Ая из «Города 312» впервые за полгода появилась на публике: как она теперь выглядит

Из-за проблем со здоровьем Ая ушла в тень, а в «Город 312» на ее место взяли другую солистку Источник: aya312.ru / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ая (настоящее имя Светлана Назаренко) из группы «Город 312» появилась в выпуске шоу «До Ре» (12+) на Первом канале — это одно из немногих публичных выступлений певицы за долгое время. После обширного инсульта, перенесенного 3 года назад, артистка практически не выходит в свет: ей тяжело активно двигаться.

В течение всего эфира исполнительница практически не вставала с кресла: она до сих пор восстанавливается после тяжелейшего инсульта, поэтому долгие съемки на ногах и резкие движения даются ей с огромным трудом.

Даже легендарный хит «Останусь» Ая исполнила на стуле.

Ая после инсульта спела с новой солисткой «Город 312» Дианой Макаровой Источник: пресс-служба Первого канала

Зрители в студии с особым трепетом и волнением следили за солисткой группы «Город 312». Для преданных фанатов, привыкших к невероятной энергетике и драйву Аи на сцене, эти кадры стали по-настоящему трогательными и эмоциональными.

Жизнь Светланы Назаренко кардинально изменилась несколько лет назад. Певица перенесла обширный инсульт, последствия которого оказались катастрофическими: артистке пришлось буквально с нуля осваивать самые базовые навыки — заново учиться разговаривать и ходить.

Светлана Назаренко перенесла инсульт в 2023 году Источник: пресс-служба Первого канала

Тяжелый недуг ударил по главному смыслу ее жизни — возможности петь и выходить к зрителям. Светлана была вынуждена поставить карьеру на длительную паузу, а на гастролях в составе «Города 312» ее временно заменила новая молодая солистка Диана Макарова.

Трудные времена только сплотили коллектив. По словам певицы, они стали настоящей семьей. Несмотря на то, что солистка теперь Диана, Ая остается частью группы. Она помогла Диане влиться в коллектив, «направила на правильный путь и ввела во все детали».

В эфире шоу музыканты также вспомнили, с чего начиналась их общая история. Команда из Бишкека решила штурмовать российскую столицу, взяв в качестве названия родной телефонный код своего города — 312. В начале 2000-х в провинциальных ребят верили немногие. Нашлись те, кто протянул руку помощи, но хватало и откровенной ксенофобии — будущим звездам нередко советовали «валить назад в свой Кыргызстан».

Группа «Город 312» поддерживала Аю во время болезни Источник: пресс-служба Первого канала

Однако группа проявила характер, не сломалась под натиском хейта и в итоге записала культовые хиты, без которых сегодня просто невозможно представить отечественную поп-рок-культуру эпохи нулевых.

С новой солисткой группа познакомилась на репетиции шоу «Голос» (12+). Она будет заменять Аю, пока та не сможет вернуться к гастролям.