? Девочку жалко по-человечески, — переживает другая интернет-пользовательница.



— Согласна. Это ужасно. Родиться и жить без мамы. Это даже осознать трудно, — присоединяется к ней другая.



В будущем это плохо отразится на ее психике, и отдушину она будет искать в другом. читательница «СтарХит»

Мы решили разобрать комментарии читателей с психотерапевтом, экспертом издания Psychologies Татьяной Галич и поговорить о взаимоотношениях отцов и детей в неполных семьях.



В беседе с корреспондентом MSK1.RU Татьяна Галич заметила, что суррогатное материнство — новая тема в мире психологии. Сегодня нет большой статистики по детям из таких семей. И пока мало данных о том, как вообще это сказывается на психике ребенка. Другой важный аспект — вопрос этики. По мнению психотерапевта, наличие или отсутствие матери у ребенка не дает права однозначно судить о его ментальном здоровье.

— То, что девочка растет без матери, еще ни о чем не говорит, — утверждает Татьяна Галич. — Конечно, это каким-то образом на ее психике отразится, но мы все видим, какой образ жизни ведет Филипп Бедросович. Если посмотреть на фото, у нее всегда очень специфическое выражение лица на всех фотографиях. У нее очень специфические отношения с братом (Мартин младше сестры на 7 месяцев. — Прим. ред.). И дело не в том, есть мама или ее нет. Бывают такие мамы и такие семьи, где, в общем-то, [происходит] всё то же самое.

Неполная семья не делает человека ущербным. Татьяна Галич, психотерапевт

— Нельзя всё, что происходит с психикой этого ребенка сейчас, всё его будущее списывать только на тот факт, что не было мамы, — уверена эксперт.

По словам Татьяны, есть много примеров того, как родители полноценно воспитывают детей в одиночку. И мужчины, и женщины могут самостоятельно вырастить достойного человека.

Бедный ребенок растет, не зная, что такое материнская ласка, пример матери. И какой матерью она станет? читательница «СтарХит»

— Здесь непонятно, насколько это болезненно именно для Аллы-Виктории и является ли ее поведение следствием того фактора, что мамы нет, — рассуждает в разговоре с MSK1.RU Татьяна Галич.



Она заметила, что девочку всё равно кто-то воспитывает. У нее есть наглядный пример того, как обращаться с детьми. По словам Галич, для этого не нужно, чтобы обязательно присутствовала мама.

Она привела пример из практики, когда матери были, но назвать их таковыми было невозможно. В таких условиях людям приходилось непросто.

Опыт воспитания своих детей мы берем не от мамы, а от тех, кто был к нам добр, кто к нам хорошо относился. Татьяна Галич, психотерапевт

В отсутствие родителя возникает понятие замещающих фигур. Ими могут стать бабушки, тети, тренеры, воспитатели, педагоги, которые могут человека научить любить.

— Если мамы нет, но ребенок благополучен, а я думаю, что у Филиппа Бедросовича дочь более чем благополучна. И видно, что она любима, что ей уделяется много внимания. И что, уж конечно, для ее воспитания выбирают не абы кого. Она может стать прекрасной мамой, если этого захочет, — сказала MSK1.RU Татьяна Галич.

Тебя родила какая-то чужая женщина, просто как в инкубаторе. Несчастная девочка — просто игрушка для отца. читательница «СтарХит»

Татьяна Галич согласилась, что в случае с суррогатным материнством еще на этапе зачатия женщина от ребенка отказывается. Она выполняет техническую функцию. В данном случае женщина — звено в биологической цепи. Однако эксперт напомнила, что человека, который предоставил свой «материал» для появления ребенка, нельзя назвать матерью.

Мать не та, кто родила, а та, кто воспитала ребенка. Татьяна Галич, психотерапевт

— Мать — это некая социальная функция, это очень почетное звание, которое, вообще-то, надо еще заслужить, — считает собеседница MSK1.RU.

Она также отметила, что сейчас ребенок, родившийся в неполной семье, — не настолько тяжелая проблема, как это было, например, 50 или до 100 лет назад. Галич считает, что в наше время редкость — семьи, где не было ни одного развода.

По мнению эксперта, ребенку важно объяснить, что важны не столько биологические связи, сколько духовные. Она напомнила, что «семья образуется из союза мужчины и женщины, которые никем друг другу не приходятся, являются чужими по крови и по генетике. Но в процессе развития отношений они становятся самыми близкими».

Семья — это про наши связи, про то, как мы друг друга любим, как мы друг о друге заботимся, сколько мы друг для друга делаем. Татьяна Галич, психотерапевт