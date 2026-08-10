«Расходы на топливо колоссальные»: как многодетная семья с грудничком едет на автодоме из Сибири в Турцию — фото

Многодетная семья из Барнаула отправилась на автодоме в Турцию Источник: Ксения Русакова

Жители Алтайского края Ксения и Тимофей Русаковы долго откладывали мечту о большом семейном автопутешествии. С тремя детьми, младшей из которых всего 11 месяцев, поводов для сомнений было предостаточно. Но, как признаются сибиряки, в какой-то момент пришло осознание: идеального времени не существует. В конце июля многодетная семья загрузила вещи в автодом и взяла курс из Барнаула на Турцию. NGS22.RU связался с путешественниками, чтобы узнать, как проходит их жизнь на колесах.

«Всегда то времени не хватало, то обоюдного желания»

Ксения и Тимофей Русаковы не привыкли сидеть на месте. В их доме жизнь кипит 24/7: старшая Ульяна, которой 10 лет, успевает совмещать классическую школу с танцами, бассейном и воздушной гимнастикой, четырехлетняя Марьяна ни в чем не уступает сестре, активно осваивая те же дисциплины, а 11-месячная Есения уже вовсю тянется за старшими.

Работа Тимофея охватывает разные сферы — от автопроката и грузоперевозок до магазина фейерверков. Ксения же, помимо воспитания троих детей, управляет собственным турагентством. С таким графиком можно было забыть о дальних поездках, однако супруги решили иначе.

Идея отправиться в большое автопутешествие жила в многодетной семье давно.

Источник: Ксения Русакова

— Еще в 2019 году Тимофей грезил поездкой в Европу, но тогда звезды не сошлись. Мы хотели отметить Новый год в Диснейленде в Париже. Тима очень любит путешествовать на машине, и всегда хотел показать детям Россию. Но всегда то времени не хватало, то обоюдного желания, то еще какие-то причины находились.

С годами желание увидеть мир из окна автомобиля никуда не делось, а лишь трансформировалось в новую цель — Турция.

— Мы обсуждали это еще в мае, потом перегорели. Лето в Сибири короткое, хотелось просто отдохнуть перед школой, а тут еще и топливный кризис начался. Казалось, всё против нас. Но в начале июля мы снова вернулись к этому разговору и поняли — идеальный момент не наступит никогда, поэтому нужно жить здесь и сейчас, — рассказывает Ксения.

«На сборы ушло всего 10 дней»

Когда за плечами опыт работы в туризме, планирование маршрута из Барнаула до турецкого побережья превращается из головной боли в увлекательный квест. Ксения признается, что профессиональные навыки очень помогли: продумать логистику для семьи из пяти человек, где самому младшему участнику нет и года, оказалось не так сложно, как многие могли бы подумать.

Изначально семья собиралась ехать на своем электрокаре Lixiang. Был составлен детальный маршрут с точками зарядок, забронированы отели, продуманы запасные пути через Казахстан. Ксения шутит, что это был настоящий «план захвата мира», который она отправила мужу на согласование. Тимофей, хоть и поддержал идею, философски заметил: «Будь готова к тому, что всё пойдет не по плану», и он был прав.

Источник: Ксения Русакова

Когда почти все было готово, в дело вмешался отец Ксении, предложив взять его автодом, который годами пылился в гараже.

— Мы быстро поняли, что это подарок судьбы. С маленьким ребенком дом на колесах — это спасение. Не нужно постоянно искать ночлег или дергаться из-за каждой остановки. На сборы ушло всего 10 дней: сделали техобслуживание, закупили продукты, украсили машину наклейками и отправились в путь.

Вечером 20 июля Русаковы выехали из Барнаула. Для них это не просто способ добраться до курорта. По мнению Ксении, самолет — это лишь перемещение из точки А в точку Б, а автопутешествие — это маленькая жизнь, полная открытий. Они хотят подарить детям эмоции, которые невозможно получить в стандартном пакетном туре.

Но у этой поездки есть и личная трогательная цель.

— Мы будем проезжать через Грузию, там, живут родственники моего отца, которых он не видел 37 лет. Я же с ними знакома только по перепискам и редким звонкам. Мы едем, чтобы наконец-то обнять родных людей, которых так долго разделяли тысячи километров.

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«Дальше начались приключения»

— Первой знаковой остановкой стал Омск — город, важный для Тимофея, ведь здесь он когда-то служил в ВДВ. Кроме того, вся семья — преданные фанаты ХК «Авангард», поэтому прогулка по городу была обязательной программой.

Затем был Екатеринбург, который настолько впечатлил Русаковых, что они уже планируют вернуться туда на фестиваль «Царские дни». Казань также покорила их своей красотой.

— Красивый город, очень много достопримечательностей, мы брали обзорную экскурсию, обязательно вернемся сюда на недельку минимум, много чего не успели посмотреть.

Однако после Казани машина стала капризничать.

— Дальше начались приключения. Сначала мы не понимали, что происходит. А потом подписчики написали в директ: мол, видели вас на трассе, у вас заднее правое колесо «подпрыгивает». Мы выдохнули, что проблема понятна, но пришлось экстренно искать шиномонтаж в Ульяновске. А по пути в Волгоград подвело уже левое колесо. Нужных шин нигде не было, обзвонили все! В итоге Тима попросил меня обратиться к искусственному интеллекту. И чудо — нейросеть нашла магазин в Саратове, где оставались последние два колеса нужного размера, — делится Ксения.

Источник: Ксения Русакова

Путь к границе тоже не был гладким. Из-за сложной обстановки в приграничных районах связь часто пропадала, навигатор сбоил, и приходилось полагаться на помощь местных жителей.

— В Осетии народ невероятно отзывчивый, нам очень помогли. Полиция останавливала нас пару раз, проверяли документы. Но всё проходило спокойно, — вспоминает Ксения.

Самым волнительным моментом стало прохождение границы между Россией и Грузией. Ксения признается: они очень переживали за загранпаспорт младшей дочери.

— Фотография в документе совсем не похожа на нынешнюю Есению, а грузинские пограничники к таким вещам относятся крайне строго. У нас даже был «план Б» — в случае отказа развернуться и вернуться во Владикавказ.

Источник: Ксения Русакова

Также супруги переживали за документы на автодом.

— В доверенности был указан российский паспорт Тимофея, а не загранпаспорт, что могло стать серьезным препятствием. Но опасения оказались напрасными: на границе с РФ пропустили через коридор для грузовиков, а досмотр был формальным. На границе также пришлось немного поволноваться из-за двойного гражданства средней дочери — это всегда занимает время. К паспорту Есении тоже могли придраться, но, кажется, нас спасла легенда: я сказала, что мы едем в Тбилиси к тете. Если бы честно признались, что цель — Турция, возможно, возникли бы вопросы, — рассказывает Ксения.

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«К россиянам относятся негативно»

Первую ночь в Грузии семья провела в горах, решив не спешить в Тбилиси, чтобы насладиться видами. Страна поразила их своей красотой, но, к сожалению, не радушием.

—К россиянам действительно относятся негативно, да, есть и хорошие люди, но основное большинство — увы. Вместо запланированных двух-трех ночей мы задержались там на пять. Встреча с родственниками оказалась настолько душевной, что уехать было просто невозможно, — делится Ксения.

По ее словам, переход грузино-турецкой границы прошел удивительно легко. Хотя перед ними машины досматривали очень придирчиво, таможенник лишь мельком взглянул на салон автодома и пропустил их.

Источник: Ксения Русакова

— Мы планировали успеть на фестиваль шаров в Каппадокии, но усталость взяла свое, и мы заночевали в Сивасе. И это стало лучшим решением! Мы увидели потухший вулкан Эрджиес, попробовали самые вкусные абрикосы в жизни прямо с дерева. В Гёреме приехали только к вечеру, чтобы на рассвете увидеть магию воздушных шаров. Мы в дороге уже больше двух недель. Пройдено 6337 км, — делятся впечатлениями супруги.

Сейчас семья планирует неделю отдохнуть в отеле, чтобы немного выдохнуть после дороги, а затем отправиться в большое кольцевое путешествие по всей Турции.

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«Это высокобюджетное приключение»

Вопрос питания в такой долгой дороге — один из самых важных. Ксения рассказывает, что к поездке готовились основательно: запаслись продуктами, а бабушка даже настряпала детям домашних пельменей.

— По России мы в основном готовили сами прямо в автодоме. Но иногда позволяли себе расслабиться: заказывали доставку прямо к машине, заглядывали в столовые в Казани или баловали себя осетинскими пирогами во Владикавказе. А вот в Грузии мы сдались — ели только в ресторанах. Кажется, сейчас мы на 90% состоим из хачапури по-аджарски. Устоять перед местной кухней просто невозможно. В Турции мы пока осваиваемся, готовим сами, но уже предвкушаем знакомство с гёзлеме, кёфте и буреком, — делится Ксения.

Многие думают, что автодом — это способ сэкономить, но Русаковы честно предупреждают: такой формат отдыха обходится гораздо дороже, чем стандартный тур «всё включено».

Источник: Ксения Русакова

— Это высокобюджетное приключение. Да, мы не тратимся на отели и экономим на готовке, но расходы на топливо просто колоссальные. В Грузии — 126 рублей (4,1 лари), топливо в Турции — 140 рублей (83 лиры). Плюс огромные пробеги. Мы пока не подводили финальную черту, но базовый минимум — 500 тысяч рублей. И это без учета развлечений и непредвиденных трат. Думаю, итоговая сумма будет куда внушительнее, — объясняет Ксения.

Путешествие на автодоме с тремя детьми — это не только романтика, но и серьезная проверка на прочность. Ксения и Тимофей уверены: 80% успеха зависит от подготовки.

— Терпение — главный ресурс. С тремя детьми в замкнутом пространстве без него никуда. Изучите маршрут, техническое состояние машины и все требования к документам — особенно правила ввоза авто в Турцию. Не пытайтесь ехать нон-стоп. Планируйте остановки, следите за запасами воды, газа и топлива. Воспринимайте любые поломки или задержки на границе не как проблему, а как часть большого приключения. Это колоссальный опыт.